Después de enfrentar las críticas, Lali Espósito descansa con amigos en Punta del Este

Las fotos de Lali Espósito disfrutando de las playas de Punta del Este (RS Fotos)

Arrancó la temporada de verano y las celebridades aprovechan para tomarse un descanso. Como cada año, Uruguay recibe a cientos de famosos y figuras del espectáculo que desembarcan en Punta del Este y otros balnearios para disfrutar de sus playas y hacer presencias en los diferentes eventos y desfiles que se realizan en el país vecino.

Te puede interesar: Lali Espósito se cansó de las críticas y contó la verdad sobre su retiro de los escenarios

Una de las que dijo presente esta temporada fue Lali Espósito, que arribó hacia el final de la quincena junto a un grupo de amigos. Durante las últimas semanas, la artista fue foco de críticas y el hate en las redes sociales. Lejos de centrarse en eso, la intérprete de “Disciplina” se mostró relajada y disfrutando del verano con amigos, un gran plan para desconectar de la rutina antes de retomar los compromisos profesionales que le depara el 2024. Y así la captó la lente de Teleshow: en una ronda tomando mate, jugando al tejo y metiéndose al mar.

Lali Espósito en plena mateada

Además de disfrutar de la playa, Espósito visitó a sus amigos Cande Vetrano y Fer Dente en el programa de streaming que hacen por Olga, salió a cenar por varios lugares conocidos de la zona y estuvo de fiesta en la Bresh que se realizó en la ciudad.

Lali jugando al tejo con amigas en Punta del Este

Lali jugando al tejo con amigas en Punta del Este (RS Fotos)

En el marco personal, aunque ella no habló de su vida privada ni de ningún vínculo al respecto, en las últimas semanas se confirmó su relación con Pedro Rosemblat. Los primeros indicios fueron a través de pequeños pero públicos gestos que ambos tuvieron en sus redes sociales. Luego, apareció una foto en la que ambos compartían una velada en un restaurante. Y lo más reciente fue un video de los dos caminando juntos por Palermo, lejos de buscar ocultarse ni de evadir a la prensa que los descubrió allí.

Lali Espósito habló de las críticas recibidas, confirmó que no se aleja de la música y lloró al aire

Lali habló de la reinvención (Video: Olga)

Paralelamente y en medio de su descanso, la artista aprovechó para visitar los estudios del streaming Olga en Punta del Este, en el ciclo que conducen Fer Dente, Papryka, Martín Rechimuzzi y Cande Vetrano, quien conoce a Lali desde chica, ya que ambas compartieron cartel en Chiquititas cuando eran apenas unas niñas.

Te puede interesar: Lali Espósito habló de las críticas recibidas y lloró al aire: “Me estás matando”

En un momento de la entrevista Lali se refirió al mensaje que dejó en su cuenta de X (ex Twitter), donde cuenta con casi siete millones y medio de seguidores, para realizar una aclaración relevante sobre su trayectoria profesional. Enfatizando su compromiso continuo con la música, la cantante compartió que seguirá trabajando en su rol musical y que tiene numerosos proyectos previstos para el año 2024, que acaba de comenzar.

“No me alejo de la música”, sostuvo la artista que dio sus primeros pasos cantando en Teen Angels, la banda que creó Cris Morena mientras protagonizaba la ficción infanto juvenil Casi Ángeles, y que años después decidió apostar y lanzarse como cantante. Hoy triunfa en el rubro y realiza giras mundiales con los distintos discos que lanzó desde entonces.

El mensaje de Lali a través de su cuenta de X

Al mensaje que Lali compartió durante el fin de semana, le agregó un anuncio dedicado a todos sus fans que esperan sus próximos estrenos. “Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi carrera”, prometió junto con los emojis de una sonrisa, unas uñas pintadas, un signo musical y un corazón rodeado con fuego.

Te puede interesar: El video de Lali Espósito y Pedro Rosemblat caminando por Palermo que confirma la relación

Horas más tarde, la actriz volvió a utilizar su cuenta de X para responder a las críticas que recibió y que no quiso dejar pasar por alto. Y lo hizo con un contundente mensaje que acompañó con una foto en la que está simulando una conferencia de prensa. Allí, ella mira a cámara y levanta sus dos dedos del medio levantados haciendo el gesto de “fuck you”. “Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news (noticias falsas)…”, destacó Lali respondiendo con dicho contundente gesto. Y agregó el emoji de un corazón rojo.

La emoción de Lali Espósito

En tanto, respecto a las críticas que recibe, Lali destacó en el streaming: “Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización. Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién eres en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final”.

En un momento de la charla, Espósito no contuvo las lágrimas mientras sus colegas la describían con elogios. La situación se tornó emotiva cuando su compañero Fer Dente invitó a Cande a hablar sobre la artista, destacando la dificultad de encapsularla en definiciones simples debido a su constante evolución.

En el lapso de la entrevista, tanto Cande como Fer compartieron impresiones sobre Lali, mencionando que, a pesar de ser “difícil de definir”, la consideran “una persona maravillosa y generosa que ejecuta todo desde el amor”. Ante las palabras de sus amigos, la invitada se mostró profundamente conmovida, expresando su afecto y agradecimiento entre lágrimas: “Estoy llorando debajo de los lentes. Te amo, amiga”, confesó, resaltando el fuerte lazo que las une. Cande prosiguió con sus palabras, lo que incrementó aún más la emoción de la cantante. “Me estás matando. Te amo, amiga”, enfatizó Espósito, mientras se secaba las lágrimas de sus mejillas. Este momento íntimo y genuino reflejó la estrecha relación y el apoyo mutuo entre ambas artistas.