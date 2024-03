Internaron de urgencia a Ernestina Pais: cómo es su estado de salud

Ernestina Pais viene transitando una dura situación de salud mental desde hace un tiempo. En febrero pasado, al aire de LAM (América), la conductora contó que unos meses atrás había decidido autointernarse y relató cómo fue el arduo proceso de la recuperación. Sin embargo, en la madrugada de este viernes se conoció la noticia que tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

La primera información la dio Fede Flowers en la Rock & Pop y luego Teleshow lo confirmó con su hermana Federica Pais. El comunicador había expresado su preocupación por su colega y amiga. “La internaron bajo una situación psicomotriz complicada”. Y luego detalló: “Fue ingresada al hospital de la zona de Saavedra en horas de la madrugada. Llegó acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte”.

“Me hablan de una situación psicomotriz complicada y tuvieron que sedarla para tranquilizarla. Hoy, en este momento, ella se encuentra internada esperando una derivación”, explicó.

En diálogo con Teleshow, la hermana de la periodista, Federica, ratificó que Ernestina se encuentra hospitalizada. “Está internada. Solo eso. No vamos a hacer declaraciones”, expresó de manera escueta, sin querer dar más detalles de la situación de salud de la conductora.

Ernestina Pais confesó haberse internado

Cabe recordar que cuando Ernestina decidió internarse por decisión propia, había dado especificaciones sobre lo que había padecido. “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’, relató en el ciclo de Ángel de Brito. “Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”.

En esa institución, la conductora había logrado encontrar paz. Hizo talleres de pintura, de manualidades, de yoga. “Estaba en una nube de pedos”, aseguró entre risas. “Mis amigos dicen que me interné para no pensar en nada. Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”, confesó sobre aquellos días de sanación.

Por otra parte, en el lugar elegido por la empresaria para internarse en aquel momento no tenía restricciones de libertad. Según contó, ella pudo decidir cuánto tiempo estaría ahí. “Yo podía irme cuando quería también. La pasé muy bien en las clases de teatro”, había expresado entusiasmada.

A fin del año pasado, Ernestina vivió un escándalo que sacudió a su familia luego de un dramático conflicto. Según la información oficial que hubo sobre el tema. el problema se había desencadenado cuando su hijo de 19 años estaba en la casa de su padre y este le cortó el acceso a la red wifi. En ese instante, el joven se enfureció, se trasladó a la casa de su madre en La Lucila.

Una vez que el joven llegó al domicilio de la conductora, ambos protagonizaron un confuso episodio. Alejandro Guyot -expareja de Pais y padre de Benicio- fue quien llamó a la ambulancia. Al arribar al lugar el servicio de emergencia médica (SAME) y evaluar la situación, encontró a Ernestina Pais con lesiones leves, que consistían en moretones en los brazos y algunas mordeduras en la piel. De inmediato dieron aviso a la policía pero Ernestina no quiso iniciar acciones legales contra su hijo.