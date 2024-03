Furia arremetió contra Mauro en GH y le hizo una escena de celos: la participante que generó su enojo

Los primeros celos de Furia de GH por la relación de Mauro con Rosina. (Foto: GH, Telefe)

La relación que vive Furia con Mauro D’Alessio en Gran Hermano 2023, que comenzó apenas ingresó el participante al reality show y en cuestión de días concretaron, estaría entrando a una nueva etapa: la de los celos. La jugadora más controvertida del reality show encaró al musculoso y no ocultó su malestar por verlo muy cerca de otra participante.

Toda la escena de celos se dio en la habitación de los hombres cuando Juliana confrontó al muchacho, de quien sintió atracción inmediata cuando lo vio al exrugbier cruzar por la puerta de entrada de la casa.

“Vos llegaste retarde igual, creo. No sé, habrás entrado a las 7, 8 de la mañana”, lanzó Furia, con dureza mientras él daba explicaciones sobre por qué no había ido a dormir con ella en la noche. “Sí, porque me quedé haciendo pan con El Chino para que tengan a la mañana”, se excusó, pero la respuesta no la conformó.

“Y con Rosina. Te olvidaste de un nombre”, se despachó, filosa. “Sí, igual Rosina vino después a hacer pan. Pero sí, se quedó con nosotros”, respondió, incómodo mientras Juliana cuestionaba una actitud que había tenido la participante uruguaya. “Muy bien, después de gritar y hacerte todo eso”, acotó ella, mientras la imitaba haciendo gemidos y se marchaba con la peor de las ondas.

No es la primera vez que la ¿pareja? discute. Hace una semana habían tenido un fuerte choque en la cama que terminó con Furia yéndose, otra vez molesta con Mauro. Todo comenzó por una frase que la participante tomó a mal porque sentía que él la puso en dudas.

“Me pone mal por el resto de las personas, porque yo a ella se lo dije. Es un teléfono descompuesto: ya no sabés a quién le decís algo”, señaló, en una conversación donde también estaba Paloma. Esa frase Furia la tomó personal. “Me voy a la m.... Sos un tarado, como si yo dije algo que no era”, lanzó, saltando de la cama. “¿A quién le vas a decir, si me lo contaste a mí?”, continuó, enojadísima en lo que sintió un cuestionamiento.

Furia puso en la mira a Rosina en Gran Hermano 2023: “No es la niña que parece ser”

La participante viene siguiendo de cerca el juego de Rosina y hoy es una de sus enemigas declaradas, aunque prefiere hacer un “juego light” comparado a los que sabe hacer. “A veces es muy pelotu… ¿Y qué pasa? Su gente debe tener un público entre 21 y 22 años que le gusta lo que ella hace, tipo Chiquititas. ¿Yo me tengo que enojar por eso? No, es el público que la sigue. Pero no es la niña que parece ser, mientras no sé de cuenta la mayoría de acá, seguirá acá dentro”, lanzó Furia en una conversación con Mauro.

“Cuando tuvo que hacer de locutora, de presentadora. ¿Cómo hablaba? Como una persona normal y súper inteligente. Pero, cuando le preguntas algo te dice ‘no te entiendo’. Nos está subestimando bastante”, siguió. “Ya que nos subestima, subestimémosla. Cuando le llegue su momento, le va a llegar. La fulminante no se la voy a aplicar yo, se la va a aplicar otra”, arrojó.

“La mina tiene un montón de fandom. No la sacas más. Me decían lo mismo de Lisandro y se terminó yendo. Tiene que ir a placa con uno fuerte, ahí la sacas”, concluyó, planeando una nueva estratega.