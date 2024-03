Una actriz de Baywatch se rapó en vivo en medio de su lucha contra el cáncer de mama

Una actriz de Baywatch se rapó en medio de su lucha contra un cáncer de mama

Hace dos meses la actriz Nicole Eggert reveló que padece un cáncer de mama. Y ahora, la mujer que se hizo famosa siendo una de las protagonistas de la recordada serie Baywatch, sigue documentando su lucha contra esta enfermedad a través de sus redes sociales. Así, recientemente compartió con sus seguidores cómo fue que debió cortarse su cabellera debido a la quimioterapia. Y lució con mucho orgullo su nuevo look.

Nicole, que tiene 52 años, compartió en su cuenta de Instagram un video de sí misma afeitándose la cabeza. En el comienzo del clip, el cual está musicalizado con la reconocida canción de los Beastie Boys titulada “Fight Your Right”, Eggert sonríe hacia la cámara antes de agarrar una máquina eléctrica para cortar pelo. Y luego comienza a afeitarse la cabeza: en ese punto, se acelera la acción para mostrar todo el proceso completo.

Keegan, la hija de 12 años que tiene la actriz, aparece en el vídeo para ayudar a su mamá con el corte, especialmente, en la parte trasera de sucabeza. Por último, Eggert mira a cámara, sonríe y aparece acariciándose la cabeza junto a una serie de fotos junto a su hija, abrazadas.

El proceso de Nicole Eggert al raparse la cabeza (Fotos: Instagram)

“Quizás el curarse no tenga tanto que ver con cambiarnos a nosotros mismos, sino con permitirnos ser quienes somos”, escribió en el epígrafe de la publicación, lo que es una cita a la escritora Madeleine Eames. Inmediatamente, la publicación se llenó de mensajes de aliento de colegas como Jennie Garth, Erika Eleniak y Alyssa Milano.

Antes de rasurarse, la ex Baywatch se había cortado el mes pasado, dejándolo muy corto. Ese proceso también lo compartió en sus redes sociales, casi de manera terapéutica junto a su seguidores. “Mantente un paso por delante de tus miedos y nunca serás derrotado”, escribió la actriz en ese momento, junto a un video de esa acción. “Gracias a Michelle David por reírse conmigo y darme este nuevo peinado tan hermoso cuando mi idea era cortarlo por completo”, agregó.

En enero pasado, la revista People había revelado que Eggert fue diagnosticada con cáncer de mama. En la publicación, ella misma explicó cómo fue que comenzó su periplo hacia la cura: todo había comenzado en octubre de 2023, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho izquierdo. Si bien inicialmente supuso que se trataba de un síntoma vinculado a la menopausia, la situación cambió cuando se palpó la zona y sintió la presencia de un extraño bulto.

“Realmente me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí turno con mi médico clínico, e inmediatamente me mandó a hacer un chequeo. Pero el problema era que no podía conseguir turno, estaba todo tomado. Así que tuve que esperar hasta noviembre, para que me vieran”, contó la actriz en ese momento al hacer pública su situación.

Nicole Eggert cuando actuó en Baywatch

El próximo paso en su tratamiento será someterse a una operación a fin de que le remuevan el tumor e iniciar una nueva fase de la quimioterapia. “Ahora es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía, o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecho eso, debo comenzar el tratamiento”, puntualizó la actriz.

Además de Keegan, Eggert también es madre de Dilyn, de 25 años. Sus hijas son su mayor sustento en este delicado momento que está atravesando la actriz que se hizo popular a través de su interpretación en Baywatch. A principios de 2013, había sido una de las protagonistas de Splash, un reality show que fue transmitido en los Estados Unidos. Como actriz, nunca llegó a tener grandes papeles ni estar en películas reconocidas, pero siguió ligada a la industria en diversas producciones de televisión.