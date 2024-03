Mario Massaccesi reveló su nuevo desafío laboral: conducirá un programa histórico de la televisión argentina

Mario Massaccesi reveló que conducirá Cuestión de peso

Recientemente, el reconocido periodista Mario Massaccesi confirmó uno de los proyectos más importantes que tiene a nivel profesional para este 2024. Si bien ya venían circulando algunos rumores, confirmó en una entrevista que será el nuevo conductor de Cuestión de Peso, el ciclo que le brinda a las personas con sobrepeso, las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos a través de evaluaciones médicas, cuidados alimenticios y actividad física.

“Voy a hacer Cuestión de Peso... Está fresquito, hace 24 horas que lo sé”, comenzó diciendo el periodista en el ciclo En instantes para UNIFE TV. Además, contó lo que le entusiasma de este proyecto nuevo: “Estoy contento, porque es algo distinto, y porque si bien la decisión la tomé yo sin consultarle a nadie, después que dije que sí, le conté a tres amigos que saben y que tienen la mirada donde tiene que estar y me dijeron: ‘pero olvídate, más vale que lo tenés que hacer’”.

Sobre cómo vienen los preparativos del nuevo ciclo ,que ya es histórico en la televisión argentina y que se emitirá por la pantalla de El Trece, explicó: “Está en pañales todavía, estamos armando el programa, la escenografía, buscando los participantes... Estamos avanzando de a poco y si todo sale bien, vamos a estrenar el lunes 5 de mayo”, adelantó sobre el regreso del ciclo a las pantallas de El Trece.

En otro momento de la nota le consultaron sobre quiénes lo acompañarán en este proyecto ya que requiere de profesionales de la salud para abordar las cuestiones de índole alimenticia y médicas en sí. En ese sentido, comentó que Alberto Cormillot estará junto con su hijo (Adrián), su nieta (Abril) y su esposa (Estefanía Pasquini), todos especialistas en la materia. Además, adelantó que el exfutbolista Sergio Verón, también será parte del ciclo y “estará a cargo de la actividad física de los concursantes”.

Mario Massaccesi, listo para su nuevo desafío

”Estoy contento porque creo que puedo aportar algo distinto. 10 temporadas tiene y pasaron 300 participantes, hay una historia con el programa y veremos qué puedo sumar yo”, agregó Mario, feliz por este nuevo trabajo que se le presentó y por el que deberá abandonar el noticiero de la tarde que conduce actualmente.

Si bien todavía no pudo adelantar muchos detalles de cómo se llevará a cabo, Massaccesi reveló qué intenciones tiene con respecto a su trabajo en el programa. “Más allá del rol de periodista y conductor, ese lado humano que yo sé que lo tengo y me gusta ejercerlo... No me privaré de eso”, concluyó en la entrevista.

Ante la confirmación, Teleshow se comunicó con fuentes allegadas al programa quienes confirmaron que el periodista ya ”grabó las promos oficiales del ciclo”. Massaccesi se tomará unas vacaciones pero a su regreso “tendrán todas las reuniones de producción pertinentes para llevarlo a cabo”. Por último, detallaron que con esta nueva edición “no buscan hacer un show sino algo bien informativo“, en sintonía con lo que planteó el futuro conductor.

Desde su primera emisión en marzo de 2006, el programa Cuestión de Peso tuvo un largo recorrido en la televisión argentina y estuvo al aire durante 14 años. Andrea Politti y Claribel Medina fueron las históricas conductoras del ciclo, que tuvo también a Fabián Doman y Mariano Peluffo como presentadores. La última emisión fue en 2020, que debió ser interrumpida por la pandemia de coronavirus, y fue producida por Kuarzo la misma que lo hará este 2024 y que ahora apostó por Mario Massaccesi. Aún no está definida la fecha de estreno ni en qué horario se emitirá.