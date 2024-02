Premios Estrella de Mar 2024: todos los looks de la alfombra roja

Los más variados looks se pudieron apreciar en la alfombra roja de los premios Estrella de Mar (Fotos: Christian Heit)

Desde las 19 de este lunes, las máximas figuras del teatro que se encuentran haciendo temporada en Mar del Plata pasaron por la alfombra roja para lucir los más variados looks, en la previa de lo que fueron los Premios Estrella de Mar 2024, el evento en que se reconoció a lo más destacado de las tablas.

La ceremonia de entrega que tuvo lugar en el NH Gran Hotel Provincial, contó con la conducción de Teté Coustarot y Sebastián Pardo, locutor oriundo de Mar del Plata. Organizados anualmente por el Ente de Turismo y Cultura, reúnen a lo mejor de la temporada teatral en Mar del Plata, celebrando la excelencia en rubros que incluyen comedia, actuación, dirección y producción, entre otros. Este año, la obra “El Beso” destaca entre los nominados, optando a siete galardones en distintas categorías.

Artistas y producciones como Fátima Florez, “Perdida Mente”, “La última sesión de Freud” y Martín Bossi, así como los más variados espectáculos de comedia musical y revistas, son parte de los festejos. La selección de los nominados de este año provino de un riguroso análisis de más de 300 espectáculos inscriptos, tarea llevada a cabo por un jurado compuesto por profesionales destacados en diversas áreas del arte y la cultura.

Lorena Liggi junto con su marido, Leandro Angelo, e Indiana, la hija de ambos (Crédito: Christian Heit) CHRISTIAN HEIT

Una de las primeras figuras en pasar por la alfombra roja, minutos después de las 19, fue Iliana Calabró, quien acompañada de su madre, Coca, se tomó un minuto para rememorar que la última temporada de teatro del recordado Juan Carlos Calabró fue precisamente en Mar del Plata. Además, consultada la madre respecto del presente de la relación entre ambas hijas sólo se limitó a asegurar: “Todo bien, querido, mejor imposible”. Por su parte, Iliana aclaró que “el amor es lo que une a las familias”.

Juan Palomino, actor de Sinvergüenzas CHRISTIAN HEIT

El humorista Wally Iturriaga, por su parte, llegó acompañado de su mujer y de sus cinco hijos, contento por la temporada que está viviendo. “Veníamos con expectativas bajas por la situación del país, pero está explotado de gente todas las noches”, reconoció, a la vez que recordó el impulso que a su carrera que le dieron las redes sociales. “Amo los medios tradicionales, pero la redes, hasta hoy, me dieron a mí la ventaja de llenar teatros durante 5 años seguidos”, aseguró, sin dejar de aclarar que es un trabajo el crear guiones para todos los días y que no es tan fácil como parece. Además, explicó que la temporada terminará el 12 de enero ya que arregló con su familia poder disfrutar algunos días con ellos, pasar un tiempo juntos antes de lo que vendrá para 2024.

El elenco de “La Kermesse de la China" tiene como figuras principales a Matías Alé y al Mago Black CHRISTIAN HEIT

Facundo Arana llegó y se abrazó de forma emotiva con Pablo Cabaleiro el Mago sin dientes, para luego mostrarse emocionado por el presente que está viviendo: “Más no puedo pedir, estar nominado ya es un premio inmenso, no tengo más que palabras de agradecimiento. No puedo estar más feliz. Nada en el mundo va a superar el poder tocar con Oscar Kreimer”, expresó al referirse al músico que de inmediato se puso a su lado.

Fabián Vena es la figura destacada de “Quién soy yo. Filosofía clandestina" CHRISTIAN HEIT

Al frente del espectáculo que lleva su nombre, Roberto Peña expresó que “es un mimo enorme estar nominado. Encantado de estar participando un año más”. Además reconoció estar “muy contento con la temporada que estamos viviendo”, ya que como detallaría: “Mar del Plata es para estar feliz”. Incluso, se tomó un segundo para referirse a lo que vendrá: “Para el resto del año vienen proyectos con Marcelo TInelli, algo vamos a hacer con el humor”.

Wali Iturriaga, creador del personaje de La Jenny, junto con su familia en la alfombra roja CHRISTIAN HEIT

Contrariado en lo que respecta a las nominaciones de Kinky Boots, Fede Bal arribó al hotel donde se realizaría la ceremonia acompañado de su pareja, Flor Díaz, de quien no se separó en ningún momento y afirmó: “Estamos muy felices, pese a que haya pocas nominaciones individuales. Nos da mucha alegría de levantar la bandera de la diversidad y de la libertad. El éxito habla por sí solo”, para luego aclarar que “para este papel ensayé mucho”, teniendo en cuenta el despliegue que tiene en escena, mientras continúa esperando la visita de su madre, Carmen Barbieri, quien todavía no se acercó a Mar del Plata.

Julián La Bruna es parte del espectáculo Fátima 100% CHRISTIAN HEIT

En su primer año sobre las tablas, los hermanos Eugenio y Culini Weinbaum llevan al teatro la experiencia MDQ, y ya están nominados, y sobre ello dijeron: “Esto es un mimo al alma, después de 35 años de televisión llegar por primera vez al teatro y ya estar nominados. Eso de que nadie es profeta en su tierra no es tan cierto. MDQ es la consecuencia de hacer las cosas con mucho amor y con muchas ganas. Además, adelantaron: “Cuando terminemos con el teatro arrancamos un cronograma de viajes” para lo que serán las próximas temporadas del ciclo.

Facu Mazzei es parte de Pampas Bravas, además de su show personal CHRISTIAN HEIT

Guillermo Marín, productor de Fátima 100% junto con su pareja, Natalia Gómez Gesualdi (Crédito: Christian Heit) CHRISTIAN HEIT

Pablo Cavaleiro, el Mago sin dientes, también fue parte de la alfombra roja CHRISTIAN HEIT

Coca e Iliana Calabró pasaron también por la alfombra roja de los Estrella de Mar CHRISTIAN HEIT

Alfonso Chiqui Abecasis y Alejandro Huevo Muller, al frente de El Plan CHRISTIAN HEIT

Andrea Ghidone CHRISTIAN HEIT

Oscar Kreimer y Facundo Arana CHRISTIAN HEIT

El elenco de "Roberto Peña showman" a pleno CHRISTIAN HEIT

Los hermanos Weinbaum CHRISTIAN HEIT

El elenco de Sinvergüenzas CHRISTIAN HEIT