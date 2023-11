La emoción de Cande Ruggeri ante los primeros pasos de su hija Vita a los 10 meses de edad

La modelo grabó el momento en el que su hija da sus primeros pasos por si sola (Video: Instagram)

“¿Va? Vení, vení”, comienza a decir Cande Ruggeri mientras aleja las manos de su hija Vita y ella se mantiene en pie. Con sus brazos abiertos, sosteniendo un sonajero en una de sus manos, la modelo comienza a llamarla. Su sorpresa y alegría es total, la más pequeña de la familia da sus primeros pasos y todo queda grabado por la cámara del marido de la hija de Oscar Ruggieri, Nicolás Maccari.

Al cabo de la breve caminata, Cande la toma de sus brazos y la nena se sienta. La actriz la agarra, la besa y estalla en emoción por el imborrable recuerdo que acaban de crear. Inmediatamente, su pareja y padre de su hija se une al tierno momento y todos se funden en un emotivo abrazo.

“Los primeros pasos de Vita, 10 meses”, fue la frase que eligió Cande Ruggeri para acompañar el emotivo video, el cual musicalizó con la canción ‘Perfect’, de Ed Sheeran. Al cabo de un día, la publicación superó el millón y medio de reproducciones y se llenó de comentarios de aliento y de amor para la nieta del exjugador de la Selección Nacional.

Cande Ruggeri mostró el gran logro de su hija Vita Maccari (Video: Instagram)

Con tan solo 10 meses, la pequeña Vita es el centro del mundo para sus padres. Desde juegos, paseos y siestas, la familia comparte todas las actividades que puede. En ese sentido, la actriz mostró un momento de relajación que vivió con su hija. En el video puede verse como ella se filma mientras la nena tiene una de sus manos sobre su pecho. “Nada más lindo que esto”, escribió la modelo para describir el momento.

Una semana atrás, Cande y Nico grabaron otro hermoso instante en el que ambos le daban besos a su hija y ella no dejaba de sonreír. Para esto, la pareja sostuvo a su beba en el aire mientras, de cada lado, tanto mamá como papá ‘atacaban’ tiernamente cada cachete.

En los primeros días de enero, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari presentaron a Vita a través de las redes sociales. La pequeña nació a las 8 de la noche, con 2,700 kg. en el Hospital Austral.

La publicación de Cande Ruggeri y Nico Maccari por el nacimiento de Vita (Foto: Instagram)

“¡Te amamos tanto! Gracias por elegirnos chanchita nuestra. La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia. Bienvenida hija!”, escribieron la modelo y el empresario, respectivamente, en sus cuentas de Instagram. Actualmente, la publicación cuenta con más de 350.000 likes y cientos de comentarios de amor.

Meses antes del nacimiento de la pequeña, a finales de septiembre del año pasado, la modelo había revelado por primera vez el nombre de su hija. Ese mismo día explicó por qué lo eligieron. “VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”, había contado a través de sus redes sociales.

Si bien la hija del Cabezón no vivió complicaciones con su embarazo, la joven sí manifestó que durante los últimos meses tuvo noches difíciles. Esto se debía al cansancio y a las dificultades para dormir que tenía. “No estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien”, comentaba la influencer en uno de los días en los que solo había logrado dormir 4 horas.

Lejos de alarmarse, Cande tomó la situación con calma y compartió sus sentimientos y reflexiones a través de Instagram: “Yo creo que el cuerpo es muy sabio y me está preparando para lo que se viene, porque me dicen ‘aprovechá a dormir ahora que después no vas a dormir nada’. Y es verdad. Sé que me va a pasar y por eso quiero aprovechar a dormir ahora pero no estaría pudiendo. Claramente. Hoy no voy a dormir siesta así me voy a ir directamente a la noche a dormir. ¡Y espero poder hacerlo!”.