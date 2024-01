Soledad Solaro: “Carmen Barbieri es una compañera extraordinaria”

Soledad Solaro en Pinamar

La modelo Soledad Solaro se define como una mujer inquieta y siempre que puede se corre de su zona de confort, y para eso se baja de la pasarela o deja de posar para los fotógrafos. En diálogo con Teleshow nos cuenta su experiencia de trabajar con la actriz y conductora Carmen Barbieri.

—¿Se te nota disfrutar en los móviles con Carmen Barbieri? —Carmen la verdad que es extraordinaria. Primero que es una mujer muy trabajadora, está en todos los detalles, se involucra en la producción de los temas, siempre está de buen humor y con buena energía. Es muy generosa con su equipo de trabajo, siempre tiene alguna palabra de aliento que estimula tu trabajo. Yo la conocía de “Los 8 escalones” y siempre tuve excelente energía con ella. Viste que en este ambiente no siempre se generan lindas conexiones, pero con Carmen el clima de trabajo es bárbaro, así que soy una bendecida de estar en el equipo de “Mañanísimas”.

—Estás transitando un verano intenso... —A mí me gusta y necesito trabajar, pero también, cuando ya cumplí con todos mis compromisos del día, quiero volver a mi cable a tierra, que son mi gente, mi grupo de pertenencia, de hace años. Ahora estoy viviendo en la casa de un matrimonio amigo mío, disfrutando con ellos, un poco de familia también, después voy el fin de semana para Buenos Aires.

—¿Estás en pareja? —No, estoy muy tranquila, estoy yendo a la playa, muy relajada, con muchas amigas, todo súper tranquilo. Rodeada también de adolescentes que son hijos de las familias con las que vivo. Una convivencia armónica, la verdad, aprovechando todos los días de playa acá en Pinamar, rodeada también de adolescentes, hijos de mis amigas. Hace mucho tiempo que son mis mejores planes, por eso casi ni salgo de noche. Y por ahora, novio no tengo.

Recordemos que hace unos días, antes del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, Soledad Solaro salió a desmentir que había tenido una relación con la pareja de Nicole, y se vio obligada a aclarar “Compartí con él alguna que otra cosa, que tienen que ver con las carreras y las cosas del automovilismo.” La gente piensa que yo tuve una historia con Manuel Urcera lejos de esa realidad, yo hice unas fotos con él y quizás por eso piensan eso. Así como las hice con Urcera también las hice con Leonel Pernía, que es otro piloto, aclaró en su momento. Y agregó tajante: “Están metiendo mi nombre con una persona con la que yo no estuve, que es compañero mío de trabajo.” No estuve ni con Manu ni con otro piloto del automovilismo. Sí salí con alguien, pero que ya no está en el automovilismo. Estoy invitada al casamiento de Nicole y ella muy generosa. Parece seria y seca, pero es amorosa, es muy buena colega.

—¿Seguís con el trabajo de las carreras?

—Sigo con la cobertura del Turismo Carretera, que lo vengo haciendo hace aproximadamente siete años, ocho años, y arranca dentro de muy pocos días, en febrero exactamente. Me hace muy feliz, me encanta cubrir y hacer entrevistas de cada evento automovilístico. Ya los conozco a todos y también agradezco porque son muy generosos conmigo y siempre me aportan datos e información específica.