La soñada tarde de equitación de Facundo Arana y María Susini con sus hijos en Mar del Plata

La soñada tarde de equitación de Facundo Arana junto a su familia en Mar Del Plata (@facundoaranatagle)

Facundo Arana y su mujer María Susini están en Mar del Plata junto a sus hijos India, Yaco y Moro y algunos amigos disfrutando del verano en la Costa Atlántica. Amantes del perfil bajo, y del contacto con la naturaleza en sus múltiples versiones, el actor y la modelo cada tanto abren la intimidad de su vida para compartirla con sus seguidores.

En ese panorama, Facundo utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores uno de los planes que estuvo haciendo en familia. Se los vio en una estancia donde acompañaron a su hija India a practicar equitación. En las imágenes aparecen Facundo y María rodeados de caballos y yeguas, y por supuesto la adolescente, que se roba todas las miradas practicando la actividad. Aunque de a pie, los mellizos Yaco y Moro también formaron parte de algunas instantáneas para sumar al álbum familiar.

Facundo Arana, su mujer María Susini y su hija India

El actor abrazado a su hija adolescente

El actor marida los momentos de descanso y las actividades recreativas en La Feliz, donde lleva adelante su unipersonal En el aire. Con el saxo como compañero de emociones, deslumbran noche tras noche a todos los espectadores que dicen presente en el Teatro Colón.

“Anoche fue el estreno de En el Aire en el Teatro Colón de Mar del Plata. Las palabras no van a alcanzar. No me hubiera atrevido a soñar tan fuerte!”, dijo el actor bajo los efectos del debut días atrás: “Gracias a todos. Cuánto cariño, cuánta belleza en ese teatro maravilloso!”, sumó en una emotiva publicación en las redes.

La familia unida disfrutando de un hermoso plan

India Arana besando a su yegua y llevándose un reconocimiento por la actividad que realizó

La nueva integrante de la familia Arana

Cabe destacar que Facundo y María siempre fueron conocidos por su amor a los animales y porque disfrutan de hacer planes en multitud y en familia numerosa. Dueños de un cariño que no conoce límites, la pareja siempre tiene las puertas abiertas para nuevas mascotas. Es así que a finales del año pasado, el actor presentó a la nueva integrante de su familia, una perrita peluda de color negro, a quien debía bautizar.

“¿Qué te parece?¿Qué te parece? Mirá esta patota”, decía el protagonista de recordadas tiras como Muñeca brava o Padre Coraje en un divertido video donde se lo ve jugando con la cachorra. Si bien en la escena la perrita empezó mostrando toda su educación, sentándose cuando su dueño le hablaba, a los pocos segundos perdió todo el control. Ante las caricias del actor, la pequeña cachorrita comenzó a morderlo con sus filosos y pequeños dientes.

El actor anunció la llegada de la nueva integrante de la familia, una cachorra de pelo negro

A tan solo unas semanas de su llegada a la casa de los Arana, el animal aún no tenía nombre. Indeciso, el actor les preguntó a sus seguidores cómo la llamarían, y les aclaró que se trataba de una hembra.

Entre los comentarios, la opción que más resaltaba era la de una seguidora que sugería el nombre Angirú: “Amigo en guaraní se dice Angirū, que une dos palabras: anga: alma e irū: compañero = compañero del alma y eso son”. El mensaje era el más destacado de la publicación y contaba con más de 360 me gustas a horas de su publicación. Otra de las opciones preferidas por los fans era Kuyén. “Significa luna en voz mapuche”, sostuvo la fanática que lo sugirió. La búsqueda incluso siguió en las stories del actor quien, junto al video de la perrita, adjuntó una caja de preguntas para que los usuarios pudieran responder. Y guardando para su intimidad la decisión final.