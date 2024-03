La coincidencia entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo que demostraría un nuevo acercamiento

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Tuvieron distintas idas y vueltas. Algunas las hicieron públicas, mientras que otras decidieron mantenerlas dentro de su vida privada y solo compartirla con sus seres queridos. Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se mostraron juntos por primera vez en 2021, después de incontables rumores de romance que muchas veces ellos se encargaron de desmentir.

A partir de allí vivieron momentos de amor, pero también peleas, crisis, separaciones y reconciliaciones. Hasta que a fines del 2023, él confirmó un nuevo romance con la periodista Daniela Ballester, de quien se distanció días atrás, motivo que alentó al exfutbolista a grabar un video en el que contó el difícil momento que atraviesa: una fuerte depresión que incluyó una adicción al alcohol y a las drogas.

“No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes: he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, se sinceró Daniel Osvaldo en un video que dura 10 minutos y en el que contó lo que atravesó en el último tiempo.

A partir de entonces, las exparejas de Osvaldo se expresaron brindándole su apoyo públicamente. La primera fue la arquitecta italiana Elena Braccini, quien aseguró que tanto ella como su actual esposo y las dos hijas que tuvo con el exfutbolista (Helena y Victoria) están dispuestos a ayudarlo. Incluso si tienen que acobijarlo en su país para que realice un tratamiento. “Quiero a Daniel. Es el padre de mis hijas, lo más importante de mi vida, y si es necesario voy a buscarlo a la Argentina y lo llevo para Italia a hacerse una cura”.

Por su parte, indicó que Gianinna Maradona también está acompañando al futbolista, aunque la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona no se expresó públicamente al respecto. “Yo, Gianinna Maradona, mi marido, y mi familia estamos con él”, indicó Braccini y recordó que la exmujer de Sergio Kun Agüero fue clave en el reencuentro de Osvaldo y sus hijas: “Las ve y habla con ellas, les manda mensaje. Y todo esto es por mérito de Gianinna Maradona”.

En julio de 2022, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona viajaron a visitar a las hijas del exfutbolista (Instagram)

Si bien Gianinna busca mantener un bajo perfil y acompaña a Daniel Osvaldo sin necesidad de hacerlo público, su hijo Benjamín -fruto de su relación anterior con Agüero- sí le quiso brindar su apoyo a través de un mensaje en sus redes sociales. “¡Vos sos más fuerte que esto, goleador!”, escribió en Instagram el adolescente de 15 años que mantiene un excelente vínculo con el exfutbolista desde que estaba en pareja con su madre.

Así las cosas, en las últimas horas hubo una curiosa y particular coincidencia entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Ambos postearon la misma canción y lo hicieron exactamente a la misma hora. Se trata del tema “Soldadito marinero”, de la banda española de rock Fito & Fitipaldis. Lo que generó nuevas versiones de acercamiento entre ambos. Aunque sin detallar en carácter de qué, o el tipo de relación.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos se refirió al respecto, y tampoco hizo mención sobre la similitud en sus publicaciones de Instagram.

El posteo de Gianinna Maradona en su Instagram