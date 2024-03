Guillermo Coppola cruzó a Yuyito González y Alejandra Pradón por su enojo con su serie

Guillermo Coppola habla del enojo de Yuyito González con la serie del manager

En LAM (América) hablaron acerca del enojo que expresaron Amalia Yuyito González y Alejandra Pradón luego de ver algunas escenas polémicas de la serie biográfica sobre Guillermo Cóppola, estrenada recientemente en una reconocida plataforma de streaming. El encono de la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine), quien era su pareja y con quien son padres de Bárbara, es por un momento muy delicado de la historia: allí se muestra que ella le cuenta al exmanager de Diego Armando Maradona que está embarazada y que Guillermo trata de convencerla de interrumpir el embarazo.

Por el lado de Pradón, en la miniserie se sugiere que ella habría sido amante de Diego Maradona. “No me gustó nada lo que vi. Llamé a Claudia Villafañe porque para mí la que importa en mi vida y en lo personal es ella”, dijo la exvedette en diálogo con Intrusos (América) para desmentir esta situación. Así las cosas, en el programa que conduce Ángel de Brito fueron a buscar la palabra de Cóppola para que opinara al respecto.

“Con Yuyito tuvimos una charla amena y cómoda, totalmente. Soy padre de una hija hermosa, arquitecta, Barbarita. Y abuelo de una nieta extraordinaria. Todo bien. Familia. Podés estar molesto por algo, pero nada. Por ahí me dijo: ‘¿Tanto te insultaba?’. No, fue un solo insulto”, resumió Cóppola.

Guillermo Coppola habla del enojo de Alejandra Pradón con la serie del manager

En cuanto a la escena en la que él supuestamente le pidió a Yuyito que abortara su embarazo, dijo: “Hoy ella salió con ese tema diciendo que no había existido tal situación, que jamás yo hubiera hecho una cosa así. No estaba preparado ni nada, yo no sabía que iba a salir (la escena en la serie). A mi no me molestó porque yo sabía que no era así. Yo tengo una hija hermosa y no tengo que rendir examen con ninguna hija porque tengo una relación estupenda con todas. Y feliz de ser padre de cuatro hijas. Se encargó ella sin saberlo, no sabía que iba a salir con ese tema”.

“Situación: Napoles”, puso en contexto Guillote. “Meses que había empezado con Diego. Me da esa noticia. Ella largando su carrera. Podía haber sido, podía haber tenido una reacción semejante. Pero no es mi estilo, no es mi forma. No me tengo que limpiar de nada. Lo hizo la mamá, lo hizo la persona que en la ficción recibía esa respuesta ante una noticia tan hermosa”, agregó.

Para dar cuenta de la buena relación que tiene con su hija Bárbara, Guillermo le hizo leer a un notero un mensaje de texto que la muchacha le había enviado ese mismo día. “Hola pa, ahí los estoy escuchando con mamá. Yo te amo con todo mi corazón, vos me hacés llorar. Gracias por existir y sé como sos, ni más ni menos. Yo no tengo nada que reprocharte”, reprodujo el cronista.

Guillermo Coppola

“A esta altura de la vida es importante sentirte así, libre y de hablar claramente. Por ahí, ante tamaña noticia, empezando con Diego, ella su carrera, yo en Napoli a full... Por ahí no te parece raro, pero no existió. Lo dijo hoy Yuyito y mi hija contesta. Eso no existió y si hubiese existido, era un tema con el que yo hubiese dicho: ‘Sí, fue una reacción del momento’. Pero la nena nació, felices...”, redondeó Coppola.

En cuanto a lo de Pradón, dijo: “Lo que aparece en la ficción, hay que preguntárselo a los guionistas, al director. Alejandra Pradón salía conmigo. Y colorín, colorado, este clip se ha terminado”.

“La ficción es la ficción, yo me banqué todas. La señora Alejandra Pradón salió conmigo, doy fe”, remarcó a continuación. “Vamos a ir a buscar a los guionistas, los directos y todos los que hicieron esas escenas”, bromeó el manager. “Si alguna duda tienen, me la preguntan como me estás haciendo vos ahora. No sabía que Alejandra salió a aclarar como fue, pero me parece bien. Con ella vivimos, viajamos, salimos... Lo que pasa es que había salido una tapa de una revista de Alejandra con Diego adelante en una camioneta. Pero bueno, las figuras eran ellos”, dijo para dar por finalizado el tema.