Los días de playa de Grego Rosselló y Nati Jota: relax al sol mientras se estudian los pases que se vienen en el streaming

Nati Jota y Grego Rosselló disfrutaron de unos días de playa en Punta del Este (Fotos: Instagram)

El último fin de semana encontró a Grego Rosselló y a Nati Jota disfrutando de unos días de descanso en Punta del Este, momento en que comenzaron a reflotar las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, tal como lo dejaron en claro sus seguidores en los diferentes posteos en los que ambos aparecen en las diferentes redes sociales.

El fin de 2023 y el comienzo de 2024 tuvo sus cimbronazos en el mundo mediático, lo que derivó en cambios en los contenidos de las señales de streaming. Así, por caso, la reciente confirmación de la relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, quienes comandan Nadie dice nada en la señal Luzu TV, derivó en la desvinculación de la señal de Agustín Franzoni, expareja de Flor, y quien era parte del programa Red Flag junto con Grego Rosselló. En las últimas horas, se confirmó que este envío no continuará y las dudas comenzaron respecto del futuro laboral inmediato del humorista.

Nati Jota se encuentra al frente del ciclo Sería Increíble, por Olga

En ese contexto, Nati Jota, quien se había alejado de la señal Luzu en medio de especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su salida y quien en la actualidad se encuentra al frente de Sería Increíble, por la señal Olga, se mostró junto con Grego en varias imágenes, lo que derivó en varias especulaciones no sólo sobre el futuro laboral del ex Red Flag, sino por la relación que hay entre ambos.

“Red Flag no sigue, yo no sé qué voy a hacer”, afirmó Grego sin dudar, a través de un mensaje en su cuenta de instagram el pasado 31 de diciembre, para luego expresar: “El campeón se pasara todo el verano en bolas. ¡Saludos y que arranquen bien el año! Yo por acá agradecido de este 2023 hermoso”. Pero pese a las confirmaciones, igualmente se juega con las especulaciones, ya que el propio Franzoni expresó en las últimas horas en una de las imágenes de Grego: “Te extraño, volvé”, lo que derivó en una catarata de comentarios de los seguidores del ciclo.

Grego Rossello se desvinculó de Luzu TV en los últimos días (IG gregorossello)

En uno de los momentos más comentados de las publicaciones de Grego, se lo puede ver caminando por Punta del Este mientras apenas un paso atrás, están del brazo Nati Jota y Luis Cella, exproductor de Red Flag en Luzu TV y en la actualidad parte de Olga. Allí, se la puede escuchar a Nati comentarle a Cella: “Yo allá me estoy divirtiendo, porque con ustedes la vida es una fiesta”, mientras Grego contesta: “Salí, aguante Luzu”.

Por su parte, nati publicó algunas de las imágenes también en su perfil de instagram y uno de los mensajes más comentados fue el del propio Grego, quien destacó: “Te quiero mucho. y estás más linda que nunca”, lo que derivó en respuestas como: “Se va a dar, yo lo sé, no te rindas Grego”, o “Es con él Nati” o incluso “Qué linda pareja hacen con Grego”, además de “Ahora falta que blanquees vos con Grego y ya estamos. ¡Seria épico!”, en relación a la confirmación de la pareja de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, al aire de Luzu en los últimos días.

Agustín Franzoni habló con ironía del romance entre Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato (Urbana play)

Luego de ese momento, quien se refirió al tema fue Agustín Franzoni, expareja de la bailarina y también integrante del canal de streaming, quien aseguró en charla con Socios del Espectáculo: “Ella es amiga y una persona que conozco hace quince años. Creo que va más allá del nivel de ex. No sé cómo lo vivirá ella. Sé que se pone el chip de la televisión y dice para los medios lo que la gente quiere escuchar. Yo no te voy a mentir y decir ‘ay sí, qué felicidad’. Soy un ser humano”.

“Sé que les está yendo re bien y les garpó un montón todo esto. Que la sigan rompiendo”, expresó en forma irónica sobre la relación, a la vez que destacó: “No sé a esta altura qué es genuino en el amor. Estamos todos en constante cambio. Seguro sea un momento de éxtasis por lo que se arma alrededor y todo. El tiempo dirá, no lo sé”.

Tras confirmar su desvinculación de Luzu, Agustín se ocupó de dejar en claro que a Occhiato no lo considera un amigo; “Él no me debe nada porque no somos amigos. El tiempo que laburamos juntos nunca llegué a sacarle la ficha. Está todo bien, pero no lo conozco realmente. Cada uno sabe lo que hace. Yo me quedo tranquilo con cómo soy y cómo actúo. Me fijo en mí”.