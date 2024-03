Escándalo en GH Colombia: una participante recibió la noticia de que su esposo se quería separar de ella en vivo

En GH de Colombia una participante recibió la visita de su novio que la dejó en vivo en el Congelados

Tal como sucede en Argentina, Gran Hermano atraviesa distintas ediciones a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, en las últimas horas la edición colombiana vivió un momento de mucha tensión cuando una participante recibió la visita de su esposo y este le pidió el divorcio en vivo.

Previamente, la concursante había ventilado frente a las cámaras sus problemas de pareja, había confesado que le había sido infiel y hasta se mostró en una actitud afectuosa con otro jugador.

Con ese panorama, Alejandro Estrada, conocido actor y esposo de la participante Nataly Umaña, tomó la drástica decisión de confrontar a su mujer por lo que había hecho. Con mucha tranquilidad, el hombre ingresó a la casa y se dirigió a su pareja, quien había quedado ‘congelada’ en medio de la cocina junto a muchos de sus compañeros.

Fue entonces cuando, en frente de casi todos los jugadores, el actor expresó todo el dolor que sentía y puso fin a una extensa relación de 12 años. “Nataly, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, del mundo, de todas las personas que pueden estar viendo ahora este programa, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y, sobre todo, siempre confié en que podríamos superar cualquier adversidad”, comenzó diciendo el artista a la participante.

Con los ojos humedecidos, y un gesto de tristeza, la actriz de 38 años, conocida por su participación en telenovelas, siguió adelante con el desafío y no se movió. Así las cosas, el hombre continuó con su fuerte descargo y le reprochó a la mujer la actitud que había tenido: “Te he visto todas las noches, he visto todo el reality, me he apartado los últimos ocho días porque... bueno, pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal porque se podría haber hablado en privado, antes o después”.

Mientras el clima de tensión crecía, Estrada reflexionó sobre la importancia de los valores en una relación y le comunicó su decisión a su pareja: “Esto me lleva a pensar que siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad. Porque si tu y yo, por lo que decís, hubiéramos hablado a tiempo abiertamente, como te lo dejé saber antes de venir acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”.

Acto seguido, el actor le reprochó a la artista el hecho de que no buscara reconstruir su vínculo ante los problemas de pareja: “No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro no tiene nada, esta bien, pero no fue la forma, me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo qué es lo que deseo, es un ciclo cerrado y vengo a eso. No lo hago por ti, simplemente lo hago, porque siempre tuve presente que lo que tu y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”.

Antes de retirarse, Estrada se despidió de la jugadora con mucho dolor y tristeza: “Te felicito, lo haces muy bien, sabes vivir la vida. Lo que vengo a hacer hoy es mi voto de confianza en ti y en mí, para un futuro diferente, sé que vas a tener un futuro fantástico porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, pero no retiro mis buenos deseos para ti, sentí que te merecías un excelente hombre y tú escogiste. Gracias por todo, te amo. De verdad gracias, sé feliz. Ojalá que esto cumpla con tus expectativas y te enseñe lo que valoras en la vida. Chau, hasta siempre, hasta nunca”.