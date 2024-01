El tenso cara a cara entre Flor Vigna y Noelia Marzol en los pasillos del Bailando: “Te conviene que no lo diga”

El cruce entre Noelia Marzol y Flor Vigna (América)

Mientras reemplaza a Pampita como jurado del Bailando 2023, Flor Vigna lanzó su tema “Picaflor” y el pasado martes tuvo una actitud que generó un conflicto mayor al que hubiera esperado. Lo que comenzó como un comentario gracioso hacia Noelia Marzol, escaló en acusaciones cruzadas y a revolver cuestiones del pasado.

“Señores, votación de Flor Vigna, ‘Picaflor’”, anunció Marcelo Tinelli tras la performance de la pareja integrada por Noelia y Jony Lazarte, no solo presentando a la jurado reemplazante sino también al tema en cuestión: “Con Noe hemos compartido un picaflor”, dijo Vigna, haciendo referencia al tema, lo que hizo que la participante se tomara el rostro y forzara una sonrisa incómoda por lo que había escuchado.

Sin dejar pasar el comentario, tanto el conductor como Ángel de Brito, otro de los jurados, buscaron indagar en el tema, pero Vigna quiso salir de la situación. “Ahora Noelia es una mujer hermosa, casada y de muchos códigos”. Entonces, las cámaras enfocaron la cara de sorpresa de Ramiro Arias, el marido de Marzol, quien se encontraba en el estudio con el hijo de ambos entre sus brazos.

“Rami sabe todo, estuve tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo”, dijo Marzol con un tinte gracioso para el momento que se estaba viviendo. “Lo lindo es que ella tiene unos códigos para todo. Sos hermosa, Noelia Marzol, sos talentosa, no sos quilombera”, agregó Vigna.

El incómodo cruce entre Flor Vigna y Noelia Marzol

Menos de 24 horas después, Marzol brindó una entrevista para LAM (América) luego de que se conociera que finalmente fueron dos los “picaflores” que ambas bailarinas compartieron, Nico Occhiato y Mati Napp. “Todos mis romances, lo que estamos rememorando, ya salieron a la luz, yo soy súper transparente con las relaciones, yo estaba sola y las otras personas estaban solas, así que no había nada que ocultar”explicó la bailarina.

“A mi vida pasada la asumo completamente, soy feliz con cada una de las relaciones que tuve, porque siempre fueron buenas personas y relaciones sanas, y ahora estoy casada y tengo dos hijos y no voy a hablar de mis ex porque me parece que no tiene ningún sentido y está todo súper concluido y consumado, así que no sé de quién está hablando Flor, que

“Si a Flor le gusta hablar de sus ex, que lo diga ella”, reflexionó y contó el motivo de su incomodidad. “Ustedes lo conocen a Rami, es un perfil súper bajo y si viene acá es para traerme a los nenes porque es un momento en que no estoy casi en casa, y a bancarme, y entonces hacerme pasar una situación así me parecía cualquier cosa”. Luego, apuntó a Vigna: “Ella lo hizo para promocionar su música y lo dice y lo admite. Todas las canciones son para el ex. Y yo no tengo que ir a buscar a Flor para nada, en todo caso que venga ella a pedirme disculpas. No se metan con mi familia porque ahí hay un límite”.

Noelia Marzol habló de su pasado amoroso

Estaba claro que no iba a terminar ahí. “No se pudrió todo, lo arreglamos. Nos dijimos esto, lo otro, perdón y chau”, dijo Vigna en un movil con LAM. “A mí me tiró buena onda, así que me voy a quedar con eso. Lo único que no me gusta de este programa es que te digan cosas lindas en la cara y después fura de cámara te tiran a matar”.

Y volvieron a encontrarse cara a cara en los pasillos del canal: “Eso que dije que era para promocionar tu música es real, porque hacés temas para que piquen en algún lado, o para que se genere algo, y me parece perfecto, no lo digo con connotaciones negativas, sino que es su estrategia y me parece genial si le sirve”, aseguró Marzol mientras Vigna escuchaba atenta sin interrumpir.

“Flor seguramente tendrá algo para decir de nosotras”,continuó Noelia, y entonces sí intervino Florencia. “Yo me lo guardo, y yo no lo digo en cámara, y no, no lo puedo decir. No voy a decir nada que te comprometa, quedate tranquila”, aseguró la cantante. Ese mensaje fue mal tomado por la ahora finalista del reality, quien destacó que le parece de mal gusto el hecho de dejar en el aire cuestiones personales.

Noelia Marzol enfrentó a Flor Vigna (América)

“Me gustaría que me pidas perdón por cosas del pasado”, pidió la intérprete de “Picaflor”, y Marzol la miró con cara de sorpresa: “No está bueno que dejes entrever que sucedió algo”, deslizó, generando otra escalada del conflicto.

Vigna: —“No lo voy a decir, no te voy a hacer quedar mal, terminemos acá”.

Marzol: —“Para mí no existió nada, así que te invito a que lo digas porque siento que está queriendo dar vuelta la tortilla.

Vigna: —“Es que por ahí vos no sabés que yo sé lo que sé, y eso ya está, ya quedó, pero no importa, pero por algo me fui del programa, volví de otra forma y quiero quedarme con eso. Fue un no código de hace un tiempo y ahora estamos todos en otra historia. Ya está, Noe, te conviene que no lo diga, te juro que te conviene que no lo diga

Marzol: —Me parece un montón, lo que estás haciendo es de mal gusto, Flor. Si vos tenías un problema o una falta de código de parte mía, ¿por qué no lo planteaste en el momento en que lo tenías que plantear y venís supuestamente después de un montón de años a plantearlo para dar vuelta una situación en la cual vos metiste la pata en el baro y vos saliste a hablar de algo que yo no tenía nada que ver?

Vigna: —Escuchame, te deseo lo mejor, no quiero pelear con vos, no lo hice en el momento ese que te pegaste una recontra fuerte, vos en tu interior sabés cuál es y lo vamos a dejar acá.

La jurado dejó el movil y la palabra la tomó Ángel de Brito, quien tenía la información que había elegido callar Vigna. “Lo que ella piensa que es falta de códigos de Marzol, lo que pasó entre ellas, es que cuando Vigna estaba de novia con Mati Napp y Marzol trabajaba con Mati en Sex, hubo un touch and go ahí. Eso piensa Vigna, piensa que Marzol y Mati le metieron los cuernos”.