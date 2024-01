Entre lágrimas, Flor Vigna le pidió disculpas a Noelia Marzol tras su fuerte cruce: “A veces pienso que me curé de cosas viejas”

Flor Vigna le pidió perdón a Noelia Marzol

Furia, ‘falta de códigos’ y un tenso cara a cara, el escándalo entre Flor Vigna y Noelia Marzol parecía seguir escalando y no tener fin. Sin embargo, con el clima y la relación cada vez más caliente, la jurado del Bailando decidió dar marcha atrás. A través de sus redes sociales, la actriz le pidió disculpas a la bailarina y lamentó el fuerte cruce que tuvieron.

Te puede interesar: Se conoció quiénes fueron los dos famosos que tuvieron en común Noelia Marzol y Flor Vigna: “No tengo vergüenza en decirlo”

“Perdón, prometo aprender de cada error”, comenzó diciendo la cantante, junto a un emoji de corazón, mediante una story de Instagram. Con un filtro blanco y negro, la joven comenzó su pedido de disculpas junto a un breve texto que decía: “Gracias Noelia Marzol por escucharme y aclarar todo. Amigos se merecen todo, quiero ser amiga hasta viejitos, los amo”.

El cruce entre Noelia Marzol y Flor Vigna

Luego, con el viento despeinándola, la pareja de Luciano Castro se expresó entre lágrimas: “Perdón, soy una boluda, estuve muy mal, me hice la chistosa y salió mal. Asumo todos mis errores, prometo aprender de todo esto. Ya le pedí perdón a Noe y ella encima fue hermosa, porque me escuchó, me aconsejó y quiero pedir perdón”.

Te puede interesar: El incómodo cruce entre Flor Vigna y Noelia Marzol: “Hemos compartido un picaflor”

Tras su cruce en la pista del Bailando, la dura acusación por falta de códigos y un tenso cara a cara en los pasillos del certamen, Vigna reflexionó y explicó cuáles habían sido sus equivocaciones: “El mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me cure de cosas viejas y la vida me demuestra que no y prometo aprender. Le pido perdón a Noe, a todos y nada, quiero que esto no joda el sueño de mis amigos. Ellos son muy importantes para mi y hoy es un día muy importante para ellos. Pido perdón, me da mucha vergüenza lo mal que estuve. juro que voy a aprender”.

Trascendió el verdadero motivo que generó la furia de Flor Vigna contra Noelia Marzol: “Ella dice que le metieron los cuernos”

El escándalo comenzó días atrás, luego de que Flor Vigna lanzara su canción ‘Picaflor’, la cual estaría dedicada a su expareja Nico Occhiato. Así, cuando Marzol terminó su presentación en la pista fue el momento de recibir la puntuación de la cantante. “Señores, votación de Flor Vigna, ‘Picaflor’”, anunció Marcelo Tinelli, no solo presentando a la jurado reemplazante sino también al tema en cuestión, ante lo que Vigna recogió el guante y sin dudarlo expresó: “Es más, con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada, Noelia Marzol es una mujer hermosa y de muchos códigos”, a lo que de inmediato la mencionada se tomó el rostro y forzó una sonrisa incómoda por lo que había escuchado.

Te puede interesar: El tenso cara a cara entre Flor Vigna y Noelia Marzol en los pasillos del Bailando: “Te conviene que no lo diga”

Luego de que Noelia se hiciera cargo del micrófono, aclaró: “Te digo algo, Rami sabe todo, estuve tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo”, dándole un tinte gracioso al momento que se estaba viviendo. Allí fue que Vigna nuevamente se refirió a la bailarina: “Lo lindo es que ella tiene unos códigos para todo. Sos hermosa, Noelia Marzol, sos talentosa, no sos quilombera”.

Después del incómodo momento en la pista, las bailarinas volvieron a encontrarse cara a cara en los pasillos del canal y se dijeron de todo: “Sostengo eso que dije que era para promocionar tu música es real, porque hacés temas para que piquen en algún lado, o para que se genere algo, y me parece perfecto, no lo digo con connotaciones negativas, sino que es su estrategia y me parece genial si le sirve”, aseguró Marzol mientras Vigna escuchaba atenta sin interrumpir.

“Flor seguramente tendrá algo para decir de nosotras”, continuó Noelia, y entonces sí intervino Florencia. “Yo me lo guardo, y yo no lo digo en cámara, y no, no lo puedo decir. No voy a decir nada que te comprometa, quedate tranquila”, aseguró la cantante. Ese mensaje fue mal tomado por la ahora finalista del reality, quien destacó que le parece de mal gusto el hecho de dejar en el aire cuestiones personales.