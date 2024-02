La carta desgarradora de Nahuel Mutti que preocupó a sus seguidores: “No creer en nada, sentirse como un muerto”

Nahuel Mutti habló de su salud mental (X)

Cada vez más famosos se animan a revelar sus luchas contra los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. Con sus testimonios logran desafiar el estigma que hay sobre estos temas y dan esperanza a quienes enfrentan retos similares. Ahora, Nahuel Mutti fue quien se animó a abrir su corazón para hablar de los momentos más difíciles que debió superar.

“Soledad, depresión, angustia y dolor. Sé lo que es por gracia o por desgracia. Todo y más, empatizo a los rotos, tristes, solitarios, dementes y perdidos, a los que sufren pérdidas cuentan conmigo porque pertenecemos al mismo barco”, escribió el actor en su cuenta oficial de la red social X.

También, el fotógrafo habló de sus sentimientos más profundos: “Esperar y desesperar, mirar para abajo con intenciones negras. Estuve también en el piso sin esperar nada y todo. Conozco el mal gusto de la traición, desamor y desengaño, el miedo y el pánico”.

La carta desgarradora de Nahuel Mutti (Instagram)

Además, el artista hizo referencia a sus fracasos amorosos, como la separación de la madre de sus hijos, Catarina Spinetta: “Tuve lo que quise y perdí lo que quería. Amores que parecían eternos murieron y amistades de toda la vida desaparecieron de a poco como si nada hubiera sido cierto. La locura aledaña y el insomnio permanente”. En una de las partes más desgarradoras de la carta, señaló: “No creer en nada, sentirse como un muerto. Mi ración de sufrimiento está completa, mi corazón ya roto e insuficiente”.

Más allá de todo lo sufrido, Mutti dio consejos a quienes están pasando por una situación similar y dejó un mensaje esperanzador: “Nunca niegues dar, nunca niegues abrazar. Llama y contesta. Empatizar. Ama a pesar de todo. Estos disparos que no matan son los que me salvan. Cada foto, cada imagen que registro me mantiene vivo. Retengo instantes, historias porque me dan motivo. Agradezco lo que me dieron y lo que me quitaron. Hay luz en algún lugar y la encontraré”.

Nahuel Mutti abrió su corazón para hablar de los momentos más complicados que debió afrontar

La separación de Nahuel Mutti y Catarina Spinetta

Tras más de dos décadas de relación, trascendió la noticia de que Nahuel Mutti y Catarina Spinetta habían decidido separarse. La información la dio a conocer Ángel de Brito en LAM (América) en mayo de 2022. Al principio, ninguno de los dos salió a desmentirlo. Sin embargo, al ver el revuelo que generó la noticia, el actor decidió hacer una contundente declaración a través de las redes sociales.

“Luego de 24 años de convivencia con Catarina Spinetta hemos tomado la decisión de seguir completándonos desde la distancia. Ambos creemos en este espacio para seguir creciendo. Nuestro amor y respeto continúan intactos, solo cambiaron algunas formas”, escribió el fotógrafo junto a un corazón.

Catarina Spinetta y Nahuel Mutti estuvieron 24 años juntos y formaron una gran familia con tres hijos

Además, el actor aprovechó para hacer una reflexión interesante sobre la vida: “Nada nunca es eterno ni aquello que fue ni ahora lo que es, todo es movimiento y como hoy está aquí, mañana puedo partir o regresar, dinámica y fluida la vida y el amor eterno si es verdadero”.

Cabe recordar que Catarina y Nahuel se había conocido a fines de los 90, cuando el actor de Verano del 98 era considerado uno de los galancitos más buscados de la Argentina. En ese momento, el joven tenía que salir a la calle con custodios por el asedio de las seguidoras que lo veían a diario en la exitosa tira juvenil de la productora Cris Morena.

La química entre ellos fue muy fuerte y la relación amorosa fue creciendo con el paso del tiempo. En 2001, ambos decidieron sellar su amor pasando por el Registro Civil para convertirse en marido y mujer. Y, como fruto de esa relación, formaron una familia numerosa con sus tres hijos: Angelo, Benicio y Justino.