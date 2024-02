Los grandes amores de Nicki Nicole: romances apasionados, anillo de compromiso y mucha música

Nicki Nicole (REUTERS/Marcelo del Pozo)

Nicki Nicole es la protagonista de un escándalo amoroso internacional por su abrupta separación de Peso Pluma. La cantante rosarina confirmó el fin del noviazgo tras la viralización en las redes de un video en el que el artista mexicano estaba acompañado por otra mujer en el Super Bowl, en Las Vegas, Nevada.

En Instagram, la intérprete publicó un comunicado para dar a conocer su decisión: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Este no es el primer fracaso amoroso de Nicki, quizás sí es el más polémico debido a la supuesta infidelidad de Peso Pluma. Los músicos se conocieron trabajando cuando habían grabado “Por las noches”, una canción que hicieron en común y que se lanzó en 2021. Luego de compartir viajes y ceremonias, blanquearon la relación amorosa en octubre de 2023 en las redes.

Peso Pluma y Nicki Nicole hace una semana, en los Premios Grammy 2023

El corazón de la cantante argentina latió por otros amores, como Ivo Alfredo Thomas Serue, más conocido en la industria musical como Khea, quien ha realizado colaboraciones con Nicki, Bizarrap, Cazzu y Bad Bunny, entre otros. Poco a poco se fueron conociendo y luego se animaron a oficializar su historia de amor en las redes sociales.

Ambos mantuvieron un perfil bajo, por lo que no se conoce muchos datos de su vínculo amoroso. En el momento que decidieron separarse, en los medios trascendió que la ruptura había sido porque tenían diferentes horarios en sus respectivos compromisos laborales. Más allá de todo, la relación amorosa había finalizado en buenos términos.

Khea tuvo un romance con Nicki Nicole (Prensa Lollapalooza)

Más tarde, Nicki Nicole se enamoró de Trueno. En 2020, blanquearon el noviazgo en las redes sociales y se mostraban felices en las postales que compartían de los momentos que vivían juntos. Rápidamente, se convirtieron en una de las parejas más populares seguidas por el fandom de ambos.

Ellos compartían el amor y el éxito en el mundo de la música urbana. La relación se fue fortaleciendo con el paso de los meses. Luego de un año de novios, nuevamente fueron noticia en los medios. ¿El motivo? Durante una transmisión en la plataforma digital Twitch, Nicki reveló en una entrevista ante miles de espectadores que se había comprometido con Trueno, después de su primer aniversario.

Nicki Nicole y Trueno

“No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso súper grande. Somos muy chicos. Él me dijo que era en serio. Nuestro amor es súper intenso”, declaró en aquella oportunidad. Además, reveló que tenía un anillo de compromiso, para dejar bien en claro que era serio su deseo de formalizar la relación.

Entre sus fanáticos se generó controversia porque los artistas eran muy jóvenes para pasar por el Registro Civil: Nicki tenía 21 y Trueno 20 años. El noviazgo duró más de dos años, sin embargo nunca llegaron al altar. Según pudo saber Teleshow, la rosarina tomó la decisión de separarse al descubrir ciertas actitudes de su pareja que no le gustaban, incluso habría encontrado algunos mensajes comprometedores.

A comienzos de 2023, el noviazgo entre los músicos finalizó. La cantante optó por no hablar públicamente sobre los motivos que la llevaron a distanciarse del músico. Más tarde, expresó sus sentimientos a través del arte y escribió canciones de desamor, como “No voy a llorar”, que se la habría dedicado a Trueno tras el final de su romance.

Un año más tarde, Nicki Nicole vuelve a apostar a la soltería, lejos de Peso Pluma, pero muy segura de saber que no quiere un amor tóxico.