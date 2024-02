La emotiva despedida de un cronista de Intrusos tras siete años en el programa: “No fue una decisión fácil”

La emotiva despedida de un cronista de Intrusos (Video: América)

Luego de siete años como cronista en Intrusos (América), el periodista Gonzalo Vázquez dejó el canal y el programa que actualmente conduce Florencia de la V. Al finalizar su último móvil, en el que habló con Noelia Marzol tras la final del Bailando 2023 (América), Vázquez pidió la palabra para despedirse de sus compañeros. “Hoy es el último día en América, en Intrusos, que es mi familia”, comenzó diciendo.

“Ustedes son mi familia, hace siete años que estoy acá. Pero bueno, los ciclos se cumplen. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes, para el canal, para la producción, para vos Flor, que has sido muy generosa conmigo. Los quiero mucho. Y estoy seguro que nada termina o se pierde, sino que todo se transforma. Entonces nos estaremos viendo muy prontito”, prosiguió, muy emocionado.

“Gracias por todo este tiempo, por haber confiado tanto en mí. Los quiero mucho”, redondeó Vázquez en su discurso. Tras escucharlo y pedir un aplauso para su ahora excompañero, la conductora le dedicó unas sentidas palabras. “Lo mejor en todo lo que emprendas. Mucha merd. Te lo merecés, porque sos un gran trabajador. La verdad que es un buen compañero, siempre contento, siempre con alegría. Te mando un beso enorme”, dijo Florencia. “Me van a hacer llorar”, agregó Marcela Tauro, otra histórica del programa, antes de despedir a Vázquez.

Gonzalo Vázquez trabajó siete años como cronista de Intrusos

Luego de su última salida al aire de Intrusos, Vázquez también se expresó en sus redes sociales para hablar de esta despedida a través de una publicación en su feed de Instagram en la que compartió distintas fotos de su paso por el programa. “Poder decir adiós es crecer”, escribió en el encabezado del texto, citando la conocida canción “Adiós”, de Gustavo Cerati.

“Hoy me voy de casa. Después de 7 años me despido de America TV. Estas fueron mis últimas horas en el lugar que me dio la oportunidad de crecer y formarme”, reflexionó en la publicación, cuya primera foto lo tiene a él por delante de las puertas del canal que está ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“Acá dejo mucho. También me llevo un montón. Gran parte de lo que soy se lo debo a este sitio. A esta familia. Llegó el momento de despegar. De ‘irse a vivir solo’. De poner un punto, quien sabe si a parte o seguido”, prosiguió en el texto.

“Nadie es profeta en su tierra y hay ciclos que se cumplen. A veces es necesario frenar para recargarse de energía”, dijo a continuación aunque sin revelar cómo seguirá su futuro laboral. “No fue una decisión fácil. Lo más difícil de este mundo es irse de un lugar que nos dio tanta felicidad, pero patear el tablero y salir de la zona de confort es necesario para pegar el estirón. Intrusos fue una casa dentro de mi casa y aún no soy consciente de lo que voy a extrañar a todos (y a todo). Nada se pierde, todo se transforma”, subrayó luego acerca de cómo fue que decidió tomar este quiebre en su recorrido.

Gonzalo Vázquez y una entrevista a Antonio Gasalla que se volvió viral

“Le quiero agradecer a todas aquellas personas que me prestaron su oído para hablar al respecto. Fueron días movilizantes”, agregó en el posteo para darle pie a un agradecimiento puntual a muchas de las personas con las que compartió espacio en América, desde Liliana Parodi (directora de contendidos del canal) hasta a los trabajadores de técnica, maquillaje y vestuario, pasando por la gerencia de la señal e incluso los anteriores conductores del ciclo, Jorge Rial, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Gracias a todos ustedes que anduvieron siguiendo mis pasos desde el comienzo. No me abandonen ahora, se vienen cosas buenas”, cerró Vázquez dirigiéndose a sus seguidores.