Mirtha Legrand fue a ver el espectáculo de Fátima Florez por segunda vez en Mar del Plata: “Estoy emocionada”

Mirtha Legrand fue a ver a Fátima Florez por segunda vez en Mar del Plata

Mirtha Legrand regresó a Mar del Plata y aprovechó para volver al Teatro Roxy, donde se presenta el espectáculo de Fátima Florez. La conductora ya había ido a ver la obra 100% Fátima en los primeros días de enero, pero como había mucha gente, no le dieron un buen lugar y se quedó con ganas de regresar.

Te puede interesar: Mirtha Legrand estuvo presente en una gala a beneficio, y no pudo asistir al cumpleaños de su amiga Susana Giménez

“Es la segunda vez en la temporada que viene a ver 100% Fátima, la señora, la gran diva de Argentina, Mirtha Legrand”, dijo la artista cuando bajó del escenario para saludar a la diva. Además de anunciar su presencia, la comediante la agasaló regalándole un ramo de flores. El periodista Marcelo Polino, integrante del show, también se acercó para darle un beso a modo de agradecimiento.

Mirtha Legrand fue a ver por segunda vez el espectáculo de Fátima en Mar del Plata (Gentileza Prensa)

“Estoy emocionada ante tanto talento. ¡Qué maravilloso! He pasado una noche hermosa”, manifestó Chiquita, quien estaba acompañada por su asesor y amigo, Héctor Vidal Rivas. “Es la segunda vez que vengo. Me encantó el espectáculo. Pero la primera vez que vine estaba un poquito atrás y no veía bien todo así que dije ‘no, yo voy a ir otra vez a verlos’”, agregó la diva de los tradiciones almuerzos de la televisión argentina.

Te puede interesar: Marcelo Polino confirma su participación en la final del Bailando y habla de su temporada con Fátima Florez

La conductora continuó con los elogios hacia Fátima y su equipo: “Están fantásticos. ¡Qué feliz que he estado esta noche y cuánto me alegra haber venido!. ¡Qué inteligente estuve en venir por segunda vez!. Ahora lo vi bien. ¡Cómo cantás Fátima, qué voz que tenés, qué maravilla!”.

Mirtha Legrand, Fátima Florez y Marcelo Polino en el teatro Roxy de Mar del Plata

Fiel a su estilo, la diva le preguntó sobre su relación de pareja con el presidente Javier Milei. “Bueno, ¿Y el presi como está?”. Florez le respondió: “Mis días libres son los lunes. Así que termino la obra los domingos, me seco con una toalla, me subo al auto y me vuelvo rapidísimo por la ruta para poder aprovechar el día y estar un ratito con mi novio apoyándolo. Es el único día libre que tengo”.

Te puede interesar: La llamativa noche de Mirtha Legrand: de la relación de Rolo Barbano con Marina Calabró a las divertidas imitaciones de Ariel Tarico

Cabe destacar que el lunes pasado Chiquita participó de la Gala a beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti porque ella es Madrina Honoraria de la Fundación. Por este compromiso, al que asiste todos los años en esa fecha, no pudo estar presente en el cumpleaños de 80 de Susana Giménez en Punta del Este. La abuela de Juana Viale lamentó no haber podido asistir a la gran celebración que realizó Susana para sus familiares y sus amigos más íntimos.

Aprovechando su estadía en La Feliz, el nieto de Mirtha, el productor Nacho Viale comunicó que tanto su abuela como su hermana Juana realizarán las emisiones de sus programas La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana desde Mar del Plata. Por ese motivo y en devolución de la gentileza que tuvo la diva, Fátima Florez será la primera invitada al programa de Chiquita desde la ciudad balnearia. El hijo de Marcela Tinayre confirmó que los programas especiales desde Mar del Plata serán para los días 3 y 10 de febrero.

Así es como el próximo sábado, la imitadora se presentará en la mesa de Mirtha y así lo han anunciado por la cuenta oficial del programa en Instagram. “Llega una nueva mesaza de La Noche de Mirtha Legrand pero esta vez desde Mar Del Plata”, decía el posteo. “Nuestra primera invitada confirmada para este programón es la actriz, imitadora y humorista argentina Fátima Florez”.

Mirtha Legrand aprovechó para preguntarle sobre su relación con Javier Milei

Mirtha conducirá sus clásicos programas desde Mar del Plata