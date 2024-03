Gianinna Maradona reveló que tiene dengue y los síntomas que padece: “El dolor de cuerpo y de huesos es mortal”

Gianinna Maradona reveló que tiene Dengue y los síntomas que padece: “El dolor de huesos es mortal”

Ya son varios los famosos que confirmaron haberse enfermado de dengue y en las últimas horas Gianinna Maradona contó que ella también cayó. Fue a través de su cuenta de Instagram donde ti más de un millón de seguidores, allí reveló que sus síntomas empezaron el domingo y que con el correr de los días se fue agravando aunque ahora que lo hizo público ya está mucho mejor.

”Así arrancó esta triste historia”, comenzó la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe junto con una foto de un termómetro digital que marcaba 38,5 confirmando que tenía fiebre. Luego, Gianinna le contó a sus seguidores qué tuvo y cuáles fueron sus síntomas. “Dengue positivo para mí y un equipo de amigas del carajo que me ayudaron a sobrevivir. ¡Literal!”, comenzó diciendo Gianinna y siguió: “La pasé muy mal, fiebre muy alta, dolor de cuerpo mortal, de huesos, de cabeza, ojos, todo junto...”.

Gianinna Maradona contó en sus historias de Instagram que tiene dengue

Acto seguido, la mediática confirmó cuál fue su mayor preocupación: “Dije: ‘¿Y ahora qué carajo?’. ‘¿Qué hace Benja si yo estoy destroyed?’. Este es mi miedo hace 15 años creo”, confesó. A pesar de los síntomas que tuvo, actualmente Gianinna se encuentra mejor y se está recuperando favorablemente.

“Puedo abrir los ojos sin que me duelen, estoy sin fiebre desde ayer, pero brotada a otro nivel que me quiero arrancar la piel...”, confesó Maradona y aprovechó el mensaje para agradecerle a los médicos que la atendieron y a sus amigas por bancarla en este momento. “Lu y Cari, inolvidable lo que hicieron por mí y por mi hijo todos estos días. ¡Gracias por tanto! Mi equipo del amor, qué lindo tenernos. ¡Las amo!”, comentó.

La hija de Diego contó cuáles fueron sus síntomas

Por su parte, Gianinna concluyó: “Gracias por sus mensajes. No estoy óptima aún, pero me levanto de la cama sola y eso ya es un montón. Mi ‘consejo’ de hoy es que se rodeen de personas que en situaciones extremas no duden ni un minuto en ponerse tu casa y tu vida al hombro. Plenamente agradecida a mi cuerpo por responder tan rápido, a mis amigas y a mi hijo por el aguante extremo”.

Aprovechó la oportunidad para agradecer y llevar tranquilidad a sus seguidores

La coincidencia entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo que despertó rumores de reconciliación

Paralelamente hace unos días hubo una curiosa y particular coincidencia entre Gianinna Maradona y su ex Daniel Osvaldo que acrecentó las versiones de reconciliación entre ambos. Resulta que los dos postearon la misma canción y lo hicieron exactamente a la misma hora. Se trata del tema “Soldadito marinero”, de la banda española de rock Fito & Fitipaldis. Lo que generó nuevas versiones de acercamiento entre ambos. Aunque sin detallar en carácter de qué, o el tipo de relación.

Las coincidencias en las redes de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

De todas maneras cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los dos se refirió al respecto, y tampoco hizo mención sobre la similitud en sus publicaciones de Instagram. A fines del 2023, el exfutbolista confirmó un nuevo romance con la periodista Daniela Ballester, de quien se distanció días atrás, motivo que alentó a grabar un video en el que contó el difícil momento que atraviesa: una fuerte depresión que incluyó una adicción al alcohol y a las drogas.

“No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes: he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, se sinceró Daniel Osvaldo en un video que dura 10 minutos y en el que contó lo que atravesó en el último tiempo. Si bien Gianinna no se proclamó públicamente, fuentes confirmaron que lo está acompañando a Daniel en este duro momento de su vida.