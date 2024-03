Luis Miguel suspendió su show en Córdoba: tocó una hora y cantó la mitad del repertorio previsto

Así fue la salida al escenario de Luis Miguel en Córdoba

Luis Miguel no terminó de la mejor manera su gira por el país, ya que interrumpió su último show debido a la lluvia. El artista se presentó anoche en la ciudad de Córdoba, más precisamente en el estadio Juan Domingo Perón, sede del equipo de fútbol Instituto Atlético Central Córdoba. Salió al escenario a las 21.45 y comenzó a entonar sus mejores éxitos bajo el el agua. De hecho en algunas imágenes se lo ve cantando debajo de un paraguas pero poco más de una hora después -a las 22.50- dio por finalizado el concierto, sorprendiendo así a los 18 mil espectadores que lo esperaban con ansias y que se fueron decepcionados sin mayores explicaciones.

Al igual que sus presentaciones en el Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires, el recital de Córdoba estaba programado para realizarse en cinco tantas. Sin embargo, anoche hubo solo tres, sumado a un cambio de vestuario de Luis Miguel, por el cual estuvo siete minutos fuera del escenario.

Este viernes por la mañana, desde la producción de Luis Miguel Tour 2024 emitieron un comunicado en el que informaron los motivos por los que se tomó la decisión de cortar antes el espectáculo. “En virtud de la tormenta registrada el día de ayer en Córdoba, Argentina, y con el objeto de proteger la seguridad de los fans, músicos y el personal ante un riesgo eléctrico, el concierto tuvo que finalizar antes de lo programado dado el peligro que representa la cantidad de agua registrada todo el día y durante el concierto a los equipos de luces y sonido. Gracias por su apoyo y comprensión”, indica el escrito.

El comunicado oficial sobre el show de Luis Miguel en Córdoba

El artista arribó al país el pasado martes 5, procedente de Chile, donde había cautivado a sus aficionados con dos exitosos conciertos en Santiago. Su llegada a Buenos Aires se dio en un vuelo privado en las primeras horas de aquel día.

Tras el arribo de la aeronave, una camioneta se acercó a la pista para recibir al intérprete, quien debió realizar el trámite en Migraciones como cualquier persona que llega al país. Luego volvió a subir a la camioneta negra blindada, recubierta con cartulina negra en los vidrios y una cortina gruesa que separa los asientes de adelante con los de atrás para dirigirse al hotel Four Seasons, donde se hospedó durante su estadía argentina.

La llegada de Luis Miguel a la Argentina (RS Fotos)

Ese mismo día se presentó en una lujosa y exclusiva cena gala organizada en La Rural para solo 2200 personas. Con 206 mesas con 10 comensales en cada una dispuestas mirando hacia el escenario, el salón recibió a quienes pagaron entre 800 mil y 1.800.000 pesos, pero también a varios famosos que fueron invitados. El menú de la velada consistió en un cocktail de recepción, una cena de tres pasos y bebidas. No fue la primera vez que el cantante ofreció una cena show: es una modalidad que ya había puesto en práctica en otras oportunidades, aunque en el predio de Costa Salguero.

Un día después, el miércoles 6, entregó su primer show en el Campo Argentino de Polo, ante unas 45 mil personas. Al igual que en la gala de lujo y en los recitales que dio después, las primeras cinco canciones de aquella función fueron “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor”, “Suave”, “Culpable o no” y “Te necesito”.

Una postal del primer show de Luis Miguel en el Campo Argentino de Polo, ocurrido el pasado 6 de marzo (RS Fotos)

El viernes 8 estaba todo listo para que Micky diera su segunda función en el Polo. De hecho, hasta se realizó el show de apertura de Natalie Pérez, quien presentó buena parte de su repertorio. Pero las lluvias incesantes y el riesgo de una tormenta mayor hicieron que se cancelara por orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“El show se pasa para el día domingo 10 de marzo. Por favor, conserven todos sus tickets que con los que ingresaron en el día de hoy, van a poder ingresar al show del día domingo. Todos los tickets tienen validez para el día domingo. Hay una alerta de tormentas fuertes y granizo, alerta naranja. Es por eso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió cancelar todos los eventos masivos al aire libre”, anunció una voz por los alto parlantes del lugar mientras el público, que ya había colmado el lugar, emprendió la retirada.

Días atrás, ya se había anunciado la suspensión del recital de Luis Miguel en el Campo de Polo

Así las cosas, la que originalmente sería su tercera función en el Polo, terminaría siendo la segunda: la misma se concretó el sábado 9, con el clima despejado y un lleno total. Y la misma lista de temas que en la primera jornada. El domingo 10 se cumplió con lo que estaba pautado para el viernes 8 y todo se dio de la misma manera. Sin embargo, para el final, regaló un ligero cambio que los más fieles agradecieron: cerró su show con una versión de “Cucurrucucú paloma”, la única variación en la lista de temas.

En la noche del pasado martes 12, Luismi tuvo un gesto con sus seguidores porteños antes de partir a hacia Córdoba. A pesar del mal tiempo y de que el clima no acompañó por las imparables tormentas en esta parte del país, sus fanáticos montaron guardia en la puerta del Four Seasons Buenos Aires para saludarlo y él les dio el gusto. Algo muy destacable teniendo en cuenta que en ninguno de sus shows se dirige hacia el público -solo se dedica a cantar- y que no se muestra en público por fuera de los escenarios.

“Micky saludando a fans en Argentina. Maravilloso momento para todos los afortunados que se encontraban en el momento preciso”, escribieron desde la página @luismiguelradiotuyyo la cual publicó videos de diferentes ángulos donde se ve al cantante con su seguridad saludando al público, que le responde con cariño y emoción.

Antes de viajar a Córdoba, Luis Miguel salió a saludar a sus fans en Argentina

“Luismi saludando a sus Cómplices Incondicionales que se encontraban a las afueras del hotel antes de partir a la ciudad de Córdoba”, escribieron en otro de los audiovisuales. Según se puede ver en las imágenes, en el momento que el cantante mexicano se acercó a la puerta del resort no llovía y llevaba puesta una remera negra manga corta, un pantalón del mismo color y unas gafas a tono para completar el look.

Por su parte, el club de fans oficial del artista que se llama Tengo todo excepto a ti también capturó varios videos del momento y revelaron cómo estaba Luis Miguel de ánimo. “Se lo vio muy contento y feliz. De todos los ángulos... Un sueño hecho realidad. Desbordadas por este momento único, sin palabras que puedan describir tanta adoración”, aseguraron las integrantes del club de fans oficial.

La despedida del país se dará ni bien regrese a Buenos Aires tras el show en Córdoba, en donde una vez más deslumbró a todos los que compraron cada una de las localidades y permitieron otro sold out de Luis Miguel en esta parte del mundo.