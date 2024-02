La respuesta de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester a los rumores de infidelidad

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester comparten el día a día de la pareja

Todo comenzó en las últimas semanas de 2023 cuando el rumor de un romance entre Daniela Ballester y Daniel Osvaldo circuló cada vez más fuerte, lo que generó cierta sorpresa en el mundo del espectáculo. La periodista de C5N, que saltó a la fama como participante de Gran Hermano 2001, y el músico, exfutbolista profesional, empezaron a soltar pequeños indicios en las redes. Primero se los vio dentro de una camioneta y luego compartieron contenido asombrosamente similar y disfrutaron de un concierto, pero siempre manteniendo cierta prudencia.

Los pequeños guiños comenzaron a hacer cada vez más evidente el inicio de una relación entre ambos, cuando la conductora de C5N realizó una jugada contundente: subió a su perfil de Instagram una imagen en la que se la ve con el sombrero característico del líder de Barrio Viejo tapándole los ojos y una sonrisa dibujada en su rostro. Hasta allí, una foto con un indicio claro, pero nada más y nada menos que eso. Pero la periodista subió esa misma imagen a las redes, etiquetando a Daniel Osvaldo, con el emoji de una mujer bailando y con un fragmento de la canción “Ahora”, interpretada por el grupo donde canta el exfutbolista. “Morocha traicionera, me salvo de la muerte si me salvo de vos .Y no hay manera, que puedas entenderme...”, dice el fragmento de la canción de Barrio Viejo cuidadosamente seleccionado para musicalizar la instantánea.

Después de muchas idas y vueltas, finalmente la periodista y el músico compartieron una publicación en la que se los ve juntos disfrutando de su amor, el domingo previo a la Navidad, cuando la pareja se mostró muy unida. Con una foto que ambos publicaron en sus redes sociales, dejaron registro de su relación amorosa. Con el tema de Los Ratones Paranoicos, ”Para siempre”, acompañando la romántica postal, el exnovio de Gianinna Maradona fue el primero en publicar la historia en sus redes sociales.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, el beso compartido en las últimas horas en sus redes

En dicha imagen, se los puede ver a ambos adentro del automóvil del músico, distendidos y abrazados, sonriendo para la selfie. De este modo, el exfutbolista arrobó a su novia, quien compartió también la misma publicación en sus propias historias de Instagram. Junto a la foto, Osvaldo escribió, parafraseando parte de la letra de la canción: “Quisiera que esto dure para siempre” junto a un emoji de un corazón celeste, que su novia reposteó sumando tres corazones rojos.

Pero no todo fue color de rosa en esta novela y en este breve tiempo las alarmas se encendieron cuando dejaron de seguirse en las redes. Y si el mundo virtual había sido el terreno en el que hicieron público el juego de seducción, una acción de ese tipo suele ser un indicio claro, si no de ruptura, de algo que no anda del todo bien.

Más acostumbrada al trato con la prensa, Ballester disipó los rumores con una de las excusas típicas de estos casos. “Me hackearon la cuenta de Instagram, estoy desesperada”, dijo ante las cámaras de Intrusos. Por entonces reveló que todo estaba bien entre ellos, que estaban regresando de sus vacaciones. Y para que no quedaran dudas, al día siguiente subieron una romántica publicación conjunta, endulzada aún más por un bolero de Armando Manzanero.

La historia que compartieron Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Sin embargo, las controversias no tardarían en volver al mundo que formaron juntos, luego de que el romance enfrentara acusaciones de infidelidad por parte de Osvaldo, específicamente involucrando intercambios virtuales con una instructora de yoga identificada como Florencia. El asunto salió a la luz tras la divulgación de conversaciones y audios supuestamente compartidos entre Osvaldo y Florencia que sugerirían un comportamiento infiel durante su relación con Ballester.

“Hablé con él el lunes pasado y el lunes anterior. No nos conocemos en persona, pero sí hablamos por redes hace un tiempito. En pandemia también estuvimos mensajeándonos”, señaló la mujer en cuestión en una entrevista a Socios del Espectáculo, donde agregó que el retomaron el diálogo virtual el lunes 22 por la madrugada, luego de que el exfutbolista celebrara su cumpleaños.

Como prueba, la joven detalló: “Ahí hubo algo más. Hubo intercambio de videítos”, instante en que mostró los chats en su celular, donde se podía ver el ida y vuelta con el cantante de Barrio Viejo. Según su testimonio, dicha comunicación sugiere que Osvaldo habría buscado continuar este intercambio, algo que ella interpretó como evidencia de su deslealtad para con Ballester.

Sin embargo, en medio de este panorama, fue el propio Daniel Osvaldo quien publicó una imagen en sis redes sociales, el medio que utilizan para dar a conocer cada una de las novedades en sus relaciones, en que se lo puede ver besando a Daniela Ballester, acompañado de un texto que reza: “Te amo, amor de todas mis vidas”, mientras de fondo suena el tema Brilla tu luz para mí, de Sumo. La imagen luego fue compartido por la periodista en sus redes.