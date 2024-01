El picante cruce entre Milett Figueroa y Sol 1 y 2 por su cercanía a Marcelo Tinelli en el Bailando: “Nos prohíbe darte besos”

La escena de celos que Milett Figueroa le hizo a Marcelo Tinelli por Sol 1 y Sol 2 en el Bailando (Video: Bailando 2023, América)

Sigue la ronda de adaggio en el Bailando 2023 (América) y luego de una muy buena performance dada por la pareja que conforman Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, se dio un momento desopilante en el piso. Todo comenzó después que Marcelo Tinelli se acercara a un costado del estudio a saludar a Sol 1 y Sol 2, las chicas trans que fueron dos de las estrellas “satélite” del show más desopilantes en este temporada.

“Acá están mis chicas, Sol 1 y Sol 2. Primero quiero decir: muy lindo el corte de pelo de Sol 1″, elogió el conductor las mechas rubias que lucía la muchacha. “Sí, es un genio mi peluquero siempre me deja diosa”, le devolvió Sol 1. “Ella ha hecho un cambio impresionante, ¿te gusta tu mujer así?”, le preguntó Tinelli a Sol 2. “Sí, ¿me querés peinar vos?”, le replicó con suma picardía y ante la carcajada generalizada en el estudio.

“Yo te peino, pero... Te iba a decir una barbaridad, pero mejor no”, se la siguió Tinelli. En ese momento, Sol 2 miró hacia arriba, apuntando a la cabina del streaming del Bailando. Allí estaba Milett Figueroa, la novia de Tinelli, quien estaba participando del show digital. “¿Por qué mirás para donde está Milett?¿Qué pasa?”, quiso saber Marcelo al advertir el gesto de la muchacha. “Es que Milett nos prohíbe darte besos...”, contestó Sol 2.

La escena de celos que Milett Figueroa le hizo a Marcelo Tinelli por Sol 1 y Sol 2 en el Bailando (Bailando 2023, América)

Desde arriba, se escuchó un sonoro “¿¿¿queeé???” proferido por la modelo peruana, quien interrumpió lo que estaba por agregar Sol 2. “No mientan que atrás les he dicho que se comporten, así que se van calmando”, les dijo Figueroa a las chicas. “Por eso es que estamos muy tranquilas y ya casi ni te hablamos”, le explicó Sol 2 a Tinelli. “Ah, ¿no me hablaban por eso, porque están amenazadas por Milett?”, quiso saber el conductor y le confirmaron esta versión, pese a que Milett desde arriba gritaba “¡qué mentirosas!”.

“Preguntale a ella, si no”, agregó Sol 2, apuntando para donde estaba Sol 1, quien dio su versión. “No me amenazó, me hizo una aclaración nomás”, comenzó contestando ella. “¿Cuál era la aclaración que hizo Milett?”, indagó Tinelli. “¡Te besas a mi novio y voy a tu casa a revolcarte de los pelos!”, dijo Sol 1, imitando a la peruana, quien negaba todo desde arriba. “Pero si ya lo besaron”, dijo Figueroa. “Y bueno, quieren repetir”, le acotó La Tía Sebi, uno de los conductores del streaming. En ese momento, Tinelli empinó el vaso de cerveza que tenía en la mano y dio por finalizado el tema, fingiendo incomodidad.

Sol 1 y Sol 2, estrellas trans del Bailando 2023 (Instagram)

Sol 1 y Sol 2 son pareja y se conocieron cuando aún no habían transicionado. “A mí me volvió loco cuando lo vi bailar, y digo lo vi porque estábamos vestidos como chicos, como hombres, en ese momento. Fue muy lindo, pero también muy difícil”, contaron el año pasado cuando fueron invitadas al Debate del Bailando.

“Cuando nos conocimos yo estaba en pareja con una persona que era violenta, que me pegaba, que me hacía la vida imposible. Y un día me asusté mucho por cómo se puso, me encerré en el baño y la llamé. Y se la jugó y me vino a buscar en ese momento. Yo estaba encerrado y pensaba ‘¿me quedo con la persona que me atormenta o me voy con la que me ama’?, y nos fuimos juntos y desde entonces no nos separamos”, recordó Sol 2 sobre su pasado.

Incluso, cuando bailó la salsa de tres, Sol 2 reveló más detalles de su vida y de la fortaleza que logró gracias a la ayuda de Sol 1 para salir adelante y luchar por sus sueños. “A veces me preguntan dónde está mi familia. En el momento en el que decidí operarme las lolas comencé a ser huérfana. Yo no tengo familia, pero mi familia elegida está acá conmigo y en otros lados. Me di cuenta de que no los necesito”, sostuvo en diálogo con Tinelli.