Isabel de Negri de GH habló tras ser demorada en un control de alcoholemia: “La próxima contrato a un chofer musculoso”

Isabel de Negri de Gran Hermano 2023 habló tras ser demorada en un control de alcoholemia. (Foto: Prensa Telefe)

Acostumbrada a dar que hablar desde que fue presentada en Gran Hermano 2023, Isabel de Negri es noticia pero no por su paso por el reality show. La participante de GH fue demorada en un control de alcoholemia en Bahía Blanca, luego de que un test le dio 1.68 gramos de alcohol en sangre, y en una charla con Teleshow realizó su descargo.

“No estaba alcoholizada, estaba perfectamente bien. Venía de una cata, como siempre. No sé cuánto tenía porque no me importó”, aseguró la jugadora del ciclo de Telefe, que es dueña de una vinoteca y sommelier, sobre la intervención policial en la que retuvieron su camioneta por lo que deberá pagar una multa, además de presentarse en el Tribunal de Faltas de la ciudad.

“Fue así. Yo había estado haciendo una cata, soy sommelier y me dio positivo. Bueno, ya está. Mañana tengo que ir, sacar la camioneta y a otra cosa. Estaban haciendo un control, cumplieron con su deber. Está perfecto. Yo no tendría que haber manejado. Ni con 0.5, ni con 0.2, ni con 0.1. Lo que pasa es que, lamentablemente las catas se hacen en Bahía Blanca y yo vivo en Punta Alta. Soy asesora de vinos”, aseveró, haciendo un mea culpa.

Isabel de Negri, participante de Gran Hermano 2023, fue detenida en un control de alcoholemia en Bahía Blanca. (Gentileza: La Brújula 24)

“Yo mañana tengo que estar en Buenos Aires en el canal. Espero que me solucionen el trámite porque tengo un vuelo a las 17:30 hs. Nada más. Tengo que estar estar en mañana. Tendría que haber estado a las 19:00 de la tarde y no llego, así que ya es una complicación”, se lamentó, mientras elegía bromear sobre su situación.

“Está todo bien. La próxima vez tendría que contratar un chofer musculoso que me lleve y me traiga”, acotó con humor. ¿Un chofer del estilo de Licha o Mauro, sus compañeros en GH? “Como Mauro, claro. Así me evitaría problemas”, eligió, divertida al exrugbier que está saliendo con Furia. “En realidad me iba a llevar Tony, que está conmigo y tenemos una relación abierta. Justo cuando llegué acá me apesté mal y me agarró como una gripe por no parar y por la cantidad de gente que va al negocio a sacarse fotos y todo”, detalló.

Isabel de Negri cuando salió la primera vez de Gran Hermano 2023. (Foto: Telefé Prensa)

“Estuve muy congestionada, lo contagié y por eso no me pudo llevar. Yo fui y tomé lo mínimo indispensable: una copa de vino, que sabes que te sirve 1/3, y una de champán. Tomé un litro y medio de agua, pero una vez que tomás es lo mismo que la nada”, hizo un mea culpa. “Estoy preocupada y ocupada. Preocupada porque soy una persona responsable que quiero cumplir con todo. Te imaginás que me digan que mañana tengo que ir hasta Bahía a buscar esto es un trastorno. Pero bueno, ya está, chicos. Sí, la próxima vez es contratar un musculoso que me lleve y a otra cosa mariposa”, continuó.

Isabel, quien es llamada La Queen, negó que su conducta al volante haya podido pasar a mayores. “¿Pero qué iba a suceder? Yo estaba perfectamente bien, chicos. Perfectamente bien. Es que tengo una tolerancia importante al alcohol porque me dedico a esto hace 50 años. De todos modos, te repito, no hay que manejar con alcohol. Está bueno mandar ese mensaje”, enfatizó.

“Le quiero decir a la gente que no lo haga por todo lo que les puede pasar y no solo por los accidentes. Lamentablemente al vivir en Punta Alta y tener que ir hasta Bahía, nosotros acá no tenemos ninguna aplicación y no hay nada que te lleve que te traiga. Es un problema, pero yo soy una persona responsable y obediente, concluyó.