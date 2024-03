Calu Rivero contó que eligió llamarse Dignity por su denuncia a Juan Darthés: “Fue un cambio que necesité”

Calu Rivero contó que paso a ser Dignity por la denuncia a Juan Darthes: "Fue un cambio que lo re necesite" (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Aunque no le gusta hablar públicamente del tema, y elige que sea su abogada quien se refiera al respecto, Calu Rivero se expresó sobre la denuncia por abuso a Juan Darthés. En 2017, la actriz contó mediáticamente que en su momento decidió abandonar de manera abrupta su protagónico en Dulce Amor (2012) por lo que sucedía durante las grabaciones con quien fuera su compañero de elenco. A partir de allí, el actor la demandó por calumnias e injurias.

Alejada de los medios, la actriz asistió a un desfile al que fue invitada exclusivamente por la marca y a la salida realizó algunas declaraciones sobre su presente: está en pareja con Aíto de la Rúa, y hace poco más de un año (en febrero 2023) fueron padres de Tao. “Muy madre, me encanta ser madre”, fue lo primero que respondió al ser consultada sobre sus proyectos personales. “Me encanta formar una familia y avanzar en los colores de la vida”, agregó quien está enfocada en su vida privada junto a sus seres queridos.

En tanto, indicó que por el momento no tiene intenciones de volver a la actuación, aunque tampoco descartó la posibilidad. “Ahora, la verdad, es que es increíble lo que te lleva la maternidad. Así que estoy muy en eso. Pero no digo que cerré todo. Sé que voy a volver”, aseguró en la nota que dio a Socios del espectáculo, por El Trece.

Calu Rivero y Aíto De la Rúa junto a su hijo Tao

Por su parte, se refirió al camino espiritual que tomó cuando decidió llamarse Dignity. “Fue un cambio que lo re necesité y lo amé”, enfatizó al respecto y agregó: “Para mí fue un acto psicomágico de ayudarme a vivir un momento en que me pesaba mucho todo lo que había pasado Calu. En la parte puntualmente con Darthés -enfatizó-. El nombre me llevaba a eso. Entonces, para mí Dignity no tiene historia. Me hizo bien”.

“Y después, cuando sentí que pude sacar, y que es parte también de las vivencias de la vida, desafíos, uno aprende y ya. Y avanza”, continuó la actriz y remarcó: “Está todo bien con Calu, está todo bien con Carla (su verdadero nombre), y cae Dignity, y me gusta jugar y ya. La vida es así”.

Juan Darthés

En tanto, se expresó sobre la causa judicial que mantiene vigente con el actor que actualmente se encuentra viviendo en Brasil, donde se instaló junto a su familia luego de la denuncia en la Justicia por abuso sexual que realizó Thelma Fardín. “Yo sigo con el juicio que él me hizo teóricamente por daños y perjuicios y es rarísimo porque uno pone en evidencia cosas que están mal hechas, o que hacen mal y después uno termina pagando por eso muchos años. De hecho, estuve haciendo pericias psicológicas y fue lo peor del mundo”, recordó sobre las declaraciones que debe hacer cada vez que presta testimonio en la causa.

“Creo que se dice un montón y nadie sabe lo que realmente pasa, pero no es un tema que me guste hablar”, siguió Calu e indicó que confía en su abogada Raquel Hermida para llevar al frente la causa tanto en el plano legal así como también la situación mediática. “Todavía se me acelera el corazón, es increíble”, se sinceró sobre su reacción al hablar de ello. “En mi caso, se lo di a mi abogada y me da tranquilidad que se ocupe ella, sobre todo lo que se dice y lo que viví en su momento con la prensa. Obvio que me afectó en su momento”, concluyó Calu Rivero haciendo referencia a cómo atravesó la repercusión mediática que tuvo el caso.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.