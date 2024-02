Reapareció el ex de Sabrina de GH y apuntó sin filtro: “Escucho una mentira más y cuento toda la verdad”

Reapareció el ex de Sabrina de Gran Hermano y apuntó sin filtro contra ella: “Escucho una mentira más y cuento toda la verdad”

La salida de Sabrina Cortez de la casa de Gran Hermano generó gran revuelo en el exterior sobre todo por la relación de ocho años que ella tenía con Brian Fernández, de quien habló en reiteradas oportunidades dentro de la casa, y continuó haciéndolo afuera. De hecho, algo que no le gustó mucho a la audiencia televisiva, fue cómo se manejó ella dentro del reality con Alan Simone, otro de los participantes.

Te puede interesar: Furia hizo su jugada pero el teléfono rojo cambió todo: cómo quedó conformada la placa de GH

En ese sentido, en las últimas horas, la participante aseguró que habló con su ex y lanzó fuertes declaraciones al respecto. “Me parece un montón que una persona quiera continuar una relación cuando te estoy diciendo que me pasaron cosas con otro chabón”, sostuvo por su relación con Alan en diálogo con el streaming Se Picó que conduce Gastón Trezeguet por República Z.

Tras estas palabras de Sabrina, Brian se mostró enojado y fastidioso por las declaraciones de su exnovia y decidió romper el silencio a través de su cuenta de X antes conocida como Twitter. “Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje, pero ya me estoy cansando. Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad. Te aseguro que a la gente no le va a gustar”, comenzó diciendo el joven indignado y concluyó: “Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder”.

El contundente mensaje del ex de Sabrina

A raíz de este mensaje, varios usuarios se pronunciaron a su favor y expresaron su apoyo con el joven que no buscó la exposición, sino que, por lo contrario, le llegó de rebote por la relación que tenía con su exnovia, la influencer que ingresó al reality. “Te bancamos pibe”, “contá todo”, “Acá todos los bancamos a Brian”, “Ella no lo respetó ventilando su vida privada”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Te puede interesar: Furia leyó el tarot en la casa de GH: qué predijo para cada participante

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Brian habla públicamente. También lo hizo luego de que Sabrina se expresara por primera vez sobre la relación de ambos en el debate de Gran Hermano tras quedar eliminada. “Me la jugué... Yo antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba, replanteándome un montón de cosas de mi relación, que no pude procesar afuera, y que encima me mandan al casting, y yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación”, sostuvo y se refirió a Alan: “Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta”.

Acto seguido, Sabrina disparó contra Brian quien todavía era su pareja: “Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”, aclaró. A raíz de esto, Brian mostró chats de ambos antes de que ingresara al reality dejando en evidencia que estaba todo bien entre ambos: “Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver qué tenías para decir primero”.

Brian publicó el último chat que tuvo con su exnovia antes del reality

“La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV”. Respecto de lo que está viviendo, continuó: “La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV”.

Te puede interesar: El inesperado cruce entre Alfa y Catalina de GH: los verdaderos motivos

“No paró de hablar de mí, para bien o para mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo”, agregó, dejando en claro las cuestiones que le molestaron de lo visto en momentos en que ella era parte del juego.

Por último, Brian cerró: “Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta”, sostuvo de manera contundente y cerró: “Me da pena cuando caigas en la realidad y veas cómo salí a bancarte y apoyarte siempre y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera por sus actos los que más te quieren”.