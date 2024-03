Polémico mensaje de Maxi Guidici de GH tras la internación de Alfa

Fuerte mensaje de Maxi Guidici de GH tras la internación de Alfa (Foto: Instagram)

Hay amistades que nacieron en la casa de Gran Hermano 2022 y siguen creciendo, como la que formaron Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig. En cambio otros enfrentamientos que se acunaron entre nominaciones y discusiones de reality nunca consiguieron la paz y siguen creciendo y creciendo. Este último caso es el de Maxi Giudici con Alfa, quien por estas horas permanece internado por una arritmia luego de su polémico paso por esta temporada del programa.

El exconcursante de 62 años protagonizó fuertes peleas en la casa, como la muy escandalosa que tuvo con Manzana o las que mantuvo con Catalina. Ese controvertido paso del Walter Santiago, su verdadero nombre, terminó en un fuerte posteo de Maxi, quien sin mencionarlo aludió a él y la hospitalización que tuvo después de salir del GH.

La salida de Alfa de Gran Hermano 2023 antes de que tenga que ser internado por una arritmia (GH, Telefe)

“¡El tiempo pone todo en su lugar!”, lanzó el cordobés, a través de una story que compartió en su cuenta de Instagram. “Nunca dejen de intentar ser buenas y mejores personas día a día. Sino, hasta los premios más lindos se te vuelven castigos”, se despachó. “Que arranquen con todo el finde”, concluyó, mientras agregaba a su mensaje el emoji de una cebolla, tal como él se burlaba de Alfa al compararlo con la verdura.

En septiembre del año pasado Alfa había tenido una desagradable actitud, luego de darse a conocer la noticia de que Maxi había estado en una situación límite y había consumido ansiolíticos con alcohol. La preocupación por su estado de salud pareció no conmoverlo. “Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’”, había dicho desde su cuenta de Instagram. “¡En la vida todo vuelve, todo!”, se despachó en aquel momento.

Maxi Guidici de Gran Hermano 2022 se enfrentó en la casa con Alfa y su enemistad creció (Foto: Prensa Telefe)

Pero no fue todo. En una nota con Poco correctos ratificó su polémica posición al hablar sobre cómo estaba el cordobés. “Maxi no es mi amigo. Estaba en la casa, pero no es mi amigo, no tengo ningún sentimiento para con él, ninguno de más. Me deseó la muerte cuando yo estaba dentro de la casa, al decir: ‘Que lo saquen dentro de una bolsa’”, aseveró con desprecio sobre Maxi aquella vez.

“¿No te da pena para nada esto?”, indagó el movilero. “No, de verdad que no. Me apena, a mí me apena de la gente que quiero, de la gente que me quiere, de la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, concluyó. Duras frases de Alfa que parecerían una devolución de gentilezas de Maxi Giudici.