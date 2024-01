El picante video de Luciano Castro luego de su conflicto con Sabrina Rojas

Luciano Castro se mostró ejercitándose

Hace unas semanas estalló un inesperado conflicto entre Sabrina Rojas y Luciano Castro, luego de que ella lo acusara en sus redes sociales por su rol de padre de Esperanza y Fausto, hijos que tuvieron en común. Todo comenzó luego de que ella sugiriera que el actor no estuvo presente en el cumpleaños de su hijo menor. El disparador fue a partir de una fuerte frase de la “BZRP Music Session #53: Shakira” que la rubia uso. En la canción que la colombiana le dedicó a Gerard Pique, la artista decía: “Mucho gimnasio, pero trabajá el cerebro un poquito también”. Con esas palabras, Rojas dejó entrever su enojo con Castro por no tener como prioridad el festejo del niño.

En el medio, el actor eligió el silencio y la que habló fue su actual novia, Flor Vigna, quien destacó las virtudes de su novio como padre. El contraataque no tardó en llegar y las dos mujeres continuaron con su batalla dialéctica, ante las cámaras y en las redes sociales. La situación siguió escalando y días después la cantante reveló que dejó de tener relación con los hijos de su pareja. “En la nota dije lo buena madre que era Sabri y lo buen padre que es Lucho. Traté de no meterme. Sí me parece injusto que lo traten de mal padre porque él da la vida por sus hijos. Si yo me tuve que correr del trato con los nenes fue por el bien de los nenes. Yo sé que habían sufrido cuando se fue el Tucu”, dijo la artista en diálogo con Intrusos (América).

Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna luego de su defensa a Luciano Castro

Lejos de querer generar un enfrentamiento entre mujeres, la modelo respondió en una charla con el mismo programa: “Esto parece una pelea de mujeres y no es una pelea de mujeres. Yo tuve un problema con el papá de mis hijos y ahí quedó. No tengo ganas de ponerme a desmentir, o lo que sea, porque todo se tergiversa de tal manera que parece una pelea de dos mujeres y el hombre, poderoso, queda en silencio”.

Con este panorama, Luciano Castro publicó recientemente en su Instagram un video, correspondiente a una acción promocional que realizó con una marca de alimentos energéticos, que generó polémica ya que indirectamente podría estar dirigido a su ex pareja. En el mismo, la cámara muestra su esfuerzo, sus músculos, se lo ve ejercitándose y levantando pesas en el gimnasio.

En paralelo a aquel escándalo, que parecía sosegarse, Vigna continuó en el ojo de la tormenta a raíz de la publicación de su nuevo single. En “Picaflor”, la bailarina hace alusión directa a su ex, Nico Occhiato, que a principios de año blanqueó su romance con su compañera Flor Jazmín Peña. Desde su lugar transitorio de jurado del Bailando, Vigna se midió en una pelea retro con Noelia Marzol, con acusaciones de traiciones del pasado que concluyó con un pedido de disculpas. “Perdón, prometo aprender de cada error. Gracias Noelia Marzol por escucharme y aclarar todo. Amigos se merecen todo, quiero ser amiga hasta viejitos, los amo”, escribió en una story la cantante de ‘Picaflor’.

Flor Vigna le pidió perdón a Noelia Marzol

Por su parte, Castro se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata con la obra El beso, donde comparte cartelera con Mercedes Funes, Luciano Castro y Jorgelina Aruzzi en el teatro Lido. En sus redes sociales, parece solo haber lugar para las repercusiones de la obra, hasta que este fin de semana volvió a una de sus publicaciones de cabecera: la vinculada con el ejercicio físico.

Al ritmo rockero de “Thunderstruck”, el clásico de AC/DC, y con una musculosa blanca, Castro transpiró la camiseta con un intenso entrenamiento con mancuernas en el que trabajó diferentes partes de su cuerpo. Los internautas tomaron la publicación como una respuesta al disparador de este conflicto