Miranda de la Serna reveló el origen del personaje de su mamá Érica Rivas en Casados con hijos

Miranda de la Serna reveló el origen del personaje de Érica Rivas en Casados con hijos (Video: América TV)

Miranda de la Serna logró encontrar su brillo propio y diferenciarse de sus padres. Si bien la joven siempre quedó condicionada a ser hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, la joven promesa logró valerse gracias a su trabajo en la actuación, aunque su parecido con su madre es algo innegable, por lo que no paran de hablar sobre ello.

“Yo siempre apoyé a mi mamá en lo que dice y en sus decisiones, trato de acompañarla”, aseguró la joven, respecto a los dichos de la actriz sobre la actualidad del país, en diálogo con Intrusos (América TV). “A ella le pesa todo esto y no fue su elección hacerlo tan público. Es algo que me pasa desde muy chica por ser hija de mis padres”, continuó Miranda de la Serna.

“Siempre está la gente que dice ‘sin tus padres…’”, explicó la intérprete con una voz bastante similar a la que su madre hacía en su personaje en la comedia Casados con hijos, la cual tuvo mucho revuelo luego de que no la llamaran para la versión teatral. Esto sorprendió al cronista, quien no pudó pasar la oportunidad para hacerle notar su similitud con la actriz: “Te salió muy María Elena el tonito, ¿te lo dicen mucho?”.

Lejos de negar el gran parecido, Miranda se mostró muy entretenida con la consulta. No dudó en revelar el origen del tono de voz del personaje de María Elena, el cual aseguró que no es ninguna originalidad de su progenitora. “Es un tonito que viene de familia, casi, es desde antes de mi madre. Es algo que viene de mi abuela, mi bisabuela, así que es algo que mi mamá lo apropió mucho para el personaje, pero es casi algo medio familiar ese tono que no sé si es italiano, no sé de donde viene ese tonito de voz”, reveló por primera vez.

Su breve interpretación ante las cámaras dejó en claro el parecido que comparte con Érica Rivas, pero esto no fue ningún obstáculo para desempeñarse como actriz. Hace poco protagonizó Alemania, una película dirigida por María Zanetti. En film trata de la adolescencia y los problemas de salud mental durante la década de los 90, lo cual la lleva a ponerse en la piel de una muchacha de 16 años que lidió con los trastornos de su hermana mayor.

Por otra parte, Miranda demostró que comparte las mismas opiniones que su madre, quien hace poco se refirió a los dichos de Guillermo Francella. Días atrás, el protagonista de la misma tira cómica que catapultó a la fama a Érica Rivas se mostró a favor de las medidas del Gobierno de Javier Milei, entre las cuales existen algunas que impactan de lleno en el ámbito cultural.

En ese sentido, la muchacha fue contundente y señaló: “Yo vengo de hacer una obra en el Cervantes, hago cine independiente y todo lo que está sucediendo afecta a mi rubro. Es muy difícil mantenerme al margen de lo que sucede, no quiero que se me pegue con lo de Francella, pero estoy de acuerdo con lo que dice mi mamá y otros compañeros: la cultura está en riesgo”.

<b>Érica Rivas apuntó contra los dichos de Guillermo Francella</b>

En alusión a las declaraciones de su excompañero en Casados con hijos, la actriz que interpretaba a María Elena no se guardó nada. “No me sorprende nada”, aseguró Érica Rivas respecto a las afirmaciones del conocido intérprete.

“Yo conozco como piensa Guillermo, es una persona que piensa de ese lado”, sostuvo respecto al protagonista de El Encargado (Star+). “Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como acto”, continuó.

Asimismo, no pudo evitar profundizar al respecto y reflexionó: “Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor”.