Cuál fue el motivo que generó la furia de Flor Vigna contra Noelia Marzol: “Falta de códigos”

Trascendió el verdadero motivo que generó la furia de Flor Vigna contra Noelia Marzol: “Ella dice que le metieron los cuernos”

El escándalo menos esperado se inició en la pista del Bailando entre Flor Vigna y Noelia Marzol quien actualmente la reemplaza junto a su equipo original (coach y bailarín) luego de que la cantante decidiera renunciar al certamen para enfocarse en su música. Es que a pesar de su salida, la exCombate regresó al show que conduce Marcelo Tinelli pero esta vez como jurado y en el medio del lanzamiento de su nuevo single, se revivieron algunos fantasmas del pasado entre ambas bailarinas.

El tema fue así: Vigna lanzó su tema “Picaflor” y a la hora de promocionarlo, una frase provocó un conflicto mayor al que hubiera esperado. Lo que comenzó como un comentario gracioso hacia Marzol, escaló en acusaciones cruzadas y a revolver cuestiones del pasado. “Con Noe hemos compartido un picaflor”, lanzó la jurado, y la participante se tomó el rostro y forzó una sonrisa incómoda por lo que había escuchado.

El incómodo cruce entre Flor Vigna y Noelia Marzol

Sin dejar pasar el comentario, tanto Marcelo como Ángel de Brito, otro de los jurados, buscaron indagar más en el tema, pero Vigna quiso salir de la situación: “Ella es una mujer hermosa, casada, Noelia Marzol es una mujer hermosa y de muchos códigos”, mientras las cámaras comenzaron a enfocar la cara de sorpresa de Ramiro Arias, el marido de Marzol, quien se encontraba en el estudio con su hijo entre brazos. “Te digo algo, Rami sabe todo, estuve tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo”, dijo Marzol con un tinte gracioso para el momento que se estaba viviendo.

Cuando todo parecía haber quedado en la pista como un comentario al pasar, en un móvil Marzol confirmó que le molestó lo que dijo Flor y tuvieron un fuerte cara a cara donde se dijeron de todo. Tras el escándalo, este jueves Ángel de Brito confirmó al aire de LAM cuál fue el verdadero escándalo entre las participantes.“Sé cuál es la falta de códigos que dice Vigna. Para mi le quedó acá a Flor y pensó ‘algún día se lo voy a decir en la jeta’. Lo voy a expresar”, comenzó diciendo el periodista en el programa que conduce todas las noches por América.

Acto seguido, Ángel soltó la bomba y reveló específicamente qué fue lo que le molesto a Flor. “Lo que Vigna piensa que es falta de códigos de Marzol, lo que pasó entre ellas, es que cuando Vigna estaba de novia con Mati Napp, Marzol trabajaba con Mati en Sex y el touch and go fue ahí. Eso piensa Vigna, piensa que Marzol y Mati le metieron los cuernos”, concluyó el periodista.

Así fue el tenso cara a cara entre Flor Vigna y Noelia Marzol en los pasillos del Bailando: “Te conviene que no lo diga”

El cruce entre Noelia Marzol y Flor Vigna

Luego del incómodo momento en la pista, las bailarinas volvieron a encontrarse cara a cara en los pasillos del canal y se dijeron de todo: “Sostengo eso que dije que era para promocionar tu música es real, porque hacés temas para que piquen en algún lado, o para que se genere algo, y me parece perfecto, no lo digo con connotaciones negativas, sino que es su estrategia y me parece genial si le sirve”, aseguró Marzol mientras Vigna escuchaba atenta sin interrumpir.

“Flor seguramente tendrá algo para decir de nosotras”,continuó Noelia, y entonces sí intervino Florencia. “Yo me lo guardo, y yo no lo digo en cámara, y no, no lo puedo decir. No voy a decir nada que te comprometa, quedate tranquila”, aseguró la cantante. Ese mensaje fue mal tomado por la ahora finalista del reality, quien destacó que le parece de mal gusto el hecho de dejar en el aire cuestiones personales.

“Me gustaría que me pidas perdón por cosas del pasado”, pidió la intérprete de “Picaflor”, y Marzol la miró con cara de sorpresa: “No está bueno que dejes entrever que sucedió algo”, deslizó, generando otra escalada del conflicto.

Vigna: —”No lo voy a decir, no te voy a hacer quedar mal, terminemos acá”.

Marzol: —”Para mí no existió nada, así que te invito a que lo digas porque siento que está queriendo dar vuelta la tortilla.

Vigna: —”Es que por ahí vos no sabés que yo sé lo que sé, y eso ya está, ya quedó, pero no importa, pero por algo me fui del programa, volví de otra forma y quiero quedarme con eso. Fue un no código de hace un tiempo y ahora estamos todos en otra historia. Ya está, Noe, te conviene que no lo diga, te juro que te conviene que no lo diga

Marzol: —Me parece un montón, lo que estás haciendo es de mal gusto, Flor. Si vos tenías un problema o una falta de código de parte mía, ¿por qué no lo planteaste en el momento en que lo tenías que plantear y venís supuestamente después de un montón de años a plantearlo para dar vuelta una situación en la cual vos metiste la pata en el baro y vos saliste a hablar de algo que yo no tenía nada que ver?

Vigna: —Escuchame, te deseo lo mejor, no quiero pelear con vos, no lo hice en el momento ese que te pegaste una recontra fuerte, vos en tu interior sabés cuál es y lo vamos a dejar acá.

La jurado dejó el movil y la palabra la tomó Ángel de Brito, quien tenía la información que había elegido callar Vigna. “Lo que ella piensa que es falta de códigos de Marzol, lo que pasó entre ellas, es que cuando Vigna estaba de novia con Mati Napp y Marzol trabajaba con Mati en Sex, hubo un touch and go ahí. Eso piensa Vigna, piensa que Marzol y Mati le metieron los cuernos”.