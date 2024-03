Denisse de GH estalló de celos por un comentario picante de Florencia, la nueva jugadora

Denisse estalló de celos por un comentario picante de Florencia, la nueva jugadora de GH, sobre Bautista. (Gran Hermano, Telefe)

Luego de ser eliminada por el voto positivo del público, Denisse González volvió a Gran Hermano 2023 decidida a que en su vuelta no termine perdiéndose en el fondo. Y lo consiguió. Apenas cruzó la puerta de la casa fue a los brazos de Bautista, con quien había empezado una historia de amor, y terminó dándole un tremendo beso. Una promesa que cumplió, después de una campaña para su vuelta donde le prometió romance y fuego al público. Y ahora encontró en Florencia Regidor, la nueva participante, su rival.

Te puede interesar: Denisse y Bautista tuvieron sexo en GH y rompieron un récord de la temporada

El “bicho de los celos” parece haberle picado a la aspirante a modelo, quien ya le declaró la guerra a la flamante jugadora por lanzar un comentario en la mesa que no le gustó nada, mientras todos tenían una cena de bienvenida para los nuevos “habitantes” del reality.

“Una vez Bauti me ‘likeó’ una historia hace un montón”, lanzó, tentada de risa mientras todas las miradas iban hacia la joven de Chubut. “No me acuerdo hace cuándo fue”, siguió Florencia, mientras tildaban a Bautista de “mujeriego” y él reconocía que fue “solo una story”. Denisse no la perdonó.

Denisse le contó a Catalina en GH que tuvo sexo con Bautista. (Gran Hermano 2023)

“Cuando veo una mala intención de una persona que se quiere mostrar, estar ahí, no me gusta. No me gusta y no es porque diga ‘lo voy a perder’ sino porque me jode”, se confesó, en una charla con Paloma en el patio, indignada. Y parece que el olfato de la joven no le falla. La nueva jugadora vio a la “parejita” dándose un abrazo de buenos días y se despachó con un “ay Dios” de desagrado.

Te puede interesar: El furcio de GH con un participante en la última gala de nominación: “¡Hace tres meses que estoy viviendo acá!”

“Ella sabe cómo son las cosas, ¿para qué hace esto? Te da un momento para decir ‘¿la ubico o no la ubico?’ No por Bautista,porque sé que es una persona… Yo sé que de él no hay nada”, afirmó la jugadora, mientras el tape del programa la contradecía al mostrar los coqueteos del uruguayo con la flamante jugadora. “Estamos hablando de vos”, le comentó un sonriente Bautista en la cocina, mientras Florencia, vestida con una bikini rosa muy estilo Barbie, se acercaba y cantaba una de las canciones de la banda de cumbia pop que tiene el muchacho. Un guiño que el agarró al vuelo. “Viste que la sabe”, acotó, sonriente mientras deshuesaba un pollo.

“Sabés cómo son las cosas. Te lo expliqué hace un rato. No seas forr…”, se descargó una furiosa Denisse, en lo que parece una declaración de guerra. La nueva versión de Denisse, en esta segunda oportunidad que le dieron en el reality, mostró una faceta completamente alejada de lo que fue en sus inicios. Incluso la pareja ya concretó y terminaron teniendo sexo, siendo los primeros de esta temporada en hacerlo, además de ser la única pareja que se estableció en esta edición, en medio de histeriqueos y juegos.