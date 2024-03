Conmovedor recuerdo de Nico Vázquez y su mamá en el día que Santiago cumpliría años: “Siempre juntos”

Los emotivos mensajes de Nico Vázquez y su madre en el día que Santiago Vázquez cumpliría 35 años (Foto: Instagram)

Cada 31 de marzo es un día muy emotivo para la familia de Nico Vázquez. Ese día Santiago Vázquez cumpliría 35 años y a través de su cuenta de Instagram el actor le dedicó palabras recordándolo, con fotos juntos e imágenes de su infancia. Al igual que él, su madre Mirta Mantovani expresó toda su añoranza por su hijo.

El protagonista de Tootsie publicó un posteo donde repaso momentos felices junto a su hermano, como en el día de su boda, fotografías de cuando eran chicos, cenas con amigos, videos donde aparecen bromeando. Emotivas imágenes que en fechas como estas toman un especial significado, a siete años de su muerte.

“Feliz cumple, hermano mío. Acá levantamos una copa por vos y te agradezco que sigas espalda con espalda y corazón con corazón conmigo. Me hace bien. Cada paso que doy te lo dedico con todo mi alma. ¡Te amo! ¡Siempre juntos, San!”, puso el marido de Gimena Accardi, sensibilizado.

Conmovedor mensaje de Nicolás Vázquez en el día que su hermano Santiago cumpliría años (Foto: Instagram)

También Nico compartió una foto del tatuaje con el nombre de su hermano que lleva en el brazo junto a una mariposa, símbolo espiritual de la conexión, la inmortalidad y el cambio en la visión de la muerte por la del renacimiento. “Feliz cumple, hermano. Te amo con el alma”, completó.

Mirta, la madre de los actores desde la misma red social, expresó sus sentimientos en el día que su hijo celebraría su cumpleaños. “Feliz cumple, mi San amado. Mi cachorro más pequeño. Extraño tanto nuestras largas charlas hasta la madrugada. Tus chistes y esa risa hermosa y contagiosa”, comenzó, a flor de piel.

Nicolás Vázquez compartió una foto del recuerdo de su hermano Santiago y su mamá (Foto: Instagram)

“Te pienso y extraño de la mañana a la noche. Te hablo todos los días, porque sé que seguís acompañándome. Tus señales me llegan y me hace bien. Todo me lleva a recordarte. Sé que estás bien y me da paz. Gracias por elegirme como mamá. Fue y es hermoso. Te amooo y te envío muchos besos al cielo. Mamá”, puso la mujer, conmovida.

El tatuaje de Nicolás Vázquez que le dedicó a su hermano Santiago (Foto: Instagram Stories)

La mujer adjuntó al posteo una fotografía con una profunda frase en la que aparece Santiago. “Si Dios me dijera hoy, pídeme lo que tú quieras que yo te lo daré… Sin dudarlo le pediría un día, un día como hoy para poder abrazarte”, escribió, a corazón abierta. En otro posteo, recordó la especial relación que tenía su hijo con su mascota. “Juntos siempre. Gracias por haber cuidado de Coca love todos estos años”, puso, con unas fotos de él abrazado a una perra salchicha.

Soledad Vázquez, la hermana de los actores, se sumó a los recuerdos sobre Santiago. “¡Feliz cumple, hermoso! No hacen falta tantas palabras, te extraño, San. Gracias por darme fuerzas cuando estoy cansada, gracias por enseñarme lo que es el amor infinito para siempre. Te amo tanto”, escribió, movilizada por la fecha.

La madre de Nicolas Vázquez le dedicó un mensaje a su hijo Santiago en el día que cumpliría años (Foto: Instagram)

Nicolás Vázquez en una visita que tuvo al programa de Mirtha Legrand en octubre del año pasado habló del bar que tenía con su hermano y el recuerdo que tenía. “Fue un emprendimiento que me unió con él. Armamos un lugar para estar juntos en una esquinita en Martínez que cuando él se murió pasó a Palermo”, conto.

“Ahí tengo un lugarcito, que es un VIP, donde tengo mis cosas. Las fotos con mi hermano, un silloncito. Siempre que arranco un proyecto de teatro, las reuniones empiezan ahí. Tiene algo mágico porque está la vibra de mi familia, de mi hermano, de mis amigos”, reveló.

Allí el actor se refirió a por qué prefirió no ir durante varios al programa de la conductora. “Como cualquiera que pierde a un ser querido. Era muy joven, tenía 27 años. Estaba en su mejor momento. Yo me había casado cinco días antes y estábamos en un momento de mucha gloria, de cosas lindas”, rememoró. “Él estaba de viaje con amigos en otro país y me desestabilizó emocionalmente”, aseguró, a corazón abierto.