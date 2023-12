Cande Ruggeri mostró su técnica especial para lograr que su beba duerma de corrido

Cande Ruggeri mostró su técnica especial para lograr que su bebé duerma de corrido

A casi un año de convertirse en mamá, Cande Ruggeri aun sigue aprendiendo los secretos de la maternidad. Desde enseñarle a caminar hasta buscar la forma de que se divierta y aprenda al mismo tiempo. Sin embargo, una de las cosas que todavía no logró es que su hija Vita duerma de corrido durante toda la noche. En consecuencia, la modelo no logra conciliar el sueño en las noches. Sin embargo, descubrió una particular técnica que le daría resultado y la compartió en sus redes.

A semanas de celebrar el primer año de vida de Vita, la hija de Oscar Ruggeri reveló: “Vita tiene 10 meses y no duerme bien de noche. Se levanta fácil cuatro o cinco veces porque toma teta todavía y estoy muy cansada”. Para solucionar el problema, la mediática recurrió a la profesora de yoga Natalia Franzoni.

“Si tu bebé no duerme bien y estás cansada: haz tapping. Los beneficios son infinitos; vas a poder liberar tu angustia, cansancio y renovar las energías para empezar a buscar soluciones para que tu bebé descanse mejor y se pueda relajar”, escribió la influencer en el video que mostraba la particular técnica.

Cande Ruggeri mostró el gran logro de su hija Vita Maccari

Sentadas en el jardín, sobre una manta blanca, ambas se preparon a iniciar el trabajo. Luego de que Ruggeri contara el problema en cuestión. “Vamos a hacer un tapping express”, comenzó diciendo Franzoni. Acto seguido, las dos empezaron a golpearse el costado de las manos mientras repetían la frase: “Estoy cansada, estoy muy cansada, estoy agotada. Me acepto total y completamente”.

Luego pasan a realizarse golpecitos en su frente mientras dicen: “No puedo dormir. Mi bebé se levanta toda la noche. La amo y estoy muy cansada. A veces me siento mal porque no puedo dormir. Y aunque estoy feliz de ser mamá estoy muy cansada”.

Así, el tratamiento siguió con golpes en el pecho, en el abdomen y en las costillas. “Este agotamiento que siento, lo acepto total y completamente. Elijo estar tranquila, elevar mi energía y conectar con todo lo bueno. Mi hija es hermosa, me siento bien y voy a hacer que duerma toda la noche, lo voy a lograr. Vita va a dormir toda la noche. Estoy tranquila, confío en que mi bebe va a dormir, lo voy a hacer posible”, finalizaron las dos con el objetivo de lograr un mejor sueño para Cande como para su hija de casi un año.

El insólito método que Cande Ruggeri probó y mostró en sus redes sociales

La técnica que ambas hicieron es conocida como tapping, la misma consiste en hacer movimientos o golpecitos con la yema de los dedos en puntos específicos de la cara o cuerpo mientras se piensa en lo que causa el malestar emocional.

A lo largo de todo este año, la modelo mostró diversos momentos especiales en el crecimiento de su bebé. Uno de ellos fue cuando la pequeña intentó caminar. “Los primeros pasos de Vita, 10 meses”, fue la frase que eligió Cande Ruggeri para acompañar el emotivo video, el cual musicalizó con la canción “Perfect”, de Ed Sheeran. Al cabo de un día, la publicación superó el millón y medio de reproducciones y se llenó de comentarios de aliento y de amor para la nieta del exjugador de la Selección Nacional.

Con tan solo 10 meses, la pequeña es el centro del mundo para sus padres. Desde juegos, paseos y siestas, la familia comparte todas las actividades que puede. En ese sentido, la actriz mostró un momento de relajación que vivió con su hija. En el video puede verse como ella se filma mientras la nena tiene una de sus manos sobre su pecho. “Nada más lindo que esto”, escribió la modelo para describir el momento.