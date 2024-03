El tío de María Becerra reveló que finalmente fue al recital de su sobrina en River y mostró cómo se trasladaron: “Me pedían fotos”

El tío de María Becerra reveló si finalmente fue al recital de su sobrina en River y contó en cuál de sus videos aparece (Video: Telenoche)

El viernes y sábado pasados, María Becerra hizo historia en el espectáculo argentino al realizar dos conciertos en el estadio de River. La Nena de Argentina fue la primera artista mujer en presentarse en la cancha más grande del país y lo hizo por partida doble, marcando un fenómeno del que nadie quiso quedarse afuera.

En los días previos, se vivió un peregrinaje virtual para conseguir un lugar en la fiesta, y en este contexto llamó la atención la declaración de uno de los tíos de la quilmeña, que había asegurado que no tenía pensado asistir al concierto por más que estaba en la lista de invitados.

La situación se viralizó a partir de un informe presentado por Telenoche. En el noticiero de El Trece, daban cuenta de una feria popular en la localidad de Los Hornos en la que se formaban largas filas para conseguir indumentaria a precios mucho más accesibles que en los negocios formales. Entre los testimonios, sobresalió el de un hombre que había decidido no ingresar debido a la gran cantidad de gente que se agolpaba en la puerta.

“Me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River...”, puso a modo de ejemplo, ante la sorpresa del notero. “¿Cómo se llama?”, quiso saber enseguida. “Becerra. Becerra, María. Hija de mi hermano, vive en Quilmes”, respondió como si fuera una joven más, dejando en claro que no le gustan las esperas ni las largas filas, independientemente de la recompensa que haya detrás.

Con su estilo desprejuiciado, María levantó la declaración de su familiar y lo subió a sus historias de Instagram: “Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar”, escribió la cantante, y agregó en el mismo tono divertido y con un dicho popular: “Dios le da pan al que no tiene dientes”. Y cerró con el emoji de las manos formando un corazón y otra carcajada, rubricando que se había tomado en chiste la honestidad brutal del hermano de su papá.

El tema siguió en el chat familiar de los Becerra. “¿En serio no va a ir el tío?”, preguntó María puertas adentro. Allí la tranquilizaron diciéndole que sí, que el hombre iba a estar en el Monumental.

El tío cumplió con su palabra y fue uno de los tantos que cantó, bailó y se emocionó con el espectáculo de su sobrina. Y allí fue el periodista a buscar otra vez su palabra. “Fui al recital en un micro. Si no me mataba María”, admitió con una sonrisa, y agregó que muchos fanáticos lo reconocieron y le pidieron una foto de recuerdo. “Me gritaban ‘el tío vino’. Sí, vine, pero no hago cola”, agregó con una sonrisa, ratificando sus convicciones.

Con la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata de fondo, club del que Becerra y su familia son fanáticos, el hombre siguió contando cómo transita estos días. “Yo no me saco fotos más que para el documento y aparezco por tele... Me gastaban, me pedían foto, me quería morir”, señaló, todavía sorprendido y avergonzado por la fama repentina. “Ella sabe como soy yo, que la sigo a muerte. Compro revistas, le hago fotocopias y la hago firmar por ella para darle a los chiquitos. No hago negocio, lo aclaro. Y quedan contentos”.

La familia Becerra alquiló un micro para trasladarse de La Plata y Quilmes al Monumental, al norte de la Ciudad de Buenos Aires. “Parecíamos tortugas, cuatro cuadras y nos paraban, nos desviaban”, relató. Claro que no es la primera muestra de apoyo, ya que juntos participaron de “El amor de mi vida”, el tema que la quilmeña grabó con Los Ángeles Azules y en el que simula un gran festejo de casamiento.

“Estuvimos un montón de horas, mirá que no le voy a hacer el aguante, somos como 60, 70 todos juntos”, agregó. Y amplió con otro guiño para la hinchada del club de sus amores. “La familia de María es como la 22, no abandona”. Y para cerrar, le dejó un mensaje a su sobrina cargado de complicidad: “No voy a abrir más la boca Mari, porque no me gusta salir en tele”. Sin embargo, María parece obstinada en hacerlo famoso, y compartió en sus historias un video en el que se ve a su tío bailando en la platea del Monumental: “La familia más alegre y hermosa la tengo yo”.