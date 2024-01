Critics Choice Awards 2024: en vivo los ganadores de cada categoría

La host, Chelsea Handler, habló en la apertura de los premios (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los Critics Choice Awards, que premian lo mejor de la industria del cine y la televisión internacional, se celebran en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. La ceremonia destaca el desempeño de actores, directos, guionistas, banda sonora de la industria global, tomando en cuenta el juicio de la Asociación de la Crítica Cinematográfica. Se trata de 250 miembros que se encargan de elegir a los ganadores en la 29° edición de estos galardones.

Te puede interesar: Critics Choice Awards 2024: los mejores looks de las estrellas en la alfombra roja

La conductora del evento es, por segunda vez consecutiva, la actriz Chelsea Handler quien dio comienzo a la ceremonia sobre el escenario del lujoso hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. La comediante se ganó su lugar nuevamente por su frescura y calidad. Así, recibida por aplausos, la actriz salió al escenario con un vestido verde. En su discurso de apertura, la joven destacó a numerosas películas pero sobre todo a Barbie, la obra más nominada: “Estoy muy emocionada de conducir por segundo año consecutivo, en especial porque este fue un gran año para las mujeres. Este año nos demostró que cuando las mujeres nos apoyamos dominamos la cultura, se podría decir que fue el año de las mujeres. Greta Gerwig y Margot Robbie trabajaron duro para traer su visión de Barbie a la gran pantalla. ¿Alguien alguna vez se vio mejor y mas poderosa que Margot Robbie?”.

En esta oportunidad la película con más nominaciones es Barbie que acumula 18, mientras que la serie más nominada es The Morning Show con seis. Además cada año que pasa las plataformas tienen cada vez más influencia dentro de la industria, HBO Max tiene 23 nominaciones, por su parte Netflix recibió 21 y Apple Tv + FX obtuvieron 16, al mismo tiempo dentro de los diferentes rubros se encuentran diferentes canales de televisión de los Estados Unidos.

Da'Vine Joy Randolph habló en su discurso como ganadora (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph

Te puede interesar: Critics Choice Awards 2024: todos los nominados, horarios y dónde verlo en TV

Por The Holdovers (Cine / CAA Media Finance / Estados Unidos)

Con un vestido de color negro, la actriz, que viene de ganar el Golden Globe, subió al escenario, agradeció a los críticos, a su elenco y al resto de las nominadas. En cuanto a sus colegas de categoría, la artista expresó que ellas empujan los límites de lo que significa estar en el medio. En la terna también competían Emily Blunt, Oppenheimer (Universal Studios / Estados Unidos); Danielle Brooks, The Color Purple (Warner Bros. / Estados Unidos); America Ferrera, Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos); Jodie Foster, Nyad (Netflix / Estados Unidos) y Julianne Moore, May December (Netflix / Estados Unidos).

Robert Downey Jr recibió su premio y agradeció a los críticos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr.

Por Oppenheimer (cine / Universal Studios / Estados Unidos)

Al igual que en los Golden Globes, el actor volvió a ganar por su papel en Oppenheimer. Una vez sobre el escenario agradeció por el premio y recordó algunas críticas que recibió en su carrera actoral. En el resto de la categoría competían Sterling K. Brown, American Fiction (Orion Pictures, MRC Film / Estados Unidos); Robert De Niro, Killers of the Flower Moon (Apple TV+ / Estados Unidos), Ryan Gosling, Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos); Charles Melton, May December (Netflix / Estados Unidos) y Mark Ruffalo, Poor Things (Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos).

Maria Bello se msotró feliz al recibir su premio (REUTERS/Aude Guerrucci)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de tv: Maria Bello

Por Beef (mini serie / Netflix)

Una vez en el escenario, la actriz agradeció a los críticos, a Netflix y al equipo de la serie. Al mismo tiempo destacó que este es el mayor premio de su vida. Junto a ella competían Billie Boullet – A Small Light (Disney+, National Geographic Channel / Estados Unidos); Willa Fitzgerald – The Fall of the House of Usher (Netflix / Estados Unidos); Aja Naomi King – Lessons in Chemistry (Apple TV+ / Estados Unidos); Mary McDonnell – The Fall of the House of Usher (Netflix / Estados Unidos) y Camila Morrone – Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video, / Estados Unidos).

Jonathan Bailey se mostró feliz al recibir su galardón (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película de tv: Jonathan Bailey

Por Fellow Travelers (Paramount+, Fremantle Media North America, Showtime / Estados Unidos)

Al recibir el galardón, el actor expresó: “Hola a todos, gracias a los críticos, es un privilegio ganar este premio, es una locura. Los comparto con todos los que vieron la serie”. En la misma terna competían Taylor Kitsch – Painkiller (Netflix / Estados Unidos); Jesse Plemons, Love & Death (HBO Max / Estados Unidos); Lewis Pullman – Lessons in Chemistry (Apple TV+ / Estados Unidos); Liev Schreiber, A Small Light (Disney+, National Geographic Channel / Estados Unidos) y Justin Theroux – White House Plumbers (HBO Max / Estados Unidos).

SANTA MONICA, CALIFORNIA - JANUARY 14: Billy Crudup accepts the Best Supporting Actor in a Drama Series Award for 'The Morning Show' onstage during the 29th Annual Critics Choice Awards at Barker Hangar on January 14, 2024 in Santa Monica, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association)

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Billy Crudup

Por The Morning Show (Apple TV+)

Sumamente feliz por el premio, el estadounidense subió al escenario. Por este mismo papel, el actor ganó el Emmy en 2020. “No estaba preparado para esto, esta mañana tuve una ataque de pánico y le pregunté a mi hijo qué opinaba de la crítica, y él dijo ‘si dices lo que sea sobre eso te voy a golpear’”, contó el artista frente al público presente. En su categoría competían Khalid Abdalla, The Crown (serie / Netflix); Ron Cephas Jones, Truth Be Told (Apple TV+ / Estados Unidos); Matthew MacFadyen, Succession (serie / HBO); Ke Huy Quan, Loki (Disney+) y Rufus Sewell, The Diplomat (Netflix).

SANTA MONICA, CALIFORNIA - JANUARY 14: Elizabeth Debicki accepts the Best Supporting Actress in a Drama Series Award for 'The Crown' onstage during the 29th Annual Critics Choice Awards at Barker Hangar on January 14, 2024 in Santa Monica, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Elizabeth Debicki

Por The Crown (serie / Netflix)

La semana pasada Golden Globes, la actriz ganó por este papel. De esta manera, se mostró agradecida por el galardón y destacó que no esperaba este honor. En su misma categoría competían Nicole Beharie, The Morning Show (Apple TV+); Sophia Di Martino, Loki (Disney+); Celia Rose Gooding, Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+ / Estados Unidos); Karen Pittman, The Morning Show (Apple TV+) y Christina Ricci, Yellowjackets (Paramount+ / Estados Unidos).

El actor de The Bear, Ebon Moss-Bachrach, celebró en los Critics Choice Awards (REUTERS/Aude Guerrucci)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss Bachrach

Por The Bear (Star+ / Estados Unidos)

Sería difícil imaginar a esta serie sin Ebon Moss, pero casi sucede. Cuando le presentaron el papel, el actor se preparaba para viajar a Inglaterra para trabajar en la película de Star Wars. Al no tener tiempo de estudiar el guión, el joven casi rechaza el trabajo, sin embargo su agente lo convenció de aceptar. Por esta razón del destino hoy obtuvo su premio. En la terna también competían Phil Dunster, Ted Lasso (Apple TV+); Harrison Ford, Shrinking (Apple TV+ / Estados Unidos); Harvey Guillén, What We Do in the Shadows (Star+ / Estados Unidos); James Marsden, Jury Duty (Amazon Prime Video / Estados Unidos) y Henry Winkler, Barry (HBO / Estados Unidos).

Meryl Streep attends the third Annual Academy Museum Gala in Los Angeles, California, U.S., December 3, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Meryl Streep

Por Only Murders in the Building (20th Century Fox Television, Hulu / Estados Unidos)

La actriz no tuvo suerte cuando compitió por este papel en los Golden Globes - premiación en la que es la mujer más destacada con 34 nominaciones- sin embargo esta noche el destino le sonrió. En la categoría también competían Paulina Alexis, Reservation Dogs (Star+ / Estados Unidos); Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video / Estados Unidos); Janelle James; Abbott Elementary (Disney+, 20h Television, Warner Bros / Estados Unidos); Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary (Disney+, 20h Television, Warner Bros / Estados Unidos) y Jessica Williams – Shrinking (Apple TV+ / Estados Unidos).





Ali Wong aceptó el premio a mejor actriz en una serie limitada en película o television. El galardón lo recibió en la ceremonia 29° de los Critics Choice Awards, celebrados en Santa Monica, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association)

Mejor actriz para una serie limitada o película de tv: Ali Wong

Por Beef (mini serie / Netflix)

Al igual que en los Golden Globes de la semana pasada, Ali Wong se llevó el premio por su actuación en Beef. Al escuchar su nombre, la joven festejó con su círculo íntimo y besó a su pareja. Una vez en el escenario agradeció al elenco, al director, al grupo de maquillaje y a todos los que formaron parte del show. En la terna competían Kaitlyn Dever, No One Will Save You (Hulu, Disney+ / Estados Unidos); Brie Larson, Lessons in Chemistry (Apple TV+ / Estados Unidos); Bel Powley, A Small Light (Disney+, National Geographic Channel / Estados Unidos); Sydney Sweeney, Reality (HBO Max / Estados Unidos) y Juno Temple, Fargo (FX Productions, MGM Television / Estados Unidos).

Tal como en los Golden Globes, el actor surcoreano, Steven Yeun, ganó el premio Critics Choice Awards por su papel en Beef. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Mejor actor en una serie limitada o película para tv: Steven Yeun

Por Beef (mini serie / Netflix)

Tal como en los Golden Globes, el actor surcoreano volvió a recibir el premio por su trabajo en Beef. Una vez en el escenario, el artista agradeció a los críticos, a la familia, a sus compañeros y destacó que se divirtió mucho al hacer el papel. En la terna estaban lo nombres de: Matt Bomer, Fellow Travelers (Paramount+, Fremantle Media North America, Showtime / Estados Unidos); Tom Holland, The Crowded Room (Apple Tv+ / Estados Unidos); David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves (Paramount+ / Estados Unidos); Tony Shalhoub, Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie (Peacock, Universal Content Productions / Estados Unidos) y Kiefer Sutherland, The Caine Mutiny Court-Martial (Paramount, Showtime / Estados Unidos)



Noticia en desarrollo...