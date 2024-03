Crudo relato de la madre del peluquero prófugo del crimen de Recoleta: “No escondo a nadie”

Habló Cecilia, la madre de Abel Guzmán, el peluquero que mató al colorista German Gabriel Medina en una peluquería de Recoleta (Video: DDM, América)

Se cumplió una semana del crimen del colorista Germán Gabriel Medina en la peluquería Verdini en Recoleta por parte de su compañero, Abel Guzmán. Las búsquedas policiales continúan, mientras el hombre sigue prófugo. En medio de ese clima dio su testimonio Cecilia, la madre del victimario, desde Santiago del Estero donde nació el peluquero y vive la mujer con algunos de sus hijos.

“Estoy mal, lo único que te digo, te vuelvo a repetir, espero que alguien me diga que se entregue, nada más. Es mi respuesta. Yo le pido a él que se entregue porque la estamos pasando mal, yo aquí y mis otros hijos en Buenos Aires”, se lamentó la mujer en charla con DDM (América).

Cecilia aseguró que desde antes de que ocurra el asesinato, no ha tenido contacto con su hijo. “Nada, desde el momento en que me avisó otro de mis hijos, nada. Porque él nos ha bloqueado, nos ha apagado, no sé lo que habrá hecho. Nada, hasta el día de hoy. No sé cuándo fue la última vez que tuvimos contacto. Habíamos hablado… Habrán pasado dos o tres días antes, no me acuerdo. Siempre hablábamos, pero no todos los días”, aseveró.

Cecilia, la madre de Abel Guzmán el peluquero que asesinó a Germán Gabriel Medina en la peluquería de Recoleta (Foto: El Liberal)

La mamá de Abel Guzmán también contó cómo era la relación con su hijo antes del crimen que, además de quebrar a la familia de Germán Medina, rompió la suya. “Todo bien. Él siempre estaba en el trabajo, siempre en la peluquería. Él vivía trabajando. Aquí me visitaba los fines de año. La última vez me dijo ´yo no voy a estar mucho porque me tengo que ir a trabajar’”, detalló, al ciclo de Mariana Fabbiani.

También destacó cómo él le brindaba apoyo económico. “Esta casa se hizo con el esfuerzo de todos. Yo lo que quiero y le pido a Dios y a él que ponga una mano en el corazón y que ponga una mano en el corazón mío y se entregue”, pidió, sensibilizada.

“Yo no te puedo decir por qué lo ha hecho, yo no soy nadie para juzgar a alguien. Yo no te puedo decir nada. Nunca me ha traído problemas él, jamás. Siempre me ha dicho ´te voy a ir a visitar, voy a estar dos o tres días y tengo que volver a trabajar. Ahora con esto qué te puedo decir. Me aplasta todo y me da ganas de llorar”, afirmó, conmovida.

Abel Guzman, el asesino del peluquero en Recoleta

“Ya no tengo aliento, me la paso caminando y te digo me siento muy nerviosa porque escucho ruidos. ‘Ay dios, ¿Quién vendrá?´. Lo van a venir a buscar y yo no escondo a nadie. Él no ha venido para acá, yo no te tengo nada que mentir, soy una mujer grande. Yo tengo el número. Si sé algo le voy a decir ´andá a buscarlo, allá está´. No sé dónde está y él aquí no ha venido”, concluyó.

Los resto de Germán Gabriel Medina fueron velados en Morón, donde despidieron sus restos y pidieron Justicia familiares, amigos y Julio Mendoza, quien era la pareja del colorista. Entre los clientes famosos de la peluquería se encontraban Charlotte Caniggia, Camila Homs, Mariano Peluffo, Julieta Poggio, Ailén Bechara, Horacio Cabak, Soledad Solaro, entre otros.