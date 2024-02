Carmen Barbieri contó cuál fue el motivo de salud por el que se ausentó de Mañanísima: “Tengo algunos problemitas”

Carmen Barbieri habló de sus problemas de salud

Carmen Barbieri inició su 2024 con algunos problemas de salud. El miércoles se ausentó de “Mañanísima” el ciclo que conduce en las mañanas por la pantalla del Trece y este jueves, regresó cuando comenzó el programa, decidió revelar el motivo por el que no pudo ir. “Volví, ¿pensaban que no iba a volver más? Todos me preguntan ‘¿estás mejor?’, no, no estoy mejor. Me sigue doliendo la boca, tengo un tema de aftas, llagas, tengo todo”, comenzó diciendo la diva argentina. Acto seguido, reveló qué fue lo que mejoró para poder ir a trabajar: “¿Por qué estoy acá parada? Estoy porque no tengo fiebre”.

Acto seguido, Barbieri contó más detalles de este malestar: “La verdad es que no es que estoy enferma, tengo algunos problemitas en la lengua, y yo no paro de hablar igual, no me importa nada”, sostuvo mostrándose sincera con la audiencia que la mira día a día. Por último, cerró: “Pero estoy bien, estoy bien atendida, varios médicos”.

Carmen Barbieri contó cuál fue el motivo por el que se ausentó de Mañanísima: "Tengo algunos problemitas"

También el día anterior fue Diego Ramos quien se hizo cargo de la conducción debido a la ausencia de Barbieri. Incluso estaba presente vía zoom el Dr. Alberto Cormillot quien aportó su mirada profesional al tema. “Hoy Carmen no está porque tiene aftas y llagas en la boca”, expresó el actor. Por su parte, el profesional aportó: “Duele mucho y te imposibilita comer y beber. Le deseo una pronta recuperación. Lo ideal es que la vea un estomatólogo, que son los especialistas en estudiar las cosas de la boca que no son dentales”, recomendó Cormillot. “Las llagas no necesariamente tienen que ver con la alimentación, a veces alguien no se lava bien las manos e infecta ese alimento. Pueden ser muchos factores”, concluyó el profesional con respecto a las causas del malestar que presenta la conductora aunque ya se está recuperando.

Cabe destacar que estas no son las primeras complicaciones que tiene Carmen en lo que va del 2024. Hace un mes tuvo otro inconveniente en su salud debido a que se puso un nuevo chip sexual y debió que hacerse una batería de estudios previos.

“Quiero decir algo: gracias a esta doctora maravillosa, Cristina, me mandó a hacer unos estudios para ponerme el chip, todos dieron bien y me lo puso ayer, pero uno no dio bien”, comenzó relatando la conductora al frente de su programa y comentó cuál fue el inconveniente que se le presentó: “El pecho izquierdo dio que mi mama, mi prótesis está rota, me mandó a hacer otro estudio, una resonancia, y gracias a vos (le dijo a la médica que estaba sentada a su lado) me enteré que tengo rota la prótesis, no mucho, pero está rota”, reveló al aire.

Después contó cuáles eran los pasos que debía seguir. “En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar pasar tiempo, no hay que dejar que la gelatina vaya caminando, migrando se dice, y que se aloje debajo de la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada”, sostuvo. Por último, la conductora le agradeció a la profesional que la atendió: “Gracias a esta mujer por esos estudios yo hoy sé que tengo este problema y me tengo que operar. Mirá vos, vas a decir ‘ay qué pavada, por el chip’ , pero vos me mandaste a hacer todo, por ejemplo me descubriste que tengo baja la vitamina D”, sostuvo emocionada y concluyó: “Te quiero doctora porque por vos descubrí una cosa que ya la vamos a solucionar”, cerró Carmen en vivo al aire de su programa, después de dar esta noticia sobre su estado de salud.