¿Momi Giardina está de novia? La historia detrás de la foto romántica con un joven

Momi Giardina conoce a Sebastián en Luzu TV

Momi Giardina habría vuelto a apostar al amor. La humorista e influencer conoció a un hombre llamado Sebastián cuando estaba trabajando en Pinamar, en el ciclo de Luzu TV Nadie dice nada junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde.

Los rumores indican que este romance habría comenzado cuando Sebastián, que trabaja como chef, se acercó al estudio que montaron en el Hotel Spa Zentiva, desde donde transmitieron el programa durante el verano. Allí ocurrió el flechazo con la panelista y Occhiato aprovechó la oportunidad para entrevistarlo en vivo.

“Hola, cómo estás, tengo una hija”, fue lo primero que le dijo Giardina cuando lo saludó. Intentó mostrarle un portarretrato con una foto que tenía con Juli Castro, pero el chef estaba tan nervioso al saludarla que no se dio cuenta y chocó su mano con el mencionado objeto.

En el inicio de la charla, Nico le consultó si tenía hijos. “No tengo, pero me gustaría”, le contestó Sebastián. Cuando el conductor le preguntó si prefería salir con una mujer que tuviera una hija de cinco años o con una madre de una joven de 20 años independiente, él respondió de manera contundente: “Esa independencia suma”.

Momi Giardina conoció a Sebastián en Luzu TV (captura de imagen)

En este sentido, el hombre aseguró que le gustaban las mujeres con una vida independiente y señaló que le gustaba juntarse con sus amigos a comer un asado. Incluso mostró que en uno de sus brazos tenía tatuado la imagen de una paella. Muy emocionada, Giardina aseguró: “¿Preguntame cuál es mi comida favorita? La paella”.

Sebastián admitió que aunque usaba redes sociales, era “bastante flojo”. Por este motivo, cuando la panelista le pidió que le pasara su cuenta oficial de Instagram, él prefirió decirle que prefería pedirle su teléfono para poder seguir charlando.

“Más que una momia, prefiero una Momi”, dijo en tono de humor cuando le consultaron sobre el sexo. También aprovechó para aclarar por qué estaba soltero: “Porque no apareció la persona que me conquiste. Hace dos años tuve una relación estable que duró seis años”. La humorista afirmó que ella también se separó hace dos años de un noviazgo que mantuvo durante 15 años.

El beso entre Momi Giardina y su nuevo novio

Luego del interrogatorio, Sebastián se retiró del estudio y le anotó en el celular de Momi su número de teléfono. Este fue el comienzo del romance que con el paso del tiempo se fue afianzando. A mediados de febrero, en el ciclo LAM (América) mostraron un video de la pareja a los besos en un restaurante.

“Momi Giardina volvió a apostar al amor”, dijo Pepe Ochoa al mostrar un video de la bailarina y Sebastián en un restaurante de Puerto Madero. Luego, el panelista agregó: “Se llama Sebastián y están oficialmente saliendo. Se mostraron muy enamorados. Momi estaba muy, muy sonriente y feliz”.

Ahora, la panelista y el chef dejaron de ocultarse ya que publicaron la primera fotografía juntos, aunque aun no confirmaron la relación. Santiago Talledo, amigo de la influencer, publicó en su cuenta oficial de Instagram una postal muy romántica en la que Giardina aparece mirando con mucho amor al chef. Y mientras se aguarda por la confirmación oficial, las pruebas son cada vez más contundentes.

Momi Giardina y su nuevo amor, Sebastián (Instagram)

Momi Giardina aconsejó a Milett Figueroa por su romance con Marcelo Tinelli

Antes de su romance con Sebastián, Momi ha salido con figuras del espectáculo, como Martín Bossi y Marcelo Tinelli. El año pasado, su hija Juli Castro participó con el bailarín Rodrigo Avellaneda en el certamen Bailando que se emitió hasta enero por la pantalla de América.

En noviembre, cuando la humorista fue al estudio a alentar a la joven, el jurado Ángel de Brito quiso saber desde cuándo Momi y el conductor eran amigos, ya que en realidas ambos habían sido vinculados sentimentalmente. “Marcelo fue mi jefe durante muchos años. Este verano nos hicimos amigos, pero por sobre todas las cosas me hice amiga de las hijas y a través de ellas me lo volví a encontrar”, explicó la bailarina.

Entonces, el conductor de LAM, redobló la apuesta. “Como amiga de Marcelo ¿qué consejo le darías a Milett (Figueroa)?”. Rápidamente, Giardina le contestó: “Que disfrute, me parece que hay conexión, que hay amor y que cuando algo te atraviesa no podés arrugar. Me parece bellísima Milett para Marcelo, igual yo no tengo que aprobar nada. Si él me pide un consejo le diría andá para adelante´´”.