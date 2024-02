El desgarrador mensaje del marido de Emmanuel de GH: “Me afectan mucho las barbaridades que me dicen”

Emmanuel Vich junto a su marido, Nicolás Suar (Instagram)

Las últimas jornadas dentro de la casa de Gran Hermano están con los ánimos caldeados. Cualquier diferencia, por mínima que sea, es el detonante para alguna discusión a gritos, en la que ninguno quiere dar el brazo a torcer, lo que vuelve a la convivencia en una montaña rusa de emociones. Así, en la última gala se pudieron ver las diferencias entre Emmanuel Vich y Lisandro Navarro por el presupuesto utilizado semanalmente para la compra de cigarrillos.

Así, en medio de este panorama, quien también se refirió al tema fue Nicolás, esposo de Emmanuel, quien utilizando la cuenta de instagram del participante del reality expresó su consternación y pidió cordura frente a los ataques y comentarios negativos que reciben en redes sociales. Así, entre otras cosas, el joven remarca que, aunque no es parte del juego, los insultos y amenazas que recibe a diario afectan su vida personal y la de su familia, incluyendo ataques a su orientación sexual, sus mascotas e incluso su hogar.

Primera parte del mensaje del esposo de Emmanuel, de GH

“Gracias a todos por el hate que estoy recibiendo, son insultos muy fuertes, irreproducibles, amenazas de muerte, llamadas anónimas”, comenzó detallando en el escrito, para luego aclarar: “Quería decirles que soy Nico, el marido de Emma, un ser humano que está acá afuera en la vida real. Yo no estoy jugando ningún juego y las barbaridades de cosas que me dicen me afectan y mucho”.

Respecto de las expresiones que recibe por parte de personas anónimas, destacó: “No solo se meten con la sexualidad mía y de mi esposo, sino con mi perro, con mi gato, con mi casa, con mi familia. No tienen el mínimo límite”. Pero allí no quedaría todo, ya que incluso también dejó en claro que lo que sucede en el juego, debe quedar en los límites del juego y no perjudicar la vida de quienes se encuentran en el exterior.

El final del mensaje del esposo de Emmanuel de Gran Hermano

“Dejen que los jugadores jueguen adentro, si se quieren insultar entre ellos, si se los permiten, que lo hagan, pero los que estamos afuera ¿qué culpa tenemos? Era obvio que si la producción permite tanta violencia adentro, los de afuera van a actuar igual”, continuó.

Para finalizar, dejó en claro el motivo por el que había decidido hablar: “Y como no hay vuelta atrás ya para tanta violencia porque en dos meses no hicieron nada, les escribo esto pidiéndoles, por favor, basta de agresividad, de violencia y discriminación”, como una súplica en medio del caldeado clima que se vive en el reality.

Emmanuel contó que un mes antes de entrar a Gran Hermano descubrió que su marido le fue infiel (Telefe)

La historia de amor entre el peluquero y el militar de la Fuerza Aérea, quienes se unieron en matrimonio hace 11 años, tuvo hace poco un fuerte cimbronazo, como lo revelara dentro de la casa el participante: “Ya venía todo medio podrido. Justo descubrí cosas de un mes. De él. Me cagó con un compañero de laburo de él, que es militar de Fuerza Aérea”, detallaría el joven de 31 años que sueña con triunfar como artista pop.

“Antes de entrar lo perdoné. No me quería ir mal. Y después, cuando estuve acá adentro empecé a recordar palabras y cosas...”, agregó Emmanuel que no terminó la frase, y, atenta a su relato, Virginia analizó las situación. “... a elaborar cosas que sucedieron y que te dijo. Y te diste cuenta de que era una cagada”.

Ante la afirmación de su compañero, la nueva participante le dio un consejo que coincidió con las palabras que previamente le había dicho Furia: “Cuando salgas verás qué onda. Ahora sentite libre y después se verá. Total, vos lo perdonaste, y si mañana te tiene que perdonar algo... y sino, se separarán y a la mierda. Tenés una a favor”.