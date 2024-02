Las espectaculares vacaciones de Pampita con sus hijos en Miami: “Camino al sol”

Las espectaculares vacaciones de Pampita con sus hijos en Miami

Sin duda, Carolina Pampita Ardohain, disfruta mucho compartir sus viajes en las redes sociales y cautiva a sus fanáticos con los increíbles lugares que visita año tras año para relajarse y desconectar de la rutina tanto en nuestro país como a nivel internacional.

Por ejemplo, el pasado 17 de enero la modelo celebró sus 46 años en las paradisíacas playas de la Riviera Maya, en México rodeada de un mar turquesa, el calor, platos espectaculares y cientos de familiares y amigos que la acompañaron en esta aventura.

Para aquel viaje, la jurado del Bailando 2023 llegó acompañada primero por sus hijos -Bautista, Beltrán, Benicio y Anita-, su hermano Guillermo, su cuñada Male Zermoglio, y su amiga y una de las madrinas que eligió para su hija menor, Carola Carrasco. Ella disfruta viajar con sus seres queridos y deja todo registrado en las plataformas digitales.

Ahora, desde hace unos días ya que la modelo se encuentra en Miami disfrutando de unas mini vacaciones antes de regresar por el comienzo del ciclo lectivo y de retomar sus responsabilidades profesionales. Para este nievo destino tampoco partió sola sino que lo hizo junto a Beltrán, Benicio y Ana, ya que el mayor, Bautista, no pudo ir.

La modelo lució un espectacular traje de baño

En su cuenta de Instagram la modelo compartió varias fotos y videos de sus soñadas vacaciones, en las que alternó las imponentes playas con los reconocidos paseos de compras en la ciudad costera.

Según le mostró a sus casi ocho millones de seguidores en esta plataforma, está alojándose en un lujoso departamento con un enorme balcón y unas vistas al mar de película. Además del lugar donde se hospedó, Carolina también fue compartiendo con sus fanáticos algunas imágenes de las actividades que realizaron en familia.

Además se hospedó en un lujoso departamento con vista al mar

De entrada, se ve la felicidad de sus tres hijos disfrutando de la playa. También, la conductora compartió un tierno videoclip de Beltrán y Benicio saltando, corriendo y bailando a orillas del mar. Y en ese mismo audiovisual, el hermoso gesto que tuvo su hijo del medio, cuando va a buscar a Ana y la hace girar en el aire, mientras ambos sonríen felices. “Camino hacia el sol”, escribió Pampita, en el texto del video y de fondo dejó sonar la canción del grupo Sons Of The East llamada Hard To Tell.

También, Beltrán y Benicio se llevaron sus tablas de barrenar a la playa y jugaron en las olas, un divertido plan para disfrutar del mar. Ana, por su parte, en ese momento se quedó en los brazos de su mamá jugando y tomando sol mientras saludaban a Beltrán y Benicio.

En cada viaje que realiza la modelo muestra planes para hacer y también lo combina perfectamente con sus looks

Por último, Carolina Ardohain lució su espectacular figura y posó relajada a orillas de la piscina del complejo donde se hospeda en Miami con su familia. Para ese día eligió un espectacular traje de baño colorido que resaltó su bronceado. El mismo era una bikini geométrica con varios triángulos y varios tonos como el fucsia al marrón, negro, naranja y rojo. También, completó el look con un sombrero y unas gafas negras.

En menos de 24 horas la publicación ya tuvo más de 62 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos que les regalaron cientos de elogios. “Tiene ese cuerpo después de parir cinco veces”, “La mujer más linda del mundo”, “Cuando te superás a vos misma” y “Amé ese traje de baño Caro, estás hermosa”, fueron algunos de los mensajes que Pampita recibió e incluso le dio like en agradecimiento por el aguante.