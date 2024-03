Quién es Corina Juárez, la mujer que logró enamorar a Guillermo Coppola para toda la vida

Verónica Guerman / Teleshow

Con su innegable carisma, Guillermo Coppola logró cautivar a todos. Desde que trabajaba en un banco hasta que se convirtió en el representante de Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo por aquellos años, su personalidad lo hizo llegar a lugares impensados para el joven que había nacido en una mutual de Constitución. Y las mujeres no quedaron afuera de esta lista. Se casó tres veces, pero tuvo innumerables romances con vedettes, actrices, periodistas y muchas más que mantuvo en secreto a lo largo de su vida.

Después de su primera esposa, Isabel Ferri, con quien estaba casado cuando todavía trabajaba como bancario y con quien tuvo a su primera hija, Natalia, se puso en pareja con Amalia Yuyito González. Con ella también tuvo otra hija: Bárbara. De ahí en más, los romances secretos y los oficiales se fueron sucediendo con el correr de los años. Mientras, su carrera como manager crecía a la par del número uno del fútbol del mundo. Coppola era reconocido por ser el mejor amigo de Diego. “Guillote” le decían sus conocidos y así era referido por la prensa de aquellos tiempos. Seductor, von vivant, siempre fue un latin lover.

Pero tras su larga lista de romances, entre los que aparecen figuras como Alejandra Pradón, Fernanda Callejón y Analía Franchín, Guillermo se casó dos veces más. La siguiente fue Sonia Brucki, con quien formalizó aunque seguía en una relación paralela con Callejón. “Me casé porque sentí que tenía que hacerlo. Fernanda no se enteró porque el casamiento fue en el exterior y ella estaba acá. Yo lo sentí. Si lo analizás fríamente, era más fácil vivir así, cómodo. Fernanda me daba esa posibilidad, pero a mí me cuesta ver sufrir a la gente y no me daba cuenta. Yo no sabía que Sonia la llamaba y la acosaba. Yo me casé y seguí con Fernanda, pero las dos lo sabían”, confesó un tiempo después.

Tras pasar una temporada en la cárcel, 97 días para ser exactos estuvo en prisión en el año 1996, su detención se produjo por el hallazgo de una bolsa con 40 gramos de cocaína en un jarrón del departamento que ocupaba en el 10° piso del edificio situado en avenida del Libertador 3540, de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de esa traumática experiencia, Coppola salió fortalecido.

En el 2007 su vida sentimental cambió para siempre. Por esa época conoció a Corina Juárez, y esta vez la relación se convirtió en la más duradera que tuvo el representante a lo largo de toda su vida. Hace 17 años que sigue junto a la mujer con la que fue padre por cuarta vez. Elisabetta cumplió 15 años en diciembre de 2023.

La historia de amor comenzó casi de casualidad. Guillermo y Corina se conocieron por amigos en común y se enamoraron enseguida a pesar de los 20 años de diferencia que él le lleva a ella. A pedido de su hija, cuando tenía seis años, sellaron su unión ante el Registro Civil y también por Iglesia, en 2016. En ese momento, la mujer oriunda de la localidad de 9 de Julio, dio detalles sobre la boda. “Guille se casó por Iglesia con la mamá de Natalia, su primera hija, cuando tenía veintipico... pero Isabel murió hace dos años y por eso él pudo volver a casarse”, había explicado.

Guillermo Cóppola con su pareja Corina Juárez

Por su parte, Coppola reconoció qué fue lo que lo enamoró para siempre de la mamá de su última hija. “Corina es un gran piloto de este auto que ya tiene unos grandes kilómetros de recorrido. Supo ponerlo en la ruta, entenderlo y hacerle alguna reparación cuando era necesario. Le pedí perdón delante de todos porque uno a veces comente errores y le dije que me perdonara, que ella tenía para destacar que era una gran piloto”, admitió el exmanager del Diez.

El día de su casamiento, visiblemente conmovido, Guillermo recordó su paso por la cárcel y los malos momentos económicos que tuvo que atravesar después. “Cuando me conoció, ella vino a vivir a un departamento de 300 metros, tenía un par de autos, frente al Rosedal y nos fuimos a uno de 45 metros y a manejarnos en taxi, subte y colectivo. Esto tiene que ver con lo material pero yo no me sentía bien, no era el Guillermo que se levantaba con el ánimo, la actitud y la alegría, y me bancó, y de eso no me olvido”. Enseguida, acotó un detalle fundamental: “Ella y mis amigos fueron necesarios para que pudiera levantarme”.

Guillermo Coppola con su esposa Corina Juárez el día del cumpleaños de 15 de su hija Elisabetta

En otra oportunidad, en el programa que Guido Kazcka, Guillermo se sinceró acerca de su boda. “Volví a casarme por pedido de mi hija Elisabetta”. El año pasado, cuando la adolescente cumplió 15 años, el exrepresentante habló con Teleshow y, profundamente emocionado, contó lo que le costó llegar a ese momento. “Soñar y planear la fiesta de mi hija más chica fue la zanahoria que me puse hace catorce años cuando no tenía un sope. Estaba seco y arruinado, porque yo me fui de al lado de Diego Maradona sin un peso. Dejé contratos, representación, poderes. Dejé todo. Si me hubiese quedado al lado de él, hoy sería otro Guillote, sería mega macro millonario. Todo el mundo lo sabe, yo me fui de la vida de Diego y arranqué desde cero”, admitió junto a la compañía inseparable de Corina, el amor de su vida.