El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a Diego y Claudia en medio del juicio por la muerte de su padre: “Gracias por darme valores”

Gianinna Maradona con sus padres Diego y Claudia, su hermana Dalma y su hijo Benjamín

En medio de varias batallas judiciales, este viernes Gianinna Maradona quiso contar su verdad públicamente y habló como nunca con los medios de comunicación luego de la primera audiencia que se realizó por el juicio tras la muerte de Diego Armando Maradona. Con mucha bronca, dolor e indignación, la hija del astro futbolístico le dio una nota telefónica a Intrusos, ciclo que conduce Florencia de la V por la pantalla de América TV y no se guardó nada.

Tras sus contundentes palabras, donde abordó varios temas y dio detalles inéditos de situaciones muy angustiantes de los últimos días de Pelusa, Gianinna decidió enfocar sus energías en algo lindo y compartió una foto vintage de sus padres: Claudia Villafañe y Diego Maradona a través de su cuenta de Instagram.

Junto con la imagen de sus padres en un barco, la diseñadora escribió unas emotivas palabras en agradecimiento. “Gracias a ustedes por darme la vida, por enseñarme lo que importa y lo que no, por darme valores, criarme con amor absoluto, por sus abrazos, su contención, gracias por su forma de educarme y por lo que solo nosotros sabemos”, comenzó escribiendo.

La carta de Gianinna a sus padres (Instagram)

”Gracias por aferrarme los pies a la tierra pero darme alas, gracias por darme una familia poco normal para el cuadrito del jardín pero hermosa al fin, gracias por enseñarme el significado de para siempre, incondicionalidad, lealtad, amistad, familia. Gracias por nuestras risas, nuestros balles, nuestros momentos que viven en mi corazón para siempre! Gracias por enseñarme que se suma sin restar, que lo verdadero perdura sin importar tiempo ni espacio”, agregó en su carta abierta.

Por último, la hija de Claudia y Diego, concluyó: “Gracias por un nosotros, gracias por enseñarme con su ejemplo, por darme la posibilidad de elegir lo a verdaderamente importa y es real. Gracias por mi hermana, mi luz en la oscuridad“, comentó nombrando por primera vez a Dalma Maradona y cerró: “Los elegiría para siempre una y otra vez... LOS AMO INFINITO y les agradezco profundamente por ser los mejores padres del mundo para mi. Su fortaleza es la mía y voy a luchar siempre por la verdad con entereza, fuerza y corazón”.

Gianinna Maradona rompió en llanto al recordar el estado en el que encontró a Diego en su último cumpleaños

Gianinna Maradona recordo el episodio que sufrio en el cumpleanos de su papa y acuso a su entorno: "Era luchar contra una mafia"

A raíz de su testimonio en Intrusos, los panelistas del ciclo que conduce Florencia de la V quisieron saber a qué se refería concretamente, entonces Gianinna relató episodios que nunca antes había contado públicamente. “Los últimos días, mi papá estaba viviendo en Bella Vista. Fuimos a visitarlo y nos encontramos con un panorama no muy lindo.Cuando llegué vi a mi papá rodeado de gente y él dormido en su cumpleaños. Yo lo tengo grabado y tengo fotos. Fue espantoso”, recordó.

“Había gente que me agarró de los brazos, que me quiso pegar. Yo me lo llevé a mi papá igual a la habitación y afuera siguieron de fiesta. Sucedieron un par de cosas espantosas y yo pedí ayuda. Vinieron unos amigos porque yo me lo quería llevar a mi papá, que estaba descompuesto. Pasaron un montón de cosas. Yo no lo voy a exponer a mi papá, pero la pasé muy mal”, insistió con la voz entrecortada.

Por su parte, la hija de Diego continuó con su relato: “Había días que yo llegaba y lo encontraba muy mal y otros que tenía, eran espectacular. Los días que estuvo en la clínica lo notaba superlúcido. Tuvimos conversaciones que no me voy a olvidar nunca más en la vida porque estaba perfecto, por eso digo que lo quisieron matar, lo tenían dopado”, agregó.