Las perlitas del primer River de María Becerra: la emoción de la familia, los cambios de look y hasta un guiño a Furia de GH

Uno de los momentos más emotivos: María Becerra y el homenaje a sus padres

María Becerra debutó a River y las sensaciones siguen flotando en el ambiente. La Nena de Argentina cautivó a sus fanáticos con un despliegue de escenografía, luces y vestuario para acompañar el poder bailable de las canciones en una noche inolvidable. Sobre todo, para esos niños y adolescentes que guardaron en sus retinas esa emoción única de la primera vez, que en muchos casos seguramente fue compartida. Y que en estos tiempos de dispositivos, encuentra otra manera de almacenar los sentimientos y se potencia en redes sociales e intercambios de WhatsApp. El primer River de María todavía no terminó, y faltan horas para que repita. Pero esa será otra historia.

Abrazarte, mirarte y sonreír

Quizás no hubo nadie más emocionada que María en la hermosa noche de Núñez. Y el momento cúlmine llegó en el video recopilatorio de su vida. Quizás nunca logre expresar en palabras lo que pasaba dentro suyo viendo pasar las imágenes ante 70 mil personas. Esa niña que solo quería ser artista y lo validaba en el living de su casa para su familia y se frustraba en cada casting que le decían que no. Pero insistía, perseveraba y esa frase que se viralizó -“Hola soy María Becerra, tengo 12 años, sé cantar, bailar y actuar”-, y se escuchó nuevamente en el Monumental, sirve como inspiración y guía.

María Becerra cantó con su hermana en River

Para completar el momento, María miró hacia los palcos del estadio y les agradeció a sus padres por estar ahí esa noche y siempre. Por la confianza, el sacrificio, la incondicionalidad: “Allá está mi familia, ellos son lo más importante para mí, soy muy afortunada de tenerlos, ellos están siempre conmigo. Hubo un momento en el que nadie creía en mi pero ellos sí, mi mamá, mi papá y mi manager, nadie más. Y ellos sufrían mucho porque quizás veían que me presentaba en muchos casting y me decían que no, que no me veían y ellos sufrían”, expresó.

Las cosas cambiaron tanto en tan poco tiempo que todo parece ser un sueño del que habló María en un momento del show. Pero es una realidad palpable en cada mirada y en cada grito de euforia. “Ahora mucha gente me quiere y ese es un orgullo para mí”, Sin embargo, los padres ante todo, la gratitud eterna a quienes confiaron en ella a pesar de todo. “Quiero dedicarles este tema que les escribí, una vez que mi mamá me llamaba y yo no la atendía. ‘Nunca me atendés, siempre estés con tus cosas’, me dijo y me hizo pensar en lo importante y en que hay momentos que no vuelven. Uno nunca sabe qué puede pasar”, cerró, para interpretar “Desafiando al destino”, justamente. Un rato antes, había cantado por primera vez en vivo “Pídelo” con su hermana Ailín, otro pequeño mimo entre la inmensidad.

Uno por uno, los looks de María para su primer River

El comienzo del show, de sobretodo

Para estar a la altura de las circunstancias, al igual que se pensó el tracklist, las coreografías, y el show de luces, lo mismo ocurrió con los looks que La Nena de Argentina lució en su primer River Plate.

Si bien muchos creyeron que María iba a tener dos o tres cambios, la artista sorprendió a sus fanáticos con más de ocho y combinó diferentes estilos, técnicas, texturas y colores. En primera instancia María apreció en escena con un tapado hasta el piso repleto de brillos en tono verde galáctico.

Cabe destacar que para todos los looks se dejó el pelo suelto bien lacio y en base a cada outfit lo complementó con accesorios o brillos en su cabellera. Tras hacer algunos temas con el abrigo, se lo sacó y dejó lucir un conjunto en tono amarillo. El top y pantalón largo llevaban además algunas piedras y transparencias. Para este look, optó por una gargantilla de brillos haciendo juego.

María Becerra de amarillo en el Monumental

Otro de los looks más espectaculares que lució en su primer concierto en el Monumental fue un conjunto en tonos agua marina que incluían el body, la falda, unas mangas hasta el codo y un pañuelo que se lo colocó en la cabeza y tenía unas trenzas que le caían del mismo haciendo juego. Este outfit llevaba muchas texturas y telas superpuestas haciendo un diseño selvático o simulando el mar. Para este momento del show tanto ella como sus bailarines lucieron el mismo conjunto.

También Becerra optó con un conjunto rojo furioso de los pies a la cabeza. Se trata de un corset bordado con hombreras, pantalón y botas en la misma gama. Al principio de esta performance María lo combinó con unos lentes estilo futurista y una especie de chaleco rígido en tono plateado que luego se quitó para dejar lucir toda la parte superior del look. Lo mismo sucedió con un vestido azul eléctrico bien corto y el cuerpo, al cual él sumó unas medias de red y botas negras a la rodilla.

El vestido rojo de María Becerra en River

De corset y botas altas, en la altura de la plataforma

Para las canciones más lentas o emotivas, María y todo su equipo de estilismo, maquillaje y vestuario fueron por algo arreglado y elegante aunque no se fueron del foco de que estaban en un show, ya que los brillos, el tul y el volumen fueron muy característicos en los últimos dos vestidos que se puso.

Primero lució uno en tonos blancos con muchos volados tanto en la falda como en el torso a la altura del pecho. Siguiendo con su pelo suelto, María combinó este outfit con unos guantes cortos metálicos haciendo juego ya que si bien el atuendo era blanco, tenía algunas tiras en todos grisáceos.

María de blanco y a puro baile (Prensa DF Entertainment)

Por último y no menos importante, uno de los looks más elegantes que se le pudo ver a la artista fue un vestido largo hasta los pies con dos tajos pronunciados en el frente y strapless aunque le sumó por encima un soporte en tono blanco, parecido a una cola de serpiente que empezaba en uno de sus hombros, le daba la vuelta por frente y espalda y terminaba del otro lado en punta sobre su cintura. Este vestido era en un tono entre gris y celeste bien brillante y lo completó con accesorios plateados: brazalete, aros colgantes y en su pelo se hizo una especie de corona haciendo juego junto con un makeup repleto de brillitos y apliques en su nariz.

La fama va y la fama viene

Nadie se quiso perder el show. Y algunos famosos, aun buscando y sabiendo que los focos apuntaban hacia otro lado, no lograron pasar desapercibidos entre la multitud. Tal el caso de Sergio Kun Agüero, que ni bien fue divisado en uno de los palcos, fue abordado con los pedidos de fotos y autógrafos. El exfutbolista de la selección aceptó con una sonrisa a cada fanático hasta que empezó el concierto. Y ahí jugó por un rato a ser como ellos, acompañado por su novia Sofía Calzetti con quien esperan a su primera hija.

El Kun Aguero en el River de María Becerra

Un caso llamativo fue el de una ausente que se volvió presente en el escenario y en las redes. Se trata de Juliana Scaglione, Furia, la participante más popular de esta edición de Gran Hermano. Durante su presentación en Viña del Mar, la quilmeña había hecho el gesto conocido como el Arco de Artemisa, que simula lanzar una flecha, el mismo que había hecho la hermana de la concursante al entrar a la casa. Ahora, María abrió su concierto con una frase que asumieron como propia: “Vamos a perrear, furiosos”. El fandom de la doble de riesgo no dudó y se anotó otro mojón en su cruzada para que Juliana gane el reality.

FOTOS: RSFotos y DF Entertainment