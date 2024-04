Internaron al hijo de Ernestina Pais por un cuadro de salud mental

Internaron a Benicio, el hijo de Ernestina Pais (Video: LAM, América)

Benicio, el hijo de Ernestina Pais, se encuentra internado desde el pasado jueves 28 debido a un cuadro de salud mental. El joven de 20 años, fruto de la relación de la conductora y Alejandro Guyot, ingresó a una clínica del barrio de Saavedra, de la ciudad de Buenos Aires. Allí, había sido internada su madre a mediados del mes de marzo, y desde entonces hay un profundo hermetismo respecto a su situación.

La noticia la dio a conocer el periodista Fede Flowers en su programa de Rock & Pop y levantado en LAM (América). Allí contó que Benicio ingresó al CEMIC el jueves 28 de marzo en horas de la tarde y se encuentra internado en compañía de su padre y de su novia. “Respecto al motivo de ingreso, me hablan de una fuerte crisis de pánico y una conducta un poco agresiva”, aseguró Flowers.

Luego de presentar el informe, recibieron al periodista en el piso, quien dio más detalles de la situación. “Ingresó en la tarde noche del jueves de Semana Santa con una crisis psicomotriz. Le hicieron los exámenes de laboratorio, de orina, una tomografía para el diagnóstico y desde este tiempo hasta al menos hace un par de horas está internado en el CEMIC”, explayó. Se trata del mismo sitio al que ingresó su madre, también bajo un cuadro de salud mental, a mediados del mes pasado.

Según informó Yanina Latorre, Ernestina continúa en tratamiento y no está al tanto de lo que ocurrió con su hijo. “Tiene el teléfono acotado como parte del tratamiento. No sabe nada y no se lo voy a decir yo tampoco”. La panelista aseguró que la conductora se encuentra bajo tratamiento, por lo que le habrían ocultado esta información.

Vale recordar que en septiembre pasado, Ernestina había vivido un confuso incidente con su hijo, en el que también intervino su expareja, Alejandro Guyot. Según la información oficial que circuló en aquella oportunidad, el conflicto se desencadenó cuando el joven de entonces 19 años estaba en la casa de su padre y este le cortó el acceso a la red wifi. Como consecuencia del enojo, se trasladó a la casa de su madre en La Lucila. Allí, se habría producido un episodio confuso entre madre e hijo, en el que su expareja y papá de Benicio, llamó a una ambulancia del SAME. Los médicos que la atendieron en ese momento encontraron a la conductora con lesiones leves, que incluían moretones en los brazos y algunas mordeduras en la piel. En ese contexto, el servicio de emergencia de salud pidió la intervención de la policía.

La preocupación creció cuando la conductora no asistió a su trabajo en Mañanas públicas, y trascendió que había decidido no iniciar acciones legales contra su hijo. Más tarde, al aire de Socios del Espectáculo, Adrián Pallares contó: “La primera información hablaba de golpes, de mordeduras, de un hijo atacando a su madre y que por eso había intervenido la policía. Sin embargo, la situación aparentemente fue al revés y tiene que ver con la salud de Ernestina”.

Tiempo atrás, Ernestina había revelado que Benicio había dejado el colegio virtualmente durante la pandemia. “Mi hijo dejó de ir al colegio virtualmente. Tiene 17 años recién cumplidos-en 2021-, mide un metro noventa y es una bestia. Y hay un punto en el cual yo ya no le puedo decir qué hacer. Sólo le puedo decir qué sentir o adónde aspirar”.

En ese momento, Ernestina dio su visión sobre lo que pasa con su hijo y con los jóvenes de su generación. “Siempre cuando hablo con él, me dice si el mundo se va a terminar. Ellos crecieron en un mundo que tiene una fecha de caducidad. Que yo no entiendo, pero que él vive”, aseguró la periodista.