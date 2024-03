Preocupación por el estado de Caramelo, el perro que adoptó Romina Uhrig en GH

El 27 de marzo del 2023 Gran Hermano llegaba a su fin y Marcos Ginocchio se consagraba campeón, tras imponerse ante Nacho Castañares y Julieta Poggio. En una final apasionante, con más de 26 puntos de rating, el Primo se había quedado con el premio de esa edición, que consistió en dinero y una casa. Sin embargo, el ciclo conducido por Santiago del Moro, iba a entregar varias sorpresas a lo largo de sus capítulos.

Es que, además de sanciones, expulsiones, pruebas de liderazgo complejas, nuevos participantes y repechajes, ese Gran Hermano se caracterizó por algo especial. El ingreso de dos perritos, poniendo a aquellos hermanitos bajo la extrema responsabilidad del cuidado intenso de los animales, bajo la amenaza de ser sancionados en el caso de que algo les pasara a ambos perritos.

De hecho, el ganador del reality de Telefe siempre mostró una gran simpatía por Mora y Caramelo, los nombres elegidos por los exparticipantes para los dos. Fue tanta la preferencia que, durante la mayoría de los programas del certamen, se les acercaban de manera continua. La mayoría de los compañeros de Marcos habían sido ampliamente criticados en redes, luego de recibir a los integrantes con gritos y una euforia desmedida.

El Primo se iba a llevar a ambos perritos, ya que juntos iban a vivir momentos hermosos e inolvidables. Sin embargo, la continuidad de una de las jugadoras de ese certamen fue fundamental para que eso no sucediera de esa manera. Es que, al salir cuarta de la competencia más famosa del mundo, se decidió que Romina Uhrig se quedara con uno de los dos animalitos.

Por consiguiente, la exdiputada tuvo la responsabilidad de cuidar a Caramelo desde que salió del certamen, a un paso de la gran final, mientras que Marcos obtuvo la presencia y el cariño de Morita. A pesar del gran amor que la expolítica le dio a su mascota, las redes sociales se alertaron con una imagen de la perra, que se la pudo ver con el pelo sin peinar.

En las últimas horas se dieron a conocer algunas postales que mostraban distintas fotos de Caramelo, por lo que las redes sociales, especialmente Twitter (X) e Instagram se inundaron de comentarios reflejando lo acontecido. La exdiputada hizo un vivo en su perfil de Instagram junto a Agostina Spinelli, una de las últimas jugadoras en abandonar esta edición. La mascota apareció en un momento de la transmisión y los fanáticos del reality se enfocaron en el estado preocupante del caniche.

“¿Qué le hizo Romina a Caramelo? Dios”, fue uno de los comentarios por parte de un usuario al ver al perrito. De manera agregada, se sumaron más mensajes de este estilo. “Desde que está con ella, tiene cara de triste”. “Envejeció mil años, tiene cara de infeliz”, opinó otro internauta de manera contundente.

Así se encuentra Caramelo, el perro que está con Romina Uhrig desde Gran Hermano (Captura, redes sociales)

A pesar de toda la situación compartida en las últimas horas, esta no es la primera vez que la exparticipante del programa más visto de todo el país recibe críticas luego de mostrar al caniche. De hecho, el año pasado, habían lanzado una fuerte y potente acusación en su contra en las redes sociales. En ese comunicado, se podía leer lo siguiente.

“Dicen que Caramelo murió porque no lo cuidó, un juguete para sus hijas”, disparó una mujer en Instagram e instaló la preocupación de los seguidores del programa. Por esa razón, ahora volvieron a aparecer mensajes en contra de la exdiputada. “Lo mal que está, y después nos decían exageradas cuando en su momento dijimos que Romina no era la mejor opción para adoptarlo. Menos mal que Marcos no cedió y se llevó a Mora con él”, destacó otra usuaria.