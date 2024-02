Cande Ruggeri mostró los avances de la construcción de su nuevo hogar en un barrio cerrado: las fotos

Cande Ruggeri mostró los avances de la construcción de su casa (Video: Instagram)

Cande Ruggeri y Nico Maccari están cumpliendo un sueño: la construcción de su casa propia. En noviembre pasado, la modelo de 32 años anunció en sus redes sociales que estaba iniciando este hermoso proyecto para tener un hogar familiar propio, donde vivirá con su hija, Vita y su pareja, Nico Maccari.

En un principio, la pareja se encargó de comprar un terreno en un exclusivo barrio privado. Luego, se pusieron en campaña para contratar a los profesionales necesarios que los iban a ayudar a diseñar y a construir la casa. En su cuenta oficial de Instagram, la joven les mostró a sus cientos de seguidores a través de videos y fotografías los avances de la construcción.

Cande Ruggeri con su hija Vita y su pareja Nico (Instagram)

“Voy a llorar, llegamos a casita”, aseguró muy emocionada la hija de Oscar Ruggeri. En tono irónico, admitió que no debió ponerse botas altas para recorrer la construcción: “Creo que no traje el outfit adecuado para la obra”. En las imágenes se pudo ver que los obreros ya habían hecho la estructura de la casa que tendrá dos pisos.

Recientemente, la modelo aprovechó para viajar a Brasil y disfrutar de los carnavales de Río de Janeiro. En las redes compartió imágenes de esta escapada al país vecino, en la que mezcló el trabajo con el placer, ya que una importante marca la convocó para hacer unas promociones, junto a otras famosas argentinas. “Una verdadera locura este carnaval”, escribió en su cuenta de Instagram.

Anteriormente, Ruggeri estuvo con su numerosa familia recorriendo diferentes países de Europa. En ese viaje inolvidable al Viejo Continente, aprovecharon para visitar diversas locaciones de España, Italia y Francia, donde pasaron unos días en la ciudad de París. Allí también llevaron a Vita al parque de diversiones de Disney.

En sus redes sociales, la modelo también suele contar detalles de la crianza de su primera hija. En esta oportunidad, reconoció que tenía problemas para lograr que Vita se durmiera de corrido durante la noche. En consecuencia, no lograba conciliar el sueño y terminaba muy cansada. Sin embargo, descubrió una particular técnica que le dio resultado y la compartió en sus redes.

“Vita tiene 10 meses y no duerme bien de noche. Se levanta fácil cuatro o cinco veces porque toma teta todavía y estoy muy cansada”, había contado Cande. Para solucionar el problema, la mediática recurrió a la profesora de yoga, Natalia Franzoni.

“Si tu bebé no duerme bien y estás cansada: haz tapping. Los beneficios son infinitos; vas a poder liberar tu angustia, cansancio y renovar las energías para empezar a buscar soluciones para que tu bebé descanse mejor y se pueda relajar”, había explicado Franzoni en un video que mostraba esta técnica.

Luego, Naty le enseñó a Cande cómo realizar un tapping exprés. En las imágenes, ambas empezaron a golpearse el costado de las manos mientras repetían la frase: “Estoy cansada, estoy muy cansada, estoy agotada. Me acepto total y completamente”. Además, con golpecitos en la frente dijeron: “No puedo dormir. Mi bebé se levanta toda la noche. La amo y estoy muy cansada. A veces me siento mal porque no puedo dormir. Y aunque estoy feliz de ser mamá estoy muy cansada”.

Por último, siguieron los golpecitos en otras partes del cuerpo como el pecho, el abdomen y las costillas. “Elijo estar tranquila, elevar mi energía y conectar con todo lo bueno. Mi hija es hermosa, me siento bien y voy a hacer que duerma toda la noche, lo voy a lograr. Vita va a dormir toda la noche. Estoy tranquila, confío en que mi bebé va a dormir, lo voy a hacer posible”, aseguraron las dos con el objetivo de mejorar el sueño de Vita.