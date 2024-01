Alberto Cormillot, como un gran papá, le enseñó a nadar a su pequeño hijo Emilio

Tras su internación, Alberto Cormillot le enseñó a nadar a su hijo

El pasado 12 de enero por la noche, el médico nutricionista Alberto Cormillot fue internado de urgencia en una clínica porteña debido a complicaciones en su estado de salud, lo que generó una gran preocupación. Según trascendió, el profesional presentó un cuadro de deshidratación. A raíz de la noticia, la inquietud abundó entre sus allegados y el mundo del espectáculo.

En su momento, quien dio detalles del episodio fue su esposa, Estefanía Pasquini. Ella reveló que todo se desató porque Alberto se encontraba “medio perdido”. De inmediato, fue trasladado a una clínica para recibir tratamiento de rehidratación. La pronta reacción de su mujer y la rápida atención médica resultaron claves para el manejo de la situación. A una semana del hecho, actualmente el profesional se encuentra bien y ya utiliza sus redes sociales para interactuar con sus seguidores.

Debido a su rápida evolución, a los dos días, el profesional regresó a la radio donde trabaja actualmente y explicó cómo se encuentra de salud: “La verdad es que lo que tuve fue una gastroenteritis, no sé si merecía tanta repercusión. Pero previamente a la gastroenteritis había tenido una lesión en la boca, un afta, que no terminaba de curarse, por lo cual no tomaba líquido porque me dolía mucho”, aseguró.

El regreso del doctor Cormillot a la radio

“Me internaron y, finalmente, en un día y medio estuve mejor, me atendieron muy bien, fenómeno, y después ya estaba bien”, explicó luego que “hay dos antecedentes, porque yo he tenido dos series de antibióticos, por un problema dental, y los antibióticos pueden barrer la flora, y además yo estoy operado del intestino, tengo un intestino corto, por lo que, para una persona común, puede tener un impacto intestinal mucho menor; al tener la mitad del intestino, es distinto”. Contó el profesional en el ciclo radial.

Además, este fin de semana, el nutricionista se mostró feliz disfrutando de una tarde de verano en familia y haciendo un hermoso plan con su hijo Emilio de dos años. Compartió algunas imágenes con el pequeño mientras le estaba enseñando a nadar. En ese sentido, Teleshow se comunicó con él para preguntarle por su salud y saber cómo se encuentra. En tanto, Alberto, muy amablemente, respondió: “Me siento bien, con energías al 85% todavía, pero ya empecé a trabajar el miércoles. Tengo una infección en la boca que posiblemente me resuelvan mañana; fue la que me impidió beber durante el momento que estaba con la gastroenteritis, pero eso ya está mucho mejor, así que estoy comiendo prácticamente sin analgésicos, y tuve un fin de semana disfrutando de la familia”, aseguró.

Emilio Cormillot

Por su parte, Alberto detalló los planes que hizo junto a su familia. “Fuimos a un espectáculo en la Rural; Emilio se divirtió bastante con algunas partes y después tuvimos clase de natación el sábado. Hoy estuvimos en casa haciendo descanso: pileta, sol, juegos, charlas, música de fondo, mucha lectura completa de los diarios”, reveló, enumerando su fin de semana.

“Me da placer todo, la verdad. También estoy con la preparación de un prefacio para un libro de la Fundación Favaloro, estuve en la lectura de un viejo libro ‘La conquista de la Felicidad’, que lo estoy releyendo, y en la preparación de un nuevo libro que estoy por escribir, así que con todo”, concluyó el nutricionista, demostrando que ya se encuentra bien.

Cabe destacar que, durante los días en que Cormillot estuvo internado, generó una ola de preocupación y expectativa por parte de sus seguidores, así como de los profesionales y personalidades del ámbito de la salud y la nutrición, quienes reconocen a Alberto como una figura prominente en dichas áreas. Sin embargo, pasadas las horas, fue el propio médico quien se contactó con Teleshow para llevar tranquilidad en primera persona. “¡Ya estoy mejor!”, expresó en un mensaje de audio por WhatsApp para demostrar la evolución de su cuadro y agradeció la preocupación por su estado de salud.