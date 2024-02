Pampita fue a ver a Lionel Messi: la emoción de sus hijos y el furor que causó con la remera de Newell’s

La presencia de Pampita en el amistoso entre Inter Miami y Newell's

En una jornada emotiva para el fútbol, Lionel Messi lideró a Inter Miami en un enfrentamiento amistoso contra Newell’s, celebrado en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, la noche del jueves. Este partido tuvo un significado especial al marcar el regreso de Messi a las raíces de su carrera, enfrentando al equipo que lo vio dar sus primeros pasos cuando era apenas un niño en Rosario.

Te puede interesar: Las espectaculares vacaciones de Pampita con sus hijos en Miami: “Camino al sol”

La asistencia al evento fue notable y entre la multitud se destacó la presencia de Pampita, quien aprovechó sus vacaciones en Miami para llevar a sus hijos, Beltrán y Benicio, a disfrutar de la actuación de Messi. La sorpresa para sus hijos fue posible gracias a la colaboración de Maxi Rodríguez, exfutbolista y figura destacada en el mundo del deporte.

Beltrán también aprovechó la oportunidad para tomarse una fotografía

De hecho, el punto de encuentro con Maxi marcó el comienzo de esta aventura, cuando les extendió la invitación para asistir al partido. La pregunta de Rodríguez, “¿Quieren ir a la cancha?”, obtuvo una respuesta con visible emoción por parte de los niños, anticipando una experiencia memorable, que quedó registrado gracias a un video publicado por la propia modelo. La elección del atuendo para el evento también habló del espíritu de la ocasión: mientras Pampita y su hijo Beltrán optaron por camisetas de Newell’s, Benicio, por su parte, decidió vestir el uniforme del Inter Miami, mostrando la diversidad de aficiones futbolísticas dentro de la misma familia.

Mientras los jugadores precalentaban, la modelo y sus hijos se tomaron una fotografía en las tribunas

Además de disfrutar del emocionante partido, la familia y sus amigos aprovecharon para compartir snacks y un balde de pochoclos, lo que añadió un toque de cotidianeidad a la extraordinaria salida. La presencia de Pampita en las gradas no pasó inadvertida, no solo por la afición presente sino también en las redes sociales, donde se generaron diversas reacciones y memes que tuvieron a la conductora y modelo como protagonista.

Pampita y sus hijos disfrutaron de una jornada de snacks y pochoclos en la cancha

En lo que respecta al espectáculo vivido, la igualdad 1-1 del Inter Miami ante Newell’s bajó el telón de la pretemporada desarrollada por la franquicia de la Major League Soccer (MLS), que la tuvo viajando por distintos países para llegar a punto al debut del próximo miércoles contra Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. El tanto de Shanyder Borgelin para las Garzas y el empate definitivo de Franco Díaz alumbraron un encuentro de escaso vuelo futbolístico, donde el andar del elenco local se prestó a lo que pudiese hacer Lionel Messi.

En la previa del partido, se disfrutó de una jornada de pileta de la que también fue parte Ana García Moritán

Por su parte, Pampita, desde hace unos días ya que se encuentra en Miami disfrutando de unas mini vacaciones antes de regresar por el comienzo del ciclo lectivo y de retomar sus responsabilidades profesionales. Para este nuevo destino tampoco partió sola sino que lo hizo junto a Beltrán, Benicio y Ana, ya que el mayor, Bautista, no pudo ir.

Pampita descansa de sus obligaciones antes del regreso a la Argentina

En su cuenta de Instagram la modelo suele compartir a través de distintas fotos y videos cada una de las instancias de sus soñadas vacaciones, en las que alternó las imponentes playas con los reconocidos paseos de compras en la ciudad costera. Según le mostró a sus casi ocho millones de seguidores en esta plataforma, está alojándose en un lujoso departamento con un enorme balcón y unas vistas al mar de película. Además del lugar donde se hospedó, Carolina también fue compartiendo con sus fanáticos algunas imágenes de las actividades que realizaron en familia.

Pampita viajó acompañada de tres de sus hijos

De entrada, se ve la felicidad de sus tres hijos disfrutando de la playa. También, la conductora compartió un tierno videoclip de Beltrán y Benicio saltando, corriendo y bailando a orillas del mar. Y en ese mismo audiovisual, el hermoso gesto que tuvo su hijo del medio, cuando va a buscar a Ana y la hace girar en el aire, mientras ambos sonríen felices. “Camino hacia el sol”, escribió Pampita, en el texto del video y de fondo dejó sonar la canción del grupo Sons Of The East llamada Hard To Tell.

Te puede interesar: Javier Mascherano, tras la clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos: “Tengo la obligación de invitar a Messi y a Di María”

Las vacaciones de Pampita y su familia no son solo un momento de relax y diversión, sino también una oportunidad para la modelo de estrechar lazos con sus seguidores al compartir con ellos esta experiencia. La combinación de impresionantes paisajes, momentos familiares llenos de cariño y la visión de una madre celebrando la vida junto a sus hijos, componen una narrativa encantadora.