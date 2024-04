Roxy Vázquez recibió el alta tras haber sido internada por segunda vez por dengue: “Siento que fue una película”

Roxy Vázquez habló de su internación por dengue (Audio: Radio con vos)

Luego de ser dada de alta por segunda vez en menos de un mes tras haber contraído dengue, la periodista y conductora Roxy Vázquez compartió detalles sobre su proceso de recuperación. En una charla con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, explicó que en este momento se siente extremadamente fatigada y que los profesionales médicos le aconsejaron priorizar una alimentación adecuada y descansar. Además, mencionó que está programada para someterse a un nuevo control y que después de una serie de exámenes adicionales, los especialistas evaluarán cómo continuará su tratamiento.

“La verdad es que me cuidaba como se cuidan todos, con repelentes y demás, y de repente estando al aire sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el medio de la cabeza, atrás de los ojos, era muy puntual el dolor. Es un dolor inconfundible, único. Yo tuve Covid dos veces y esto es peor, es un dolor muy fuerte de cabeza que se te parte”. graficó y contó que, por la gravedad del cuadro, debió abandonar el ciclo en medio de su emisión.

“Salí del canal y me tomé un taxi, sentía que me caía, se me aflojó todo el cuerpo”, continuó explicando lo padecido en esos primeros momentos. Tras ello, al llegar a su casa cayó rendida por el dolor en la cama y al despertar a las dos horas notó el cuerpo caliente y mucha transpiración: tenía más de 40 grados de fiebre y comenzó con vómitos. Fue allí que tras la llegada de su marido se dirigieron a la guardia.

Tras llegar al sanatorio se constató que la fiebre continuaba, a la vez que su presión se encontraba en 4/5. Fue así que quedó internada por los próximos seis días: “No me bajaba la fiebre, y cuando bajaba, volvía a subir. Las plaquetas también bajaron muchísimo, y apareció anemia en el medio. Y es rarísimo lo que viví, porque a veces siento que fue una película, porque los médicos relatan cosas y no me acuerdo de nada”.

El mensaje de Roxy Vázquez tras recibir por segunda vez el alta (IG roxyvazquezok)

Cumplidos los seis días de internación y al encontrarse estable, se determinó que regrese a su domicilio y que continúe en reposo por al menos una semana más. Sin embargo, no todo fue como se esperaba: “La verdad es que yo no le di mucha bola porque ya me sentía bien e incluso al otro día volví al noticiero y a todo. Es que te dicen vida tranquila, pero uno tiene dos hijos y es difícil”.

Fue así que el pasado jueves santo comenzó nuevamente con temblores y fiebre: “No saben qué fue, incluso me hisoparon por Covid y todo, y no supimos qué virus fue, pero me bajó los valores al nivel del peor momento del dengue, por lo que se decidieron a volver a internarme por dos días y medio”, así que el domingo de Pascuas recibió el alta, momento en que sí se encuentra cumpliendo el reposo que se le recomendó.

Roxy Vázquez debió ausentarse del ciclo que conduce junto con Sergio Lapegüe

Al recibir nuevamente el alta, fue la propia periodista quien a través de su cuenta de instagram agradeció: “Chau, gracias por todo. A seguir la recuperación en casa. Feliz Pascua”, en tanto que su compañero de ciclo en TN Sergio Lapegüe, en estos días acompañado por Carolina Amoroso, había expresado al aire: “Mucha gente preguntó, Roxy fue internada nuevamente, después de haber estado tres semanas con el dengue en su casa, otra vez volvió a tener síntomas, fiebre y vómito, la tuvieron que internar”. Para luego cerrar: “La tuvieron en observación dos días y por suerte ya está en su casa con su familia, es una cosa rarísima, un médico me decía que están viendo casos muy extraños”.