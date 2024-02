Nazarena Vélez comparte amor y trabajo con su pareja Santiago Caamaño: “Fue muy movilizante volver a Carlos Paz”

Nazarena Vélez: "Fue movilizante volver a Carlos Paz"

Nazarena Vélez es una mujer de tomar desafíos. A lo largo de su vida, y de su carrera, se ha arriesgado a incursionar en diferentes roles, como actriz, productora teatral, panelista de un programa de espectáculos como LAM (América), y hasta vedette en teatros de revistas. Sin embargo, lo que la define en su totalidad es la fuerza y el coraje con los que supera cada obstáculo de la vida y también las ganas con las que disfruta de su presente.

En esta oportunidad, Nazarena se encuentra alojada en Villa Carlos Paz, junto a su pareja Santiago Caamaño, de quien se enamoró “casi sin querer” hace ya cinco años en Mar del Plata. “Cinco años, y estamos muy enamorados, muy contentos, somos una familia”, repetirá a lo largo de la entrevista como un mantra, de modo de afirmar que ha encontrado a la persona indicada, la que le trajo la paz y la serenidad que necesitaba. Cuando se conocieron, en el verano de 2019 en La Feliz, la actriz venía de un tiempo de estar sola, tras haber atravesado el duelo por la muerte de su exmarido, Fabián Rodríguez, quien además era el papá de su hijo menor, Thiago. Para Nazarena y su familia fue un duro golpe cuando el productor teatral se quitó la vida en 2014 y ella tuvo que ponerse al frente de su hogar, tanto emocional como económicamente.

Nazarena Vélez y su pareja Santiago Caamaño se divierten juntos desde el día que se conocieron hace 5 años (Mario Sar) Mario Sar

Los años fueron pasando y la actriz protagonizaba Mentiras verdaderas junto a un gran elenco entre el que se encontraba nada menos que Santiago, su actual novio. “Es muy copado, cero creído. Anda en bondi y en bici, es de Avellaneda y yo soy de Quilmes, tenemos un montón de cosas en común”, había confesado al primer mes de estar juntos. Y aunque ninguno de los dos esperaba concretar una relación formal, se enamoraron y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. La familia se ensambló con los hijos de Nazarena: Thiago, Gonzalo y Bárbara, esta última aunque no comparte la casa familiar, les ha dado la oportunidad de poner en práctica sus roles de abuelos de Salvador, el hijo que la joven tiene con su esposo, Lucas Rodríguez.

En diálogo con Teleshow, la pareja cuenta lo que siente al haber vuelto a la Villa para protagonizar cada uno una obra distinta. En el caso de Naza, Dos locas de remate; en el de Santiago, Ya lo sabía, ambas en la misma plaza, el Teatro Candilejas. “Es un placer gigante, estoy muy feliz por haber ganado un premio Carlos con este trabajo, que además es una alegría doble porque la pieza está producida por Naza”, comienza diciendo el actor sentado al lado de su novia, en la casa en la que están hospedados hasta el 4 de marzo.

Nazarena Vélez brilla en la comedia Dos locas de remate junto a Gladys Florimonte, quien ganó un premio Carlos a mejor actriz de comedia Mario Sar

La actriz lo mira y asiente. Luego toma la palabra para contar cómo fue volver a esa ciudad después de tantos años. “Me encanta estar en Carlos Paz, porque vengo desde muy chiquita, y sí, es muy movilizante. Es lindo, es desafiante. Para mí haber dejado todo un éxito como LAM para apostar a una temporada teatral en un momento tan difícil del país ha sido un gran desafío, pero hoy, habiendo terminado enero puedo decir que fue más que positivo el balance”, asegura en retrospectiva.

En cuanto a la convivencia, los dos coinciden en que los días transcurren “entre el trabajo y el disfrute”. “Siempre está mi familia - cuenta la actriz - en este momento también estamos con mi mamá y mi papá, Titi se fue ahora con su hermana pero vuelve el lunes que viene. Barbarita estuvo los primeros 15 días con Lucas, porque Lucas es mi socio también, además de mi yerno, así que estamos todo el tiempo con familia. Nosotros estamos acostumbrados a laburar juntos, nos encanta laburar juntos, nos queremos, nos respetamos, somos de muy de respetar el momento del otro, el lugar del otro”.

Más adelante, Santiago explica lo que los unió desde un primer momento. “Los dos somos de barrio, nos hemos criado parecido, tenemos los mismos principios, los mismos objetivos, somos muy familieros, estamos las 24 horas juntos, compartimos todo, creo que nos elegimos todos los días, y por eso es todo tan increíble”. Nazarena agrega un detalle más. “Y más allá del amor, compartimos la pasión por el teatro, ambos amamos el teatro, y hacerlo, producirlo. Así que tenemos muchas cosas en común”.

Santiago Caamaño protagoniza Ya lo sabía en Carlos Paz, en el Teatro Candilejas, obra producida por Nazarena Vélez Mario Sar

Luego, el actor detalla cómo era su vida antes de conocer a la artista. “A mí me cambió todo, porque yo era una persona muy solitaria. Con mi familia, mi tío, mi tía, mis hermanos, pero siempre solos para todos lados, no tenía ganas de estar en pareja y de repente ¡soy abuelo!”, asegura entre risas. “No quería tener hijos, nada, y de repente me cambió la vida al mil por ciento. Yo no quería nunca estar de novio, y de pronto estaba conviviendo con Naza a los dos meses, estamos las 24 horas juntos. La vida no me deja de sorprender, y cuando no buscaba nada creo que encontré todo. Una familia completa hasta con nieto”, revela.

Así es como comparten mucho tiempo juntos, entre trabajo y amor. “La verdad es que estamos trabajando mucho. Yo estoy laburando como actriz contratada en Dos locas de remate, y también al tener nuestra producción con Ya lo sabía, estamos laburando todo el tiempo. Si no estamos haciendo afiches estamos haciendo otra cosa, notas, vamos, venimos, tratamos de compartir con nuestra familia. La verdad es que hacemos absolutamente todo. También tratamos de disfrutar y a veces en los ratos libres nos quedamos al lado de la pileta, porque también encontramos nuestros momentos para disfrutar, pero bueno, esencialmente estamos laburando”, afirma Vélez sobre las actividades que realizan día a día en la villa.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño se enamoraron en Mar del Plata hace cinco años y desde entonces viven juntos (Mario Sar) Mario Sar

Con respecto al futuro, la pareja apuesta a lo inmediato. “Siempre tenemos proyectos en común porque aparte somos gestores de nuestro laburo, somos productores, estamos siempre pensando qué hacer”, sostiene Nazarena y agrega con la complicidad de su novio: “En este momento en lo único que estamos pensando es en irnos de vacaciones en abril, a descansar un poco, ese es nuestro mayor proyecto”.

Luego, la actriz cuenta que tienen en mente llevar la obra Ya lo sabía a un teatro de Buenos Aires. “Nos han pedido ya que volvamos y esa es la idea, por la gran repercusión que tiene, así que seguramente la vamos a hacer en Buenos Aires. Estamos como paso a paso. Hay muchas cosas para decidir que se van a definir en estos días. Por ejemplo, no sé si volveré a LAM, no tengo la propuesta formal de Ángel (de Brito), así que tengo que analizar todavía. Estamos viviendo la temporada al ciento por ciento sin pensar mucho en lo que va a pasar en marzo”, concluye Nazarena.